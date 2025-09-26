Il Sole 24 Ore

Vino, primi effetti dei dazi: a luglio cala del 26% l’export in USA … Effetto dazi sul vino, nel mese di luglio l’export verso gli Usa crolla del 26%. La combinazione tra dollaro debole e tariffe al 15% genera forti criticità. Ci si è a lungo cullati nell’illusione che la forte corsa agli acquisti da parte Usa di vino italiano prima dell’entrata in vigore dei dazi del presidente Trump potesse limitare i danni sull’export del 2025 ma, purtroppo, gli operatori dovranno iniziare a fare i conti una realtà che si annuncia diversa. Secondo i dati delle Dogane relativi alle esportazioni sui mercati extra Ue elaborati dall’Osservatorio dell’Unione italiana vini le spedizioni il vino italiano verso gli Usa hanno registrato nel mese di luglio una brusca battuta d’arresto con un calo del fatturato del 26% rispetto al pari periodo dello scorso anno. In sostanza - spiegano all’Uiv - con il mese di luglio è stato azzerato tutto il vantaggio costruito nella prima parte dell’anno. Infatti, se a marzo scorso l’export di vino italiano negli Usa aveva fatto registrare un +12,5%, a giugno il progresso si era ridotto a un +5%per venire del tutto azzerato solo un mese più tardi, con il dato di luglio. I contorni della battuta d’arresto nelle spedizioni diventano ancora più allarmanti considerato che, sempre secondo l’analisi dell’Osservatorio Uiv, a luglio è stato registrato anche un calo del 20,5% del prezzo medio dei vini in uscita dalle dogane italiane. Le cantine italiane, infatti, nel tentativo di mantenere le posizioni sul mercato Usa stanno progressivamente abbassando i prezzi, in modo da neutralizzare almeno in parte l’effetto dei dazi, ma questo sforzo in base a quanto emerge dai dati sulle esportazioni non sta producendo i risultati sperati. Nel complesso - spiegano all’Uiv - il prezzo medio delle bottiglie made in Italy, dal picco di 7 euro al litro registrato a gennaio scorso - vini fermi e frizzanti confezionati - è piombato a poco più di 5 euro, mentre gli spumanti, che negli ultimi due anni hanno viaggiato sempre in una forchetta di 4,60-5 euro, si ritrovano oggi a combattere per stare attorno ai 4,30-4,40 euro a litro.

