Corriere della Sera

Il Consorzio della super Barbera  ... Nasce un nuovo organismo di tutela per il Nizza Docg…Nasce un nuovo Consorzio di tutela in Piemonte, si occuperà del Nizza Docg, cru della Barbera, e sarà operativo dall’anno prossimo, al termine delle procedure ministeriali. Una decisione presa dal Consorzio della Barbera d’Asti e dei Vini del Monferrato e dall’Associazione Produttori del Nizza, che finora si sono spartite tutela e promozione di questo vino. L’Associazione era stata fondata nel 2002. Oggi riunisce 95 vignaioli. Nel 2014, ha debuttato la denominazione Nizza Docg, su forte spinta di Michele Chiarlo. La crescita è stata veloce: l’anno scorso è stato venduto quasi 1,1 milioni di bottiglie, con + 5% sul 2023, in 40 Paesi. “Questo è un momento storico” commenta Stefano Chiarlo, Presidente dell’Associazione Produttori del Nizza, figlio di Michele. “Abbiamo costruito insieme un’identità forte e ambiziosa, la nascita del Consorzio ci permetterà di compiere un ulteriore passo di crescita e di responsabilità”.

