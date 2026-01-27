Corriere di Siena

Il Brunello sempre più straniero … La famiglia Lee ha acquistato la tenuta Cerbaia, fondata nel 1978 da Fabio Pellegrini … La famiglia Lee, con base a Londra, di origine coreana, ha comprato Tenuta Cerbaia. Si tratta di una piccola ma storica cantina del Brunello di Montalcino, aprendo un nuovo capitolo per il futuro di uno dei vini italiani più blasonati e per il suo territorio, i cui vigneti hanno raggiunto la quotazione di 1 milione di euro ad ettaro. L’azienda, sviluppata nel 1978 da Fabio Pellegrini, produce Brunello sin dalle origini e, oggi, con i suoi 12 ettari (di cui 5 a vigneto che raggiungono un’altitudine di 350-400 metri sul livello del mare), è parte integrante del patrimonio vitivinicolo del versante Nord della denominazione di Montalcino per inaugurare la nuova fase della storia dell’azienda agricola Cerbaia, la famiglia Lee ha scelto di affidare ad Agostino Lippi la responsabilità della gestione e dello sviluppo futuro della Tenuta. “Il progetto di Cerbaia si svilupperà - sottolinea Lippi - secondo un approccio graduale e discreto , in continuità con la storia di Montalcino”. Lippi “guiderà un percorso fondato sull’ascolto, l’osservazione ed il rispetto profondo del luogo. L’obiettivo, spiega WineNews, è favorire l’emergere di un’espressione unica del terroir, mantenendo un alto livello di controllo qualitativo senza forzature”. Proprio “osservare, raccogliere dati e rispettare i ritmi naturali è il presupposto per scelte solide e sostenibili”, sottolinea ancora Lippi sul progetto con la famiglia londinese di origine coreana Lee che si svilupperà secondo una traiettoria graduale e discreta, in continuità con la storia della denominazione di Montalcino, ma che operi nel mantenimento dell’equilibrio tra vigneto, paesaggio e lavoro umano. La filosofia produttiva di Cerbaia è stata orientata, in questi anni, verso un prodotto tipico e tradizionale, nel quale il consumatore possa riconoscere in modo distinto il territorio e lo stile di questo eccezionale vino. L’olografia e l’esposizione a Nord con microclima caldo-arido, le cure agronomiche scrupolose, la bassa produzione di uva per ogni ceppo coltivato ed una maturazione adeguata danno come risultato un Brunello di alta qualità per finezza, armonia e profumo. La produzione di Cerbaia è di 18 mila bottiglie all’anno.

