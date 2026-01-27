Corriere Fiorentino

Brunello di Montalcino, ceduta la tenuta Cerbaia … La storica cantina acquistata per un prezzo vicino ai 5 milioni dalla famiglia Lee … Parla ancora straniero il Brunello di Montalcino. La famiglia Lee, di origine coreana ma con base a Londra, ha acquistato la tenuta Cerbaia, situata nel versante nord del territorio. L’operazione non dovrebbe essere inferiore ai 5 milioni di euro. Si tratta di una cantina storica, avviata nel 1978 da Fabio Pellegrini, che dette impulso alle proprietà di famiglia, producendo il pregiato vino rosso fin dagli esordi. È situata in un’area di dodici ettari: di questi cinque sono a vigneto e in alcuni punti raggiungono un'altezza di 350-400 metri. Le bottiglie prodotte ogni anno sono 18 mila. Il nuovo corso ha affidato la gestione ad Agostino Lippi. “Il progetto di Cerbaia si svilupperà secondo un approccio graduale e discreto, in continuità con la storia di Montalcino”, sottolinea lo stesso professionista a Winenews. Lippi, che ha maturato la propria esperienza in alcune delle realtà più rappresentative del territorio di Montalcino e della Maremma Toscana, “guiderà un percorso fondato sull’ascolto, l’osservazione ed il rispetto profondo del luogo. L’obiettivo è favorire l’emergere di un’espressione unica del terroir, mantenendo un alto livello di controllo qualitativo senza forzature”. D’altronde la strategia delineata dalla famiglia Lee è chiara: “Osservare, raccogliere dati e rispettare i ritmi naturali è il presupposto per scelte solide e sostenibili”. Alla base c’è prima di tutto il rispetto di una tradizione quasi quarantennale, con la tenuta Cerbaia che negli anni si è distinta per un prodotto tipico ma allo stesso tempo inconfondibile per chi lo assaggia. I vigneti, circondati dalla macchia mediterranea, sono coltivati sui rari terreni poveri del Miocene, galestrosi, composti da argilla scistosa. A tutto ciò si aggiungono le cure agronomiche scrupolose, la bassa produzione di uva per ogni ceppo coltivato ed una maturazione adeguata. II risultato finale è un Brunello che si distingue per finezza, armonia e profumo.

