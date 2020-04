Costretti in casa, gli italiani online cercano articoli per la cucina e wine & food

Costretti in casa da settimane, gli italiani fanno shopping online, dove volano gli acquisti legati alla cucina, passione riesplosa tra le mura domestiche. Secondo i dati rilevati da “idealo” - portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa - l’interesse nei confronti di numerosi articoli per la cucina è notevolmente cresciuto nel mese di aprile. Se infatti sugli scaffali dei supermercati il lievito e la farina andavano a ruba, online gli italiani cercavano le macchine per il pane (ricerche a +1039,2% sullo stesso periodo del 2019). Ma non solo, anche le gelatiere hanno vissuto un notevole aumento delle intenzioni di acquisto (+604,9%), così come le bilance da cucina (+422,5%), i robot da cucina (+391%), le piastre per cialde e sandwich (+388,7%), le affettatrici (+257,6%), i mini forni (+236,2%), mixer e frullatori (+208,6%) e gli accessori per elettrodomestici (+202,8%).

Ci sono numerosi prodotti i cui prezzi online in questo periodo sono stati soggetti a ribassi, permettendo quindi agli e-consumer italiani di risparmiare. Tra questi troviamo articoli per la casa come capsule e cialde (-14,7%), mixer e frullatori (-14,5%), vasi da fiori (-12,7%), macchine da cucire (-5,6%), robot da cucina (-3,4%), macchine per la pasta e relativi accessori (-2,8%), microonde (-0,8%), ancora caramelle e biscotti (-8,1%). Molti prodotti invece hanno subito un forte rincaro: si tratta in particolar modo di cibi e bevande come pasta (+86,6%), vini (+27,3%), caffè (+17,6%) ma anche mini forni (+4,0%), a dimostrazione di come spesso l’aumento della domanda corrisponda ad un aumento dei prezzi dell’offerta.

