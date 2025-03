Cresce la voglia di sapori made in Thailandia: la serie “White Lotus” fa esplodere gli ordini (+32%)

Foreste lussureggianti, acque cristalline e tramonti mozzafiato in isole tropicali: la Thailandia è al centro della stagione n. 3 di “The White Lotus”, serie tv americana tra le più amate degli ultimi anni (nelle precedenti stagioni era ambientata alle Hawaii e a Taormina, sempre sullo sfondo di splendidi resort): e chi non può recarsi nelle esotiche terre del Sud-Est asiatico, può sognare davanti allo schermo. Magari sperimentando un viaggio culinario attraverso i sapori intensi della cucina thailandese. Glovo, una delle principali app di delivery, ha registrato un aumento del 32% degli ordini di cibo thailandese: dal Pad Thai, il piatto più famoso, passando per il Som Tam, la celebre insalata di papaya verde, fresca e piccante,e il Tom Yum Goong, una zuppa agropiccante che combina lemongrass, radice di galanga, succo e foglie di lime, salsa di pesce e peperoncino fresco.

Questi piatti iconici non sono solo semplici pietanze, ma vere e proprie esperienze sensoriali. Il Pad Thai, in particolare, è un classico che cambia da regione a regione, con ogni versione che aggiunge un tocco unico alla ricetta. Anche il Massaman, tipico del sud della Thailandia, si discosta molto dai curry a cui siamo abituati in Italia: più intenso e meno liquido, si arricchisce di pasta di gamberi e lime kaffir, ed è perfetto accompagnato da riso jasmine e insalata di papaya.

La cucina thailandese si distingue per il sapiente uso di ingredienti dal gusto deciso, come citronella, coriandolo, latte di cocco e salsa di pesce. E non è un caso che la piccantezza sia un tratto distintivo di questa tradizione culinaria: oltre a esaltare i sapori, aiuta il corpo a rinfrescarsi nel caldo umido della Thailandia.

L’Italia è il terzo Paese al mondo per ordini di cucina thailandese - preceduto da Spagna e Polonia - secondo i dati di Glovo, con una crescita costante negli ultimi anni. Un trend che trova ulteriore conferma nell’effetto “The White Lotus”: cibo e viaggio sono infatti strettamente legati, ed è sempre più comune che i ristoranti propongano menu ispirati alle tradizioni culinarie di luoghi lontani. Secondo i dati di Glovo, il Pad Thai resta il piatto thailandese più amato in Italia, con un aumento del 32% negli ordini nell’ultimo anno.

“Ci piace pensare a Glovo come a un passaporto per i sapori del mondo. Con un semplice click, portiamo i nostri utenti in viaggio attraverso le cucine più disparate, adatte a ogni palato ed esigenza, senza farli alzare dal divano. L’aumento del 32% degli ordini di cibo thailandese in Italia nel 2024 dimostra quanto sia forte la voglia di esplorare nuovi gusti e culture, e noi siamo felici di rendere tutto questo possibile” commenta Rafael Narvaez, Direttore Commerciale di Glovo Italia.

