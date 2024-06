Da calciatore ad apicoltore: e ora David Beckham diventa ambasciatore di Re Carlo

Due apicoltori per hobby che si scambiano consigli su api, alveari e smielatura: nulla di strano se non si trattasse del sovrano più famoso del mondo e di un ex calciatore (e sex symbol) con 88 milioni di followers su Instagram. In questi giorni Re Carlo III ha ricevuto David Beckham nella tenuta reale di Highgrove Gardens e lo ha nominato ambasciatore della King’s Foundation, il suo ente no profit ambientalista: il compito di Beckham sarà quello di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura.

David Beckham, marito della celebre stilista Victoria, condivide spesso sui social i video che mostrano la vita quotidiana nella loro fattoria: dal pollaio, con le sue galline preferite, all’orto biologico, senza dimenticare naturalmente gli alveari. Beckham è diventato apicoltore durante la pandemia, e proprio in occasione dell’incoronazione, nel 2023, ha regalato a Re Carlo un vasetto del suo miele. Ma se lui è un ancora un neofita, il re vanta invece un’esperienza decennale: ad Highgrove produce (insieme a marmellate e confetture) anche miele bio, disponibile per la vendita.“Sono onorato - ha scritto Beckham su Instagram, condividendo alcuni scatti della giornata - è stato stimolante sentire da Sua Maestà i progetti e le ambizioni della Fondazione durante la mia recente visita a Highgrove Gardens... In qualità di persona cresciuta a Londra ma che ha sviluppato l’amore per la campagna, non vedo l'ora di sostenere i programmi educativi della Fondazione e gli sforzi per garantire ai giovani una maggiore comprensione della natura”.

Copyright © 2000/2024