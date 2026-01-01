Da “Grandi Langhe e il Piemonte del vino” a Torino ad “Amarone Opera Prima” a Verona

Dai vini e sapori dell’Alto Adige protagonisti nella vetrina mondiale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, a “Grandi Langhe e il Piemonte del vino” a Torino, la rassegna nata da un’iniziativa dei Consorzi di Barolo e Barbaresco e del Roero con Piemonte Land of Wine; da “Il Barolo a Palazzo Barolo” per assaggiare il “re dei vini” sulle orme della Marchesa di Barolo alla quale si deve la sua invenzione, al “Salone del Vermouth” ed il “Salone del Vino”, tutti sempre a Torino; da “Amarone Opera Prima”, l’anteprima del Consorzio Vini Valpolicella dedicata al vino più blasonato del territorio, a “Fieragricola”, il più longevo Salone dedicato al mondo dell’agricoltura italiana, entrambi a Verona; dalla “Slow Wine Fair”, con i vini buoni, puliti e giusti secondo Slow Food, e “Sana Food” con il cibo consapevole, sostenibile ed etico, in contemporanea a Bolognafiere, a “Taste - In viaggio con le diversità del gusto” a Firenze, il Salone di Pitti Immagine ideato da Il Gastronauta Davide Paolini; dalle “Anteprime di Toscana” da Firenze ai territori, tra Vino Nobile di Montepulciano, Chianti Classico, L’Altra Toscana, Chianti Lovers, Morellino di Scansano e Valdarno di Sopra, a “Wine & Siena”, con le eccellenze enogastronomiche selezionate dal “The WineHunter” Helmuth Köcher tra i capolavori d’arte della città del Palio; da “ViniVeri Assisi”, primo appuntamento in Italia dedicato al vino naturale promosso dal Consorzio ViniVeri, all’inaugurazione di “Gibellina - Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea” 2026 con il programma “Portami il futuro”. Sono questi solo alcuni dei primi eventi 2026 segnalati, a WineNews, per la nostra agenda wine & food. Una “chicca” da non perdere? La grande mostra che la rinascimentale Montepulciano, patria del Vino Nobile e del Poliziano, dedicata al “poeta della Toscana del vino” Francesco Redi, nei 400 anni dalla nascita dell’autore del “Bacco in Toscana” (alla quale contribuirà anche WineNews).

In Piemonte & in Valle d’Aosta , da Torino al Monte Bianco

A segnare il primo grande appuntamento del calendario degli eventi enoici 2026 sarà “Grandi Langhe e il Piemonte del vino”, edizione n. 10 della rassegna nata da un’iniziativa dei Consorzi di Barolo e Barbaresco (guidato da Ettore Germano), del Roero (con Massimo Damonte al vertice) e supportata dal Consorzio Piemonte Land of Wine (condotto da Francesco Monchiero), a Torino, il 26 e il 27 gennaio alle Ogr-Officine Grandi Riparazioni, con oltre 510 cantine. L’occasione unica per ripercorrere la vita appassionante di Juliette Colbert, ovvero la Marchesa di Barolo alla quale si deve l’invenzione del “re dei vini”, è “Il Barolo a Palazzo Barolo”, evento all’edizione n. 5 promosso dalla Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa, che, il 7 febbraio (nel programma della “Vendemmia a Torino - Grapes in Town”), apre le porte al pubblico della storica dimora di Torino degli ultimi Marchesi di Barolo, dove i produttori del grande rosso italiano presenteranno personalmente i loro vini in un’esclusiva degustazione tra Cru e annate differenti. Le degustazioni saranno accompagnate da piccoli assaggi di prodotti agroalimentari di eccellenza delle aziende langarole, e nei “Salotti-Degustazione”, condotti dall’attrice Chiara Buratti, i vignerons parleranno di attualità di fronte ad un calice del loro vino-simbolo. Il “Salone del Vermouth” sempre a Torino, il primo e unico evento italiano interamente dedicato al Vermouth, eccellenza nata proprio nel capoluogo piemontese nel 1786, tornerà nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano il 21 ed il 22 febbraio (con la novità del 23 febbraio dedicato all’incontro con il trade), ma tutta la città sarà animata dalla “Settimana Off” con appuntamenti che uniranno cultura, gusto e convivialità. Il “Salone del Vino Torino”, invece, sarà di scena dal 28 febbraio al 2 marzo alle Ogr-Officine Grandi Riparazioni, con protagoniste oltre 600 cantine del territorio piemontese e non solo, tra degustazioni, masterclass, talk, oltre a una giornata interamente dedicata a media e addetti ai lavori (il 2 marzo), nei luoghi simbolo della città, mentre le enoteche e i ristoranti della città già propongono tanti appuntamenti, dalle “Grandi Cene” alla “Notte Rossa Barbera”, di avvicinamento. “La nostra idea di un altro mondo è costruita a partire da una parola che è il faro che guida ogni nostra azione: biodiversità”: è da questa parola, fondamentale per il futuro del pianeta e dell’umanità, che Slow Food è stata la prima realtà al mondo che ha scelto di difendere la biodiversità, che significa anche resistenza contro la produzione standardizzata che mira solo al profitto, l’agricoltura che inquina e impoverisce il suolo, l’allevamento che sfrutta, l’omologazione dei sapori, la massificazione delle abitudini, la corsa al consumo e il consumismo imperante, un antidoto, cioè, alla monocoltura del pensiero e uno strumento di dialogo e pace, ed è con questo messaggio, che, nel 2026, Slow Food Italia festeggia 40 anni, fondata da Carlo Petrini a Bra nel 1986, e torna “Terra Madre Salone del Gusto” a Torino (24-28 settembre), da dove si diffonderà in tutto il mondo. Intanto, con la “Bagna della Merla” dal 28 gennaio al 1 febbraio 2026, torna la più grande bagna cauda planetaria collettiva in contemporanea ad Asti, in Piemonte e nel mondo, con migliaia di appassionati in oltre 150 locali tra ristoranti, cantine storiche, osterie e agriturismi, che grazie all’Associazione Culturale Astigiani, che destina, ogni anno, gli utili del progetto a concrete azioni di solidarietà e tutela ambientale, celebrano un vero e proprio rito della tavola che unisce. “Collisioni Festival”, il Festival Agrirock di scena ad Alba, ha svelato il primo grande ospite dell’edizione 2026: Ben Harper, sul palco, per la sua unica data in Piemonte e Lombardia, il 27 giugno.

A Courmayeur, gioiello alpino incastonato ai piedi del Monte Bianco, il tetto d’Europa, è nel vivo la nuova stagione sciistica sulle montagne italiane, tra sport sulla neve, itinerari a piedi, attività indoor, benessere e Spa ed esperienze enogastronomiche, che vanno da aperitivi al tramonto ammirando le Alpi ai 3.466 metri di altezza dello Skyway Monte Bianco, e grazie anche alle partnership con Altagamma e Cave Mont Blanc.

In Lombardia, dalla Franciacorta alla Valtellina

Un percorso immersivo alla scoperta dei piatti più iconici dell’animazione giapponese, dai ramen di Naruto agli onigiri di Totoro, fino ai bentō dei grandi maestri come Hayao Miyazaki, Eichiro Oda e Masashi Kishimoto: fino al 6 aprile, Milano Spazio Varesina 204, a Milano, ospita la mostra evento “Itadakimasu - Le storie nascoste nella cucina degli anime”, curata dal food influencer Sam Nazionale (@pranzoakonoha su Instagram) e dalla scrittrice Silvia Casini. “Wine Theatre: quando il vino diventa un personaggio” è, invece, un evento live il 22 gennaio nel programma di Milano Wine Affair, progetto di Cgh Consulting, fondata n da Cornelia G. Hassmüller, che mette in scena una degustazione teatrale che coniuga intrattenimento e cultura, offrendo un’esperienza coinvolgente e raffinata, alla Pergola. “Best Wine Stars” by Prodes Italia, da quest’anno riconosciuta da Regione Lombardia come Fiera Internazionale, e appuntamento dedicato al mondo del vino e dei distillati di Milano, tornerà dal 16 al 18 maggio al Palazzo del Ghiaccio, con 200 aziende e più di 1200 etichette in degustazione, tra masterclass guidate dagli esperti, talk, business dinner, i Best Wine Stars Awards e attività collaterali. Montina Franciacorta ospita, invece, la mostra “Pittura, anima e meditazione” di Costantino Giovine, fino a gennaio 2026 nella sua Galleria d’Arte Contemporanea, in un percorso che unisce sogno, emozione e spiritualità, invitando il pubblico a lasciarsi guidare dalle sensazioni, e valorizzare il dialogo tra arte, natura e vino. Fino al 6 gennaio 2026 a Palazzo Besta a Teglio, prosegue, quindi, la mostra “Valtellina. Il Senso del Vino” che racconta il legame “eroico” tra il vino e questo territorio, curata dalla Direzione Regionale Musei Lombardia (e quindi dal Ministero della Cultura), sviluppata da un’idea di Sara Missaglia e Giusi di Gangi e finalizzata con la direzione di Silvia Anna Biagi, direttrice di Palazzo Besta, ma anche grazie alla compartecipazione del Consorzio Media Valtellina, del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda (Bim), del Comune di Teglio ed al contributo della Fondazione Pro Valtellina Ets, con il sostegno delle Cantine Nera Vini, Caven Vini e dell’Enoteca Le Rocce Poggiridenti.

In Trentino Alto Adige, sulle Dolomiti gourmet

In Alto Adige, fino al 6 gennaio, è tempo di vivere una vera fiaba natalizia: tra i tradizionali “5 Mercatini Originali Alto Adige” (da Bolzano a Merano, da Bressanone a Vipiteno e Brunico), città vestite a festa e paesaggi invernali, ci sono tutti gli elementi per un’esperienza da sogno per adulti e bambini, anche all’insegna della migliore cucina e dei grandi vini altoatesini. Ma è ripartita anche la stagione invernale sulle Alpi, tra discese spettacolari, gusto (con l’AlpiNN - Food Space & Restaurant dello chef tristellato Norbert Niederkofler che eleva la cucina alpina con la filosofia “Cook the Mountain”, ma anche con i “Mercatini di Natale” e la “Speck & Wine Emotion”, dal 29 gennaio al 26 marzo, tour sciistici guidati tra le baite per degustare lo Speck Alto Adige Igp in abbinamento a vini altoatesini) e cultura (con il Messner Mountain Museum Corones, firmato dall’archistar Zaha Hadid) in vetta, a Plan de Corones, considerata la località sciistica n. 1 delle Dolomiti dell’Alto Adige, Patrimonio Unesco, e tra le location dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Sempre con le Dolomiti sullo sfondo, la nuova edizione di “Sciare con gusto”, che promette di essere la più stellata di sempre, accompagna la stagione invernale sciistica e gourmet in Alta Badia, con 3 chef tristellati, 16 stelle Michelin e 3 Stelle Verdi - da Massimiliano Alajmo a Simone Cantafio, dai Cerea a Niko Romito, da Chiara Pavan e Francesco Brutto a Isa Mazzocchi, da Jessica Rosval ad Alessandro Dal Degan, Tomaž Kavčič e Cristina Bowerman - per un viaggio tra neve, sapori e solidarietà per la Fondazione “La Miglior Vita Possibile”, servite nei rifugi, fino al 7 aprile. Ma fino al 31 marzo, ci sono anche gli amati “Sommelier in pista”, con un maestro di sci ed un sommelier che guidano gli sciatori nella degustazione di etichette d’eccellenza dell’Alto Adige nei rifugi d’alta quota. “L’Oste sul ghiaccio”, il 29 gennaio, sarà, invece, una cena elegante sul Lago ghiacciato di Sompunt, tra luci, riflessi e vini serviti da sommelier sui pattini. Dal 15 al 22 marzo, tornerà, quindi, la “Roda dles Saus”, settimana dedicata alla cucina ladina nell’area Skitour La Crusc. Chi ama il vino non potrà perdere, poi, il “Wine Skisafari” del 22 marzo, dove i rifugi Piz Arlara, Bioch, I Tablà e Pralongiá diventeranno tappe di un vero e proprio “safari enologico” sugli sci. E per tutta la stagione è possibile anche prenotare la “Colazione tra le vette” al Las Vegas Lodge, un’esperienza esclusiva per iniziare la giornata con i migliori prodotti dell’Alto Adige, immersi nel silenzio e nella bellezza delle montagne. Dall’8 al 21 febbraio, Idm Alto Adige porta i sapori altoatesini sul palcoscenico globale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio), valorizzando 5 dei suoi prodotti, grazie ai rispettivi Consorzi, in un luogo iconico: Anterselva - già patria del biathlon - sarà la vetrina del Formaggio Stelvio Dop, Mela Alto Adige Igp, Speck Alto Adige Igp, Schüttelbrot Alto Adige Igp e dei Vini Alto Adige Doc, tutti prodotti che nascono da passione, impegno e dedizione, gli stessi valori che animano lo spirito olimpico.

Con la nuova stagione invernale, Super G ha inaugurato, invece, il progetto di Madonna di Campiglio, che intreccia club culture (con la riapertura della storica Zangola), cucina italiana (del ristorante Meraviglioso e dell’Arena, epicentro dell’après-ski e lunch open air), design e intrattenimento in un linguaggio capace di raccontare un nuovo modo di vivere la montagna con oltre 40 eventi, come “Orange Wave” con Campari, “Allez Allez Rosé” con Ferrari Trento, “House of Pna” con Peroni e “Tonicx” con Pernod Ricard, sullo sfondo delle Dolomiti del Brenta.

In Friuli & in Veneto, dal Collio a Verona

Per le Festività nella regione, “Io sono Friuli Venezia Giulia” invita a scoprire o riscoprire la tradizione dei “Fogolars”, dedicata al “focolare” simbolo della cultura friulana, rappresentando non solo un caminetto di grandi dimensioni, ma anche un luogo di incontro e condivisione per le famiglie, anche nei ristoranti.

Sulle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Patrimonio Unesco continua “Visit Cantina” (fino al 30 marzo), la rassegna organizzata dalla Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, che vede più di 60 cantine - da Villa Sandi a Bisol 1542, da Bortolomiol a Bacio della Luna, da Mionetto a Col Vetoraz, da La Tordera ad Adami, tra le altre - aprire le porte per raccontarsi e raccontare il territorio attraverso più di 1.500 appuntamenti. “Terra d’Arte”, il progetto firmato Col Vetoraz, sempre nel cuore delle colline del Conegliano Valdobbiadene, che intreccia il linguaggio del vino con quello della creatività, accoglie, fino a marzo, le opere del giovane scultore trevigiano Pietro Colmellere, che porta in cantina storie di legno e scalpelli, trasformando gli spazi in un dialogo continuo tra materia, territorio e ispirazione. Il tutto aspettando “Amarone Opera Prima” 2026, edizione n. 22 dell’evento del Consorzio Vini Valpolicella dedicato al vino più blasonato del territorio, è in programma il 31 gennaio ed il 1 febbraio alle Gallerie Mercatali di Veronafiere, a Verona: un’occasione unica per scoprire e degustare in anteprima il millesimo 2021 del grande rosso della Valpolicella, oltre ad un’annata selezionata da ogni produttore, accompagnati da gustose proposte gastronomiche ispirate alla tradizione locale. Ed a Veronafiere, sempre a Verona, se l’edizione n. 117 di “Fieragricola”, il più longevo evento dedicato al mondo dell’agricoltura italiana tornerà dal 4 al 7 febbraio, a seguire, Vinitaly 2026 dà appuntamento con l’edizione n. 58 dal 12 al 15 aprile, con il tradizionale prologo, l’11 aprile di “OperaWine”, la degustazione che racconta l’Italia del vino secondo la rivista Usa “Wine Spectator” attraverso 150 cantine selezionate. Michelangelo Pistoletto, “gigante” dell’arte contemporanea, sarà il presidente onorario - davvero d’eccezione - della giuria del “Vinitaly Design Award” (della quale fa parte anche WineNews, con il direttore Alessandro Regoli, ndr), il riconoscimento dedicato all’eccellenza del packaging per vino, spirits, birra e olio, che celebra l’edizione n. 30 ribadendo, attraverso lo sguardo del grande esponente dell’Arte Povera sull’estetica del vino, il ruolo del design come linguaggio culturale e come forma di responsabilità verso il futuro: la cerimonia di premiazione sarà di scena sempre l’11 aprile, in una serata di gala nello splendido scenario del Teatro Ristori, a Verona, alla vigilia di Vinitaly. E, come sempre, negli stessi giorni dal 10 al 12 aprile, il mondo del vino naturale si dà appuntamento a pochi passi da Verona, con “ViniVeri” 2026, all’edizione n. 21 a Cerea.

In Emilia Romagna, con i vini ed i cibi buoni, puliti e giusti

In una BolognaFiere, sempre più “hub” della galassia produttiva dei piccoli produttori e artigiani del vino italiano, e non solo, continua la sinergia e la contemporaneità tra “Slow Wine Fair”, la kermesse dedicata al “vino buono politico e giusti” secondo Slow Wine di 1.000 vignaioli e vignerons in arrivo da tutto il mondo, e “Sana Food”, format dedicato al canale horeca e al retail specializzato sul cibo biologico, con FederBio, in calendario dal 22 al 24 febbraio, ma la partnership si allarga e, grazie a Slow Food Promozione, vedrà in Sana Food ospitare produttori dei Presìdi e delle reti Slow Food, appuntamenti formativi, degustazioni e tavole rotonde sui principali argomenti al centro del dibattito riguardante le politiche agroalimentari ed il cibo buono, pulito e giusto. E tutto sarà focalizzato sull’impatto positivo che il vino ed il cibo hanno su territori e comunità, come motore di sviluppo e inclusione sociale, e sulla giustizia sociale.

In Toscana, sulle orme di Bacco

A Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 7 al 9 febbraio, è tempo di “Taste - In viaggio con le diversità del gusto” 2026, il Salone di Pitti Immagine dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e non solo, ideato da Il Gastronauta Davide Paolini, e nel quale si parlerà di “True Food”, che invaderà anche la città ed i suoi locali più cool con “Fuoriditaste”. “Anteprime di Toscana” 2026, la “Tuscany Wine Week” con la presentazione delle nuove annate dei vini delle principali denominazioni regionali promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con i Consorzi, di scena dal 13 al 20 febbraio, vedrà PrimAnteprima - Inaugurazione della settimana delle Anteprime di Toscana (Firenze, 13 febbraio), l’Anteprima Vino Nobile di Montepulciano (Fortezza di Montepulciano, 13-15 febbraio), la Chianti Classico Collection (Stazione Leopolda, Firenze, 16-17 febbraio), l’Anteprima L’Altra Toscana (Palazzo degli Affari, Firenze, 18 febbraio), Chianti Lovers & Rosso Morellino (Fortezza da Basso, Firenze, 19 febbraio) e, per finire, e il Valdarno di Sopra Day (Il Borro-Ferragamo, San Giustino Valdarno, 20 febbraio). “BuyWine Toscana” 2026, edizione n. 16 della vetrina internazionale ed evento business b2b dedicati ai vini Doc, Docg e Igt della Toscana, si terrà, invece, l’11 e il 12 marzo, sempre a Firenze, alla Stazione Leopolda, promosso da Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze. Intanto, restando nel Valdarno Superiore, sempre Il Borro, la storica Tenuta della Famiglia Ferragamo, fino al 7 gennaio, celebra la stagione invernale, Natale e Capodanno, con “Borgo in Festa”, tra vin brulè e caldarroste, “Gli Artigiani del Borgo” e il Cenone di Capodanno al Tuscan Bistro con la Festa di Mezzanotte nella Tinaia. Siena, città d’arte per eccellenza, del Palio, ma anche del vino, torna ad aprire le porte dei suoi nobili palazzi tra le vie medievali ed i musei che custodiscono le grandi opere degli artisti senesi, a “Wine & Siena” 2026 (31 gennaio-2 febbraio, giornata quest’ultima per media e addetti ai lavori), edizione n. 11 di uno dei primi eventi dell’anno che racconta le eccellenze enogastronomiche selezionate - oltre 100 produttori - e premiate da “The WineHunter Award” e da Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival, nel Complesso museale del Santa Maria della Scala ed a Palazzo Squarcialupi, raccontate con Confcommercio Siena. Alla Fattoria del Colle a Trequanda, la produttrice Donatella Cinelli Colombini, festeggia i primi 25 anni della Doc Orcia Cenerentola, il 23 marzo, ripercorrendo la storia di questo vino con un assaggio verticale, e con la prima Orcia Doc Riserva prodotta in soli 200 esemplari e in sole bottiglie magnum (evento riservato, su invito). Una “chicca” da non perdere? La grande mostra che la rinascimentale Montepulciano, patria del Vino Nobile e del Poliziano, dedicata al “poeta della Toscana del vino” Francesco Redi, nei 400 anni dalla nascita dell’autore del “Bacco in Toscana” (alla quale contribuirà anche la WineNews), tra i tanti eventi dedicati alla ricorrenza promossi dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. “Terre di Toscana” tornerà con l’edizione n. 18 promossa dalla testata online “L’Acquabuona” il 22 e il 23 marzo all’Hotel Una Esperienze Versilia Lido al Lido di Camaiore, per raccontare oltre 140 vignaioli e 700 etichette, accuratamente selezionati, custodi di una Toscana del vino poliedrica e in continuo dialogo tra tradizione e contemporaneità, tra le denominazioni storiche e quelle emergenti, e, in particolare, alle vecchie annate, con una selezione di artigiani del cibo toscano.

In Umbria, alla scoperta del mondo dei vini naturali

“Tesori” inediti, 60 reperti della Tomba 58 della Necropoli dell’Osteria di Vulci sono in mostra in anteprima assoluta al Museo del Vino più importante d’Italia e il più bello al mondo: il Muvit della Fondazione Lungarotti a Torgiano, che, tra le oltre 3.000 opere che attraversano 5.000 anni di storia, con “Vino, dono degli dèi” racconta il rituale del banchetto funebre etrusco e il vino come dono degli dèi e viatico per l’aldilà (fino al 5 luglio). “ViniVeri Assisi” 2026, il primo evento in Italia promosso dal Consorzio ViniVeri interamente dedicato al vino naturale, dà appuntamento il 12 gennaio all’Hotel Valle di Assisi (che celebra 800 anni dalla morte di San Francesco, che nel “Cantico delle Creature” invitava a riconnetersi con gli elementi della natura), con vignaioli - 60 insieme agli artigiani del cibo, dal Piemonte alla Slovenia, dall’Isola del Giglio a Pantelleria. Prima, però, le “Cene con i Vignaioli di ViniVeri”, l’11 gennaio in 13 ristoranti tra Umbria e Toscana (Ada Gourmet, Venti Vino a Perugia; Re Tartù agli Orti ad Assisi; L’Alchimista, MordiEvai, La Locanda del Teatro a Montefalco; Une a Foligno; Osteria del Posto a Corciano; Hosteria il Grottino a Gualdo Cattaneo; La Favorita a Bastia Umbra; Il Capanno a Spoleto; Alla Fornace di Mastrogiorgio a Gubbio; Taverna Pane & Vino a Cortona).

Dal Lazio alla Sicilia, con tappa in Campania, tra vino & arte

Doppio appuntamento per Cuzziol GrandiVini, tra i leader della distribuzione di grandi vini in Italia guidata da Luca Cuzziol, che presenta le novità della sua selezione il 19 gennaio a Roma al Field Palazzo Brancaccio e il 20 gennaio a Milano all’Excelsior Hotel Gallia (evento con accredito). Anche il mondo del vino biologico italiano si dà appuntamento a Roma, il 24 gennaio all’Hotel Villa Pamphili, per i banchi di assaggio della nuova edizione di “Guida Bio - Selezione Vini” 2026, diretta da Antonio Stanzione e pubblicata da Rubbettino Editore, con la consegna delle “Foglie d’Oro”, riconoscimento che premia i vini “green” più rappresentativi per qualità e identità territoriale, ed i nuovi premi speciali (Migliore Azienda al Femminile, Migliore Azienda del Nord, del Centro e del Sud, Migliore Azienda a Basso Impatto Ambientale e Miglior Vignaiolo/a Under 40), alla presenza di Maria Grazia Mammuccini, presidente FederBio, dell’enologo Vincenzo Mercurio ed Ettore Prandini, presidente Coldiretti. La rassegna “MidNite Chef”, in cui chef-guest favoriscono l’incontro tra la cucina d’autore e i cocktail del Nite Kong a Roma del bartender Patrick Pistolesi, vedono protagonisti Vania Ghedini (26 febbraio), Nicola Somma (16 aprile), Valentino Cassanelli (14 maggio) e Giancarlo Perbellini (8 giugno). Rocco Forte Hotels ha lanciato un nuovo itinerario di esperienze esclusive a tema Liberty che svela la bellezza e il savoir-vivre della Belle Époque in Italia, creando un legame tra Villa Igiea a Palermo e Hotel de la Ville a Roma, ispirato all’eleganza dell’Art Nouveau e alla nuova mostra romana dedicata al genio Alphonse Mucha, a Palazzo Bonaparte fino a marzo, e all’epopea dei Florio, da Marsala al mondo. “Capodanno in Vigna”? Il 31 dicembre a Casa Setaro, a Trecase, con musica live e fuochi d’artificio, per salutare l’anno e accogliere quello che arriverà brindando con i vini del Vesuvio. La Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone firma “Anteprima” 2026, il nuovo appuntamento dedicato all’analisi tecnica e alla valutazione condivisa delle annate dei vitigni identitari Casavecchia e Pallagrello, il 23 e il 24 all’Archivio di Stato della Reggia di Caserta, tra degustazione alla cieca di un panel di esperti ed enologi, e curate da Ais-Associazione Italiana Sommelier Caserta, dedicate alle annate 2023 e 2024 di Pallagrello Bianco e alle annate 2022 e 2024 di Pallagrello Nero, e alle annate 2022 e 2024 di Casavecchia. Le cantine? Da Alois a Canestrini, da Elysium (già Cantine Rao) a Catrame, da Civittolo a I Vignai del Casavecchia, Il Verro, Le Fontanelle, Le Ghiandaie, Masseria Piccirillo, Sagliocco, Scaramuzzo, Sclavia, Tenuta Pezzapane, Teresa Mincione e Vestini Campagnano - Poderi Foglia.

“Portami il futuro” è il leitmotiv scelto dal Comune di Gibellina per il programma ufficiale di “Gibellina - Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea” 2026, prima città italiana ad ottenere il riconoscimento promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e che sarà inaugurato il 15 e il 16 gennaio, data simbolica che coincide con l’anniversario del terremoto che ha distrutto la Valle del Belìce nel 1968, rinata grazie all’arte, che il vino sostiene con Tenute Orestiadi, e come racconta il “Grande Cretto” di Alberto Burri.

