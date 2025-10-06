Il vino italiano tra “Legacy Icons”, “Classics” e “New Voices” a “Opera Wine 2026” by Wine Spectator

Il vino italiano è come una grande galleria d’arte, che custodisce e racconta al mondo una “mostra permanente” di artisti-produttori che hanno fatto (e fanno) la storia dei loro territori, con un’area grande e consolidata in cui sono “esposti” nomi di assoluto prestigio che, ormai, sono classici viventi, ed uno spazio riservato ad “artisti” più o meno emergenti o già in parte affermati, che, a modo loro, raccontano il fermento e la dinamicità che è presente tanto nei territori più amati e famosi, che in quelli che si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante nei calici del mondo. “Legacy Icons” (31 cantine presenti in tutte le edizioni, “produttori che, grazie ad una costante attenzione all’eccellenza qualitativa dei loro prodotti, hanno avuto un impatto storico sul vino italiano”), “Classics” (69 produttori “leader nelle loro regioni, con un curriculum qualitativo importante”) e “New Voices” (50 cantine “fondate a partire dal 1990, selezionate per la loro capacità di garantire qualità, innovazione e una continua evoluzione del vino italiano”), in altre parole, per usare la “classificazione” di “Wine Spectator” che con questa suddivisione ha annunciato, per la prima volta dagli Usa, nei giorni di Vinitaly.Usa a Chicago (5-6 ottobre), la lista delle cantine che saranno protagoniste a “Opera Wine” 2026, l’annuale super degustazione prologo di Vinitaly dedicata alle aziende portabandiera del made in Italy enologico negli States, che sarà di scena a Verona l’11 aprile, prima della più importante fiera del vino italiano (in calendario dal 12 al 15 aprile 2026).

Nomi che vanno da Masciarelli a Feudi di San Gregorio, da Famiglia Cotarella a Ca’ del Bosco, da Nino Negri a Umani Ronchi, da Tormaresca Tenuta Bocca di Lupo a Donnafugata, da Planeta a Tasca d’Almerita, da Ferrari Trento ad Antinori, da Castello di Ama a Castello di Volpaia, da Fèlsina a Fontodi, da Marchesi Frescobaldi a Mazzei, da Ornellaia a Tenuta San Guido, da Lungarotti ad Allegrini, da Masi Agricola a Zenato, tra le “Legacy Icon”; da Jermann a Marco Felluga Russiz Superiore, da Lvnae Bosoni a Bellavista, da Guido Berlucchi a Braida di Giacomo Bologna, da Ceretto a Cogno, da G.B. Burlotto a G.D. Vajra, da Giacomo Borgogno & Figli a Oddero Poderi e Cantine, da Pio Cesare a Sandrone, da Argiolas a Tenute Sella & Mosca, da Benanti a Tenuta delle Terre Nere, da Cantina Terlano ad Elena Walch, da San Michele Appiano a Tenuta San Leonardo, da Altesino ad Argiano, da Biondi-Santi a Boscarelli, da Canalicchio di Sopra a Caprili, da Carpineto a Casanova di Neri, da Castello Banfi ad Eredi Fuligni, da Il Poggione a Isole e Olena, da Le Macchiole a Rocca delle Macìe, da Antinori Castello della Sala a Caprai, da Bertani a Nino Franco, da Roberto Anselmi a Romano dal Forno e Tedeschi tra i “Classic”; e ancora, tra le “New Voices”, nomi come Quintodecimo, San Salvatore 1988, Villa Bucci, Gianfranco Fino, Arianna Occhipinti, Feudo Maccari - Famiglia Antonio Moretti, Graci, Pietradolce, Maso Martis, Argentiera, Biserno, Grattamacco, Lamole di Lamole, Le Chiuse, Poggio al Tesoro (Marilisa Allegrini,) San Filippo, Tenuta di Arceno, Tenuta di Trinoro, Tolaini, Tenuta Castelbuono (Fratelli Lunelli), Biancavigna, Gerardo Cesari e Zýmē, per citarne alcune (la lista completa in focus).

Complessivamente, si contano 45 nuove cantine rispetto all’edizione 2025. Sul fronte della rappresentatività, è la Toscana la regione a detenere il primato degli ambasciatori del vino italiano (quasi un terzo, a quota 48), seguita da Piemonte (24), Sicilia (15) e Veneto (12).

“OperaWine è un evento simbolo e rappresenta la nostra unica degustazione internazionale - ha dichiarato Alison Napjus, senior editor “Wine Spectator”, nella presentazione della lista delle aziende di “Opera Wine” 2026 a Chicago - per me e per Bruce Sanderson, senior editor, le cantine protagoniste a Verona sono sempre fonte di ispirazione ed esplorazione dei vini italiani, selezionati nei nostri blind tasting. Per l’anno prossimo abbiamo ampliato la rappresentatività dell’eccellenza qualitativa del vino italiano, introducendo solo per il 2026 le “New Voices”, con l’obiettivo di individuare nuove categorie tematiche per le successive edizioni. Ringraziamo Veronafiere-Vinitaly per la fiducia accordata a “Wine Spectator”. Da parte nostra, siamo felici di poter mettere in luce questi produttori straordinari durante l’evento a Verona e di presentarli ai 3,5 milioni di lettori della nostra rivista in tutto il mondo”.

