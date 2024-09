Da “Linea Verde” a “Masterchef”: tutta l’enogastronomia in Tv nella stagione 2024/2025

Con la fine delle vacanze estive e il ritorno alla routine quotidiana composta da lavoro, scuola o università - e complice anche l’abbassamento delle temperature - l’accoppiata divano e televisione torna di moda e tra talk show, reality, sport e film trova ampio spazio anche la programmazione riguardante l’enogastronomia, che prevede alcune tra le trasmissioni più apprezzate dagli italiani. Un po’ per prendere spunto, un po’ perché veder cucinare o viaggiare, comodamente seduti da casa, nei territori dell’agricoltura italiana dove nascono i prodotti del made in Italy, rilassa. Le reti televisive sanno che ai telespettatori certi format piacciono e infatti nella presentazione dei palinsesti per la stagione 2024/2025 al wine & food, come sempre, è stato dato ampio spazio.

La Rai conferma praticamente tutti i suoi programmi dedicati più apprezzati a partire da “È sempre Mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici, e che, dal 9 settembre, ogni giorno su Rai1 (ore 11:55), allieterà gli spettatori attraverso una trasmissione in cui la cucina diventa il contesto in cui parlare di tutto. Prima c’è anche “Uno Mattina” e le sue rubriche dedicate alla cultura gastronomica ed al cibo (ore 8:35). Su Rai2, dal 19 ottobre, spazio a “Cook 40’”, condotto da Flavio Montrucchio (ore 12:00), il programma dedicato a coloro che amano la cucina e la convivialità, ma non hanno molto tempo da dedicare ai fornelli. Fino a che non si arriva al weekend, da sempre in Rai segnato da programmi intramontabili come “Linea Verde”, che, da 40 anni, ogni domenica, racconta i territori, l’agricoltura e le eccellenze enogastronomiche dell’Italia, colonne portanti dell’economia, al grande pubblico, con Peppone, Livio Beshir e Margherita Granbassi, e che riparte il 15 settembre (ore 12:20). Oltre a “Linea Blu”, legato al settore ittico, la salvaguardia dell’ambiente marino e la valorizzazione del patrimonio delle risorse del Mediterraneo (il sabato, dal 14 settembre, ore 14, con Fabio Gallo e Giulia Capocchi, che conducono anche lo spin off “Linea Blu Discovery” sulla pesca industriale), e “Linea Bianca”, che prosegue il suo variopinto racconto sulle montagne italiane (il sabato, dal 28 dicembre, ore 15:30, condotto da Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani). Il tutto accanto alle storiche rubriche dei Tg in cui si parla anche di agricoltura ed enogastronomia, da “Tg2 Eat Parade”, la più longeva (il venerdì, ore 13:30), al “Tg1 Economia” (dal lunedì al venerdì alle ore 16:53), mentre su RaiNews va in onda, invece, “Sapori e Colori” (il giovedì alle 14:45). Senza dimenticare lo spazio che dedica al settore un’altra storica trasmissione Rai come “Geo” condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, su Rai3 (dal lunedì al venerdì, ore 16:00), dove va in onda anche “Il Provinciale” (dal martedì al venerdì alle 15.10) con Federico Quaranta, alla conduzione anche di “Vista mare” su Rai1 (la domenica, ore 9:40), e degli spin off di “Linea Verde” che raccontano i territori più belli del nostro Paese.

Mediaset dà spazio alla cucina ogni domenica con “Melaverde” condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto su Canale 5 (la domenica, ore 11:50), con “Cotto e Mangiato - Il menù del giorno” su Italia1 (dal lunedì al venerdì, ore 12 e alle ore 12:50 all’interno di “Studio Aperto”), e con la rubrica “Gusto di Vino” del Tg5 con il caporedattore Gioacchino Bonsignore, curatore della rubrica “Gusto” (la domenica, ore 8).

La7 per parlare di enogastronomia utilizza il canale parallelo La7d, con “In Cucina con Sonia”, un viaggio tra i fornelli dove Sonia Peronaci, tutti i giorni (ore 19:30), ospita e cucina insieme a un food-blogger, uno chef, un pasticcere o un esperto di panificazione per scoprire le loro migliori ricette, i loro cavalli di battaglia o semplicemente i piatti del cuore. Uno dei volti storici sulla rete di Urbano Cairo in tema di cucina è stata per anni Benedetta Parodi, ormai però da tempo passata a Real Time per condurre “Bake Off Italia”, la cui nuova edizione inizierà il 6 settembre (tutti i venerdì, ore 21:30). Quest’anno, ad Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, si aggiunge come super ospite fisso della prova tecnica il maestro Iginio Massari, che porterà la sua esperienza e il suo sguardo critico. I concorrenti in gara in ogni puntata si cimenteranno nelle tre classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e la prova sorpresa.

Ma il grosso dell’offerta televisiva in tema di cibo è ancora una volta appannaggio di Sky. Il palinsesto è ricco e vede la conferma di “Masterchef Italia”, aspettando l’edizione n. 14, con il consolidato trio di giudici composto da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Con il tristellato chef protagonista anche di “Cucine da Incubo”, nel quale, nella stagione 2024-2025, tornerà a vestire i panni di “salvatore” di alcuni dei ristoranti peggiori d’Italia. E poi una delle produzioni originali di Sky più riuscite e apprezzate che festeggia 10 anni: “4 Ristoranti”, con Alessandro Borghese che intraprende un viaggio nelle cucine tradizionali, stabilendo, a fine pasto, quale locale ha avuto la meglio sui concorrenti. Borghese sarà di nuovo anche il conduttore, a partire da ottobre, di “Celebrity Chef” su Tv8, la trasmissione che vede due celebrities nell’inedito ruolo di chef, sfidarsi ai fornelli per conquistare il titolo di puntata. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate.

Copyright © 2000/2024