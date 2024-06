Da Parigi allo Champagne, la gita di un giorno con le “bollicine” by Uber, Perrier-Jouët e Mumm

Da Parigi alla scoperta di una delle zone più famose e prestigiose della Francia enoica a bordo di Uber. Sarà un’estate “calda” e sicuramente da tutto esaurito per la capitale francese, costantemente affollata di turisti e forse ancora di più quest’anno con l’evento sportivo più importante al mondo che sta per arrivare (la cerimonia d’inaugurazione è il 26 luglio): le Olimpiadi. Si parla di oltre 16 milioni di visitatori attesi in Francia quest’estate e Uber, la piattaforma globale che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato, con soluzioni diversificate, lancia “Uber Bubbles”, il primo tour dello champagne prenotabile direttamente nell’app Uber e che fa parte del progetto “Go Anywhere”.

Il servizio è già partito e durerà per buona parte dell’estate. Con un click si potrà scoprire un territorio unico, facendosi trasportare dalle luci e dall’affollamento della bellissima metropoli alla tranquillità, in mezzo alla natura, della prestigiosa zona. Un progetto che ha visto la collaborazione di due case di champagne affermate come Perrier-Jouët, fondata nel 1811 a Epernay, capitale della Côte des Blancs, dall’amore fra Pierre-Nicolas Perrier e sua moglie Rose-Adélaide Jouët, maison che è stata la prima cantina a far figurare l’annata sulle proprie bottiglie millesimate; e G.H. Mumm, fondata ufficialmente nel 1827, conosciuto anche come lo “Champagne dei Re”, riferimento assoluto in una zona a grande vocazione come quella di Reims.

La gita di un giorno intero prevede partenza alle ore 10 da Parigi in una Tesla con il marchio Uber Bubbles, con la prima tappa del viaggio che prevede una degustazione di champagne di tre cuvée e un pranzo al Cellier Belle Époque di Perrier-Jouët a Épernay. Successivamente, il trasferimento alla Maison G.H. Mumm a Reims per una visita speciale in cantina e una degustazione di Cordon Rouge prima di tornare a Parigi per il rientro in prima serata. Le prenotazioni potranno essere eseguite con un anticipo compreso tra 75 giorni e 24 ore. “Uber Bubbles” è attivo il venerdì ed il sabato da adesso al 17 agosto. Prevista una tariffa fissa di 200 euro con la possibilità di partecipare fino a quattro persone.

“Siamo entusiasti di collaborare - ha affermato François-Xavier Morizot, VP Champagne per G.H. Mumm e Perrier-Jouët - con Uber quest’estate per offrire ai passeggeri la possibilità di scoprire le nostre maison dello Champagne tramite Uber Bubbles. Questa è l’occasione perfetta per i viaggiatori di godersi il meglio delle nostre esperienze, sia ad Épernay, con maison Perrier-Jouët, che, a Reims, con G.H. Mumm”.

