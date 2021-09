Da TheFork un assist per la ristorazione: le bevande saranno escluse dalle promozioni

Un aiuto per supportare il settore della ristorazione. Arriva da TheFork, brand di Tripadvisor e principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti. Dal prossimo 4 ottobre tutte le promozioni della piattaforma saranno applicate solo al cibo e non più anche alle bevande. Una decisione che rientra nell’ottica di continuare ad aiutare i ristoratori nel percorso di ripresa dopo i mesi di chiusura.

Come è noto l’emergenza sanitaria ha chiuso le porte di milioni di ristoranti, infliggendo un duro colpo al settore e privando gli italiani di una delle abitudini più radicate e amate nella loro cultura. Dalla riapertura di fine aprile 2021 TheFork ha lavorato per riportare quante più persone possibili al ristorante e, allo stesso tempo, per far tornare a respirare un settore che ha sofferto più di altri. In questo scenario la celebre app di prenotazione ha così deciso di rimodulare le condizioni delle promozioni speciali che i ristoranti offrono sulla piattaforma: dal 4 ottobre le bevande saranno escluse. I clienti potranno ancora sfruttare gli sconti fino al 50% su tutti i piatti del menù e i ristoranti potranno incrementare il margine delle proprie entrate e decidere quindi di offrire ancora più promozioni alla propria clientela.

La decisione è stata accolta positivamente dal settore, in primis dalla Fipe/Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi): “gli sconti fissi e al tempo stesso rilevanti anche sulle bevande - ha dichiarato Aldo Cursano, vice presidente vicario Fipe/Confcommercio - portavano spesso a vendere le stesse addirittura sottocosto. Se questo era un problema già prima della pandemia ora è diventato un ostacolo insormontabile per migliaia di ristoranti alle prese con cali di fatturato devastanti. Accogliamo con soddisfazione la scelta di TheFork di tenere le bevande fuori dagli sconti perché consente ai ristoratori che scelgono di partecipare alle promozioni di controllare meglio i costi”. Intanto stanno per arrivare i giorni del “TheFork Festival”: dal 14 ottobre al 28 novembre, più di 2.000 ristoranti in tutta Italia offriranno il 50% di sconto su tutti i piatti alla carta, escluse le bevande.

