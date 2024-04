Da vino & ristoranti ai mari tropicali: Joe Bastianich approda all’Isola dei Famosi 

Produttore di vino e habitué di grandi etichette, imprenditore con numerosi ristoranti negli Stati Uniti e nel nostro Paese, esperto di cucina, giudice per molti anni a MasterChef Italia e MasterChef Usa, è dura immaginare Joe Bastianich alle prese con il durissimo regime alimentare, al limite della sopravvivenza, dell’Isola dei Famosi (condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria), dove è sbarcato ieri come concorrente. Insieme a lui, sulle spiagge bianche dell’Honduras, altri due personaggi in arrivo dal mondo della cucina, per un’edizione che si prospetta più delle altre a tema food: Edoardo Franco, il vincitore di MasterChef Italia n. 12, nel 2022, e il pescivendolo Peppe Di Napoli, vera e propria istituzione della città partenopea, anche per la sua assidua attività su TikTok.

Figlio di una coppia di ristoratori esulti istriani emigrata negli Usa, Bastianich vanta una lunga carriera da imprenditore nel campo della ristorazione: dal primo locale aperto dai genitori nel 1964 a New York, passando per numerosi indirizzi famosi, come “Becco” a Manhattan, “Babbo Ristorante e Enoteca” (insieme al socio Mario Batali), e “Del Posto”, che nel 2010 è diventato il primo ristorante italiano in decenni ad essere recensito con quattro stelle dal New York Times. Bastianich è proprietario di ristoranti anche nel nostro Paese: “Orsone” a Cividale del Friuli, “Joe’s American Bbq” a Milano, Firenze e Roma e, ultimo in ordine di tempo ad essere inaugurato, nel 2023, “Artemis” a Brescia, un originale Persian tapas bar. Ma Bastianich è anche grande amante e produttore di vino: sue le aziende Bastianich nei Colli Orientali del Friuli, La Mozza a Magliano in Toscana, in Maremma, e TriTono a Mendoza, in Argentina.

Sull’Isola dei Famosi, insieme a nomi più o meno famosi al grande pubblico, anche due personaggi che arrivano dal mondo food: Edoardo Franco, l’amatissimo e inconfondibile (grazie al suo taglio di capelli mullet) vincitore di MasterChef, e il pescivendolo Peppe Di Napoli, star di TikTok (tra tutti i suoi profili social mette insieme 1,5 milioni di followers), proprietario anche di un ristorante, naturalmente a base di pesce.

