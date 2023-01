Dagli Usa una identità digitale per frutta e verdura: una “rivoluzione” dal campo al consumatore

Anche frutta e verdura possono avere la loro identità digitale: dagli Stati Uniti arriva una novità capace di serializzare le cassette direttamente sul campo per tracciarne le caratteristiche, monitorarne la qualità e creare un dialogo diretto tra produttore e consumatore. Una soluzione trovata da Supply Chain Transparency e implementata da Antares Vision Group grazie alla tecnologia rfxcel.

Un esempio pratico è già arrivato con 1,5 miliardi di frutti di bosco serializzati nelle loro cassette direttamente sul campo, per monitorarne fin dall’origine le caratteristiche, dalla tipologia al luogo di raccolta fino alle condizioni di coltivazione, lungo tutta la filiera. Questa innovativa soluzione di Supply Chain Transparency offre al settore ortofrutta la significativa possibilità di raccogliere i dati relativi a qualunque tipologia di frutta e verdura e di integrarli in una piattaforma per controllarne in modo costante la qualità.

Antares Vision Group, leader globale nelle soluzioni di tracciabilità, ha implementato con successo questa soluzione per un’importante azienda statunitense attiva nella coltivazione e distribuzione di frutti di bosco, grazie alla tecnologia di rfxcel, parte del gruppo. Da sottolineare che l’operatore che raccoglie i frutti può scansionare ogni singola cassetta, associandole un'identità digitale unica, che raccoglie informazioni dettagliate sul prodotto stesso. Ciò consente anche di coinvolgere in maniera diretta il consumatore, che può usare il codice QR presente sulla confezione per esprimere la propria opinione, fornendo preziose indicazioni sulla qualità percepita di quel preciso acquisto. In questo modo il produttore avrà a disposizione informazioni di sicura utilità per indirizzare al meglio il proprio lavoro.

Copyright © 2000/2023