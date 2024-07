Dal bitter alla tonica, passando per il chinotto, è boom per le bevande vintage

La riscoperta di cedrata, chinotto, gazzosa & Co. è già una tendenza in ascesa da qualche stagione, ma mai come adesso le bevande vintage stanno vivendo il loro momento d’oro, complice il crescente interesse per la mixology (anche e soprattutto tra i giovani), che spinge le aziende - da Tassoni a London Essence, a Stock Spirits Italia - ad investire sia sui soft drinks (da bere da soli o nei cocktail), sia su spirits d’antan.

Come il Gruppo Lunelli, che, nel 2021, ha acquistato Tassoni, storica azienda made in Italy e sinonimo da sempre di tonica e cedrata, che non a caso sono state date in omaggio ai Capi di Stato che hanno partecipato recentemente al G7 tenutosi in Puglia, negli incontri in cui il protocollo non prevedeva il consumo di alcol. Proprio a Cedral Tassoni, iconica realtà, nata a metà del Settecento come piccola spezieria nel centro di Salò (in cui venivano prodotti e venduti medicamenti a base naturale, tra cui distillati di acqua di cedro, coltivati negli agrumeti della zona), per i 230 anni dalla fondazione Poste Italiane, ha dedicato un francobollo della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”. La storica bottiglietta è stata oggetto di un raffinato restyling, in collaborazione con RobilantAssociati (mentre restano invariati gusto e ricetta originale), ma il nuovo corso di Tassoni coinvolge l’intera collezione, che si arricchisce di prodotti concepiti alla mixology di alta gamma. Per celebrare l’anniversario dei 230 anni, la famiglia Lunelli, che punta ad una sempre maggiore ricercatezza sia nel gusto sia nel packaging, ha presentato il nuovo Bitter del Lago. “Un tributo al forte legame con il territorio del Lago di Garda - sottolinea Camilla Lunelli - precisando che la produzione color rosso rubino nasce da una ricetta dell’antica spezieria Tassoni e si basa sull’attenta combinazione di selezionate botaniche amaricanti con l’infusione di cedro della Calabria, frutto a cui l'azienda è fortemente legata. Tra gli ingredienti selezionati dal mastro erborista spiccano poi il colombo, una radice proveniente dal Sudafrica, di intensa colorazione gialla capace di donare una particolare speziatura alla nota amaricante; il rabarbaro secco e il macis, fiore della noce moscata di grande pregio, oltre a bacche di vaniglia e cannella. Anche in questo caso la bottiglia si presenta a “buccia d’agrume” che identifica tutta la gamma e crea, insieme alla Cedrata Tassoni, l’aperitivo Bitter Tass.

Debutto sul mercato italiano per London Essence, storico brand inglese nato per produrre essenze pregiate per i profumieri. L’azienda, fondata nel 1896 presenta una collezione - distribuita nel nostro Paese da Molinari - di acqua tonica, soda, bevande allo zenzero e limonata artigianale, a basso contenuto di zucchero e di calorie, grazie all’utilizzo in purezza di botaniche naturali selezionate in tutto il mondo, per esaltare il gusto e l’esperienza sensoriale dei cocktail valorizzando una tradizione autorevole nell’infusione e distillazione in territori vocati (da Angers a Grasse) per le fioriture e la produzione di frutti antichi e spezie, dal pomelo al pepe rosa, dal fondo di anice e finocchi distillati al gelsomino e pesca bianca, da miscelare con vodka e spiriti corposi, come bourbon e cognac. Altra azienda storica che ha debuttato con nuove etichette è la Stock Spirits Italia, fondata a Trieste nel 1884, che, per i suoi 140 anni, ha lanciato “Bitterissimo Stock”, il nuovo bitter celebrativo: da gustare con ghiaccio e una fetta di arancia, o diluito con soda, tonica o vino bianco frizzante, è l’ingrediente definitivo di numerosi cocktail, dal classico Negroni ai classici vintage come il “9 Buche”. Di proprietà di Cvc Capital Partners dal novembre 2021, oggi il gruppo conta 1.800 dipendenti, opera in 9 Paesi europei (Italia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia) e vanta un variegato portfolio di oltre 70 marchi esportati in più di 50 Paesi in tutto il mondo, compresi Stati Uniti e Canada.

