Dal “Primo grado di giudizio” al “Giudizio di vino”, i “menu filosofici” dedicati a Tullio Gregory

Dal “Primo grado di giudizio” allo “Gnocco - Giustizia distributiva”, dai “Fritti - Il paese di Cuccagna” al “Vegetariano - Sana costituzione”, dagli “Arrosti - Giustizia alata” ai “Bolliti - Parti in causa”, dal “Pesce - La legge del mare” al “Calice e tagliere - Giudizio di vino”, i “menu filosofici” dedicati a Tullio Gregory tornano protagonisti al “festivalfilosofia 2022”, legando il tema “giustizia” dell’edizione n. 22 alla gastronomia del territorio nei ristoranti e nelle enoteche di Modena, Carpi e Sassuolo (16-18 settembre). Dove, come da tradizione, ad ogni edizione del Festival, ad essere servita è la cucina filosofica ideata dal filosofo gourmet, progetto nato oltre 20 anni fa e che prevede anche la “razionsufficiente”, il cestino per pranzare e cenare a prezzi contenuti.

Fin dalla prima edizione, il noto gourmet e indimenticabile membro del Comitato scientifico del “festivalfilosofia” aveva messo a punto questa occasione di convivialità partendo dalla consapevolezza che la cucina è un “fatto culturale” e la tavola un luogo d’incontro. Da allora tutti i piatti di questi menu sono realizzati con prodotti tipici del territorio, per valorizzare la tradizione gastronomica modenese, e vengono proposti da ristoranti ed enoteche delle tre città del Festival. Ma non manca una soluzione veloce ed economica per pranzare e cenare, che permette di seguire i ritmi delle lezioni magistrali e di assaporare piatti e prodotti tipici della Provincia di Modena: è la “razionsufficiente”, cestino da asporto in vendita nei giorni del

“festivalfilosofia”, che quest’anno viene proposto in una nuova formula, con il costo che non sarà fisso, ma comunque sempre inferiore ai 10 euro.

I “menu filosofici” 2022

1. Primi - Primo grado di giudizio

- Passatelli in brodo

- Gramigna con salsiccia

- Risotto ai funghi

- Lasagne verdi

- Torta di riso

2. Gnocco - Giustizia distributiva

- Cestino con gnocchini fritti e tigelle con lardo, Prosciutto di Modena Dop e affettati misti

- Verdure in pinzimonio

- Salame di cioccolato

3. Fritti - Il paese di Cuccagna

- Gran fritto alla modenese di carni, verdure, frutta e crema

- Pote con pancetta e Aceto balsamico tradizionale di Modena

- Zuppa inglese

4. Vegetariano - Sana costituzione

- Erbazzone

- Tortelli di zucca

- Zucchini ripieni di ricotta

- Radicchi verdi e rossi con Aceto balsamico tradizionale di Modena

- Gelato di crema con Mirtillo nero dell’Appennino modenese

5. Arrosti - Giustizia alata

- Tagliatelle al ragù di anatra

- Arrosti misti di anatra, faraona e galletto

- Patate di Montese arrosto

- Crostata di Amarene brusche di Modena Igp

6. Bolliti - Parti in causa

- Tortellini in brodo

- Bollito misto con salse cotte e crude

- Purè di patate

- Mascarpone

7. Pesce - La legge del mare

- Aringhe affumicate con patate lesse

- Spaghetti al tonno

- Frittelle di baccalà

- Insalata di verdure dell’orto con Aceto balsamico tradizionale di Modena

- Fragole all’Aceto balsamico tradizionale di Modena

8. Calice e tagliere - Giudizio di vino

- Pane comune, gnocco ingrassato

- Affettati, Parmigiano Reggiano Dop 30 mesi, formaggi dei Colli modenesi.

- Un calice di vino scelto tra una selezione di Lambruschi Doc modenesi (Sorbara, Castelvetro,

Salamino di Santacroce e Modena) e vini bianchi modenesi (Trebbiano e Pignoletto)

Copyright © 2000/2022