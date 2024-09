Dal prossimo ottobre il Servizio Civile Agricolo è realtà: “una nuova opportunità per i giovani”

Dalle attività terapeutiche e di assistenza rivolte a persone con disabilità e soggetti fragili, ai servizi (anche di tipo educativo o ricreativo) per bambini o ragazzi, o ancora all’attuazione di iniziative orientate alla conoscenza, promozione e tutela dei prodotti agricoli e alimentari made in Italy, fino a quelle dedicate divulgazione dei corretti stili di vita alimentari, anche a prevenzione e contrasto dei disturbi dell’alimentazione e dello spreco alimentare o allo scopo di valorizzare l’economia circolare. Queste sono solo alcune delle novità riguardanti il Servizio Civile: gli enti preposti (soggetti pubblici o privati), a partire dal prossimo 2 ottobre (e fino al 28 novembre) potranno presentare i loro progetti spaziando in vari ambiti dell’agricoltura e delle realtà rurali, grazie al Servizio Civile Agricolo che, citando le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che lo ha lanciato dal G7 Agricoltura di Ortigia, a Siracusa “diventa realtà e rappresenta una nuova e affascinante opportunità per i giovani”. Il Servizio Civile Agricolo nasce da un protocollo d’intesa firmato lo scorso novembre proprio dal Ministro Abodi e dal Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida e prevede, in una sua prima fase di sperimentazione, la partecipazione di 1.000 giovani operatori volontari tra i 18 ed i 28 anni ed un investimento iniziale di circa 7 milioni di euro, messi a disposizione dai due Ministeri, da aggiungere ad altre progettualità avviate negli ultimi anni in ambito digitale ed ambientale.

Ma non solo, perché oltre a queste si potranno proporre iniziative per la promozione e lo sviluppo del coworking rurale, educazione ambientale e alimentare, orientate alla tutela della biodiversità animale e del territorio (in particolare quello forestale), alla valorizzazione delle risorse agricole ed al riconoscimento del ruolo multifunzionale delle imprese agricole (in particolare quelle giovanili): “restiamo profondamente convinti che - spiega il Ministro Abodi - i giovani costituiscano una risorsa indispensabile e vitale per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra nazione. Investire concretamente e con convinzione su di essi, tramite il Servizio Civile Universale, significa rafforzare uno strumento di promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, riconoscere l’importanza della generosità sociale e nel contempo valorizzare il ruolo della politica attiva giovanile in Italia. Il Servizio Civile Universale è un investimento sulle competenze dei giovani e sul loro futuro e presente, che si qualifica ulteriormente grazie alla riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, che abbiamo istituito per legge, dedicati a chi ha fatto questa esperienza. Attraverso questa nuova opportunità, che contribuirà anche a rafforzare il rapporto di fiducia tra i giovani e le istituzioni, ragazze e ragazzi potranno mettersi in gioco in forme innovative di servizio e di impegno in un settore strategico per l’Italia, come è quello dell’agricoltura”. “Il Servizio Civile Agricolo - commenta il Ministro Lollobrigida - rappresenta un’opportunità unica per avvicinare i giovani a un settore strategico come l’agricoltura, promuovendo al contempo la sostenibilità e l’innovazione. Attraverso questo progetto, intendiamo valorizzare il talento e le competenze dei giovani, offrendo loro la possibilità di contribuire concretamente alla crescita delle nostre comunità rurali. Questa iniziativa, oltre a favorire l’inclusione sociale, potrà sviluppare nuove professionalità in ambito agricolo e rafforzare il legame tra giovani e territorio. Siamo fieri di sostenere un’iniziativa che unisce impegno civico e sviluppo economico”.

