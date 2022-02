Dall’Asti Spumante al cioccolato di qualità: Lamberto Vallarino Gancia nuovo ad Domori

Dall’Asti Spumante al cioccolato di qualità: Lamberto Vallarino Gancia, già esponente della storica famiglia spumantiera dell’Astigiano, è il nuovo ad Domori, top brand del cioccolato di qualità che fa parte del “Polo del Gusto” del gruppo Illy (che mette insieme anche Mastrojanni, tra i riferimenti qualitativi del Brunello di Montalcino, il tè francese Dammann Frères, i biscotti Pintaudi e le conserve Agrimontana).

Come spiega una nota ufficiale di Domori, “il CdA, con decisione unanime, ha revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio Mondella quale ad della società. La decisione del Cda è stata motivata per il venire meno della fiducia in un momento cruciale di espansione e transizione per la società di None. Il CdA ha quindi nominato, con effetto immediato, Lamberto Vallarino Gancia, già vice presidente di Domori”.Nell’occasione, spiega ancora la nota, sono stati analizzati anche i dati di pre-chiusura al 31 dicembre 2021. Le vendite complessive di Domori hanno registrato un volume pari a quasi 26 milioni di euro, con un incremento del 40% sul 2020 e del 34% sul 2019.

“In base ai risultati di pre-chiusura, la società - spiega ancora una nota - è in grado di rispettare entrambi i covenants previsti dal regolamento del Minibond quotato. I Minibond Domori, emessi a Dicembre 2020 per un importo di 5 milioni di euro e quotati sul mercato ExtraMot PRO3, sono stati il primo collocamento finanziario di Domori, che ha beneficiato dello strumento della garanzia pubblica di Mediocredito Centrale pari al 90% del valore emesso”.

Focus - Il ritratto: chi è Lamberto Vallarino Gancia

Enologo laureato all’University of California Davies, già presidente dell’azienda di famiglia, di Federvini e del Consorzio Alta Langa, vice presidente di Federalimentare e membro del Comitato di Confindustria, di Contromarca ed Ibc. Oggi è consulente, Presidente e Partner di Brainscapital srl società benefit, Vice Presidente ed appena nominato Amministratore Delegato di Domori srl, presidente onorario del Comitè Vin, Accademico onorario dell’Accademia Agricoltura, della Vite e del Vino, Membro Scientifico di Agoinnova, professore a chiamata presso la SAA scuola di Amministrazione Aziendale Master Università di Torino, consigliere dell’Associazione del Nizza e dell’Azienda Agricola il Botolo. Ricopre l’incarico di Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale.

Ha contribuito a creare Brains Evolution la piattaforma di consulenza di smart consulting di qualità rivolta a imprese, liberi professionisti e privati, che racchiude al suo interno professionalità con elevata e riconosciuta esperienza in ambito imprenditoriale, fiscale, legale, giuslavorista e investimenti sui mercati finanziari.

Da sportivo ha vinto il campionato italiano e europeo di Offshore classe 1 ed è membro e consigliere dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.

Scrive di vino, cultura e fa prove di test di auto e sci che sono la sua passione.

