Dall’incontro con Mattarella e Meloni ai banchetti, il viaggio in Italia di Carlo e Camilla

Chissà se le valigie e i bauli sono già pronti: la partenza di Re Carlo e della Regina Camilla per il Belpaese è imminente, con la prima visita ufficiale - in programma dal 7 al 10 aprile - dopo l’incoronazione, avvenuta nel 2023. Ma per Carlo sarà la n. 18, a conferma della forte relazione con il nostro Paese, al quale è profondamente legato da decenni, anche grazie all’amore per l’arte, il vino, l’olio, il cibo, la cultura e l’accoglienza made in Italy. I Reali saranno prima a Roma, dove incontreranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per poi fare tappa a Ravenna, prima del rientro a Buckingham Palace, e in questi quattro giorni non mancheranno momenti conviviali dedicati al food & wine, tra banchetti ufficiali al Quirinale, festival di cucina regionale e incontri con agricoltori e produttori.

L’arrivo è previsto per lunedì 7 aprile: il giorno successivo il Re e la Regina avrebbero dovuto incontrare Papa Francesco, nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo, ma proprio Buckingham Palace ha fatto sapere che la visita è stata rinviata, visto il recente ricovero del Pontefice. Il 9 aprile sarà la giornata dedicata alle istituzioni e ai rapporti bilaterali tra Regno Unito e Italia: i Reali incontreranno infatti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il re e la regina deporranno una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto, prima dell'intervento a Montecitorio - Carlo III sarà il primo monarca britannico a rivolgersi ad una sessione congiunta del Parlamento italiano - poi un’esibizione delle Frecce Tricolori insieme alla squadra acrobatica della Royal Air Force, le Red Arrows. Non mancherà un approfondimento sulla sostenibilità, tema particolarmente caro a Re Carlo, che sarà presente ad una tavola rotonda sull’energia pulita. Infine, i Reali parteciperanno ad un banchetto di Stato al Palazzo del Quirinale, su invito del Presidente Mattarella: una cena di gala in cui ogni dettaglio, dalla mise en place al menu, dai fiori all’assegnazione dei posti, è studiato (come da cerimoniale) nei minimi dettagli, con lo chef Fabrizio Boca a sovrintendere la cucina.

La giornata del 10 aprile sarà tutta dedicata a Ravenna, che è l’unica tappa italiana, dopo Roma, scelta da Re Carlo e dalla Regina Camilla per il loro passaggio lungo lo Stivale. Qui Re Carlo - ecologista ante litteram, imprenditore agricolo, paladino dell’ambiente, fine gourmet, grande appassionato di cibo e vino italiano (oltre che sostenitore storico di Slow Food, amico di Carlo Petrini e sommelier ad honorem, con la Fondazione Italiana Sommelier di Franco Ricci) - celebrerà, insieme alla Regina Camilla, la cucina tradizionale dell’Emilia Romagna, Slow Food e i prodotti di eccellenza della regione in un festival: a Ravenna Carlo incontrerà anche gli agricoltori locali, le cui terre e colture sono state gravemente colpite dalle devastanti inondazioni che hanno interessato la zona di Ravenna negli ultimi anni.

Secondo “Ravenna Today” Carlo e Camilla - insieme al Sindaco della città Fabio Sbaraglia - faranno tappa alla tomba di Dante, dove verrà letto un canto della Divina Commedia. Subito dopo la coppia reale si dividerà, con la regina Camilla che visiterà il Museo Byron a Palazzo Guiccioli, scoprendo i segreti della vita del grande poeta romantico in Italia. Re Carlo, invece, visiterà la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, ammirando i mosaici e incontrando l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna che mantiene viva questa antica forma d’arte. Dopo le rispettive visite, i reali si ritroveranno al Municipio per partecipare, insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, alla celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione della provincia di Ravenna dall’occupazione nazi-fascista da parte delle Forze Alleate, avvenuta il 10 aprile 1945. Poi la coppia reale ripartirà per il Regno Unito.

