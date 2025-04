Dazi: gli effetti sui formaggi Dop peseranno per un ulteriore 20% negli Stati Uniti 

I formaggi Dop e Igp sono tra i prodotti che subiranno maggiormente gli effetti dei dazi Usa introdotti da Trump sulle importazioni dall’Unione Europea. “Con il dazio aggiuntivo del 20% stabilito dall’amministrazione americana, alcuni dei prodotti caseari certificati arriveranno a una tassazione anche del 35-40%, con un serio rischio di alimentare fenomeni nefasti per la nostra economia come l’Italian sounding - spiega Antonio Auricchio, presidente Afidop/Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp - queste misure, quindi, non solo andrebbero a penalizzare i nostri prodotti certificati ma, facendo leva sulla fiducia del consumatore, aprirebbero la strada a prodotti locali che, imitando i nostri formaggi Dop, verrebbero favoriti. Nonostante i formaggi Dop siano un prodotto premium e l’aumento del prezzo potrebbe non portare necessariamente ad una riduzione dei consumi, siamo inoltre preoccupati per i possibili effetti sull’export. Gli Usa sono infatti il primo mercato extraeuropeo di riferimento per i formaggi italiani: solo nell’ultimo anno sono state esportate 40.800 tonnellate, di cui l’80% è Dop. Sono a rischio oltre 485 milioni di fatturato oltreoceano”.

Secondo Afidop, nel 2020, a causa dei dazi imposti da Trump, l’export dei formaggi italiani negli Stati Uniti aveva perso oltre 6.000 tonnellate, pari a 65 milioni di euro. Le misure attualmente imposte da Trump colpiscono anche prodotti che non erano stati toccati dai dazi di cinque anni fa, come la Mozzarella di Bufala Campana Dop e - soprattutto - il Pecorino Romano Dop, che vede negli Stati Uniti il suo principale mercato estero. L’imposizione di dazi su un prodotto che esporta il 40% della sua produzione negli Usa rischia di compromettere un’intera filiera che rappresenta un'eccellenza del made in Italy.

“Sicuramente lavoreremo, unitamente ai Consorzi dei fpormaggio italiani per sostenere la domanda e rafforzare il lavoro negoziale, ma chiediamo alle istituzioni europee e nazionali di supportarci nella protezione del nostro patrimonio lattiero caseario certificato. Non sarà colpendo i formaggi italiani Dop che si proteggerà l’economia americana. Si tratta di prodotti non in concorrenza che hanno posizionamento, standard di produzione, qualità e costi differenti” conclude Auricchio.

