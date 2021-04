Dom Pérignon e Lady Gaga, un incontro all’insegna della libertà e della creatività

Oggi più che mai il mondo ha bisogno del potere della libertà creativa, una forza che apre nuovi orizzonti, che ci spinge avanti, e che unisce una delle più grandi artiste della musica contemporanea, Lady Gaga, e la più iconica delle griffe dello Champagne, Dom Pérignon, in una collaborazione dall’alto valore simbolico. Dom Pérignon, infatti, appoggerà e abbraccerà la “Born This Way Foundation” di Lady Gaga, la fondazione fondata da lady Germanotta che si impegna a sostenere il benessere dei giovani e a lavorare con loro per “rendere il mondo più gentile e coraggioso”.

Sarà, sotto ogni punto di vista, la celebrazione di quanto il superamento dei confini della creazione, la reinvenzione costante e la dedizione appassionata possano elevarci, tanto individualmente quanto collettivamente. A partire dal 6 aprile, attraverso un progetto artistico che vedrà una campagna pubblicitaria, delle bottiglie in edizione limitata e una scultura disegnata da Lady Gaga ... emergerà un invito ad entrare nell’universo di due anime creatrici, che arrivano da due mondi diversi, ma tutto sommato non così distanti.

