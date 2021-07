Dop e Igp europee come opere d’arte. La campagna della Ue con il Prosciutto di Carpegna tra i “big”

“L’eccellenza europea è una forma d’arte”. Questo è il claim della campagna dell’Unione Europea dedicata alla valorizzazione delle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette, per i prossimi tre anni, con lo scopo di promuovere i marchi di qualità Dop e Igp attraverso il sostegno del Consorzio Prosciutto di Carpegna in Italia, del Bureau National Interprofessionnel du Pruneau - Bip in Francia e dell’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agricolture de Qualité - Apaq -W in Belgio. Co-finanziata dall’Unione Europea, la campagna si avvale della promessa europea “Enjoy it’s from Europe” presentando tredici prodotti certificati provenienti dai tre Paesi coinvolti: e quindi il Prosciutto di Carpegna Dop, eccellenza tutta made in Italy, le Pruneaux d’Agen Igp, le famose prugne francesi e undici prodotti Dop/Igp originari della Wallonia, regione del Belgio.

Prodotti, questi, unici e speciali per il loro territorio d’origine, per la loro storia e tradizione oltre che per l’impegno di tutti coloro che da sempre lavorano per tramandare la passione, la cura e la dedizione per prodotti e sapori d’eccellenza. Da qui il claim evocativo della campagna, che paragona queste eccellenze produttive ad un’opera d’arte. E la loro scelta si trasforma in una garanzia per il consumatore. I marchi di qualità dell’Unione Europea forniscono infatti uno strumento per orientarsi tra i prodotti alimentari e identificarne origine, qualità e sicurezza. Grazie a questa certificazione i produttori possono tutelarsi da imitazioni e contraffazioni, avendo la certezza di acquistare un alimento di qualità autentico e controllato. Il marchio è anche sinonimo di trasparenza e tracciabilità, caratteristiche che in un mondo globalizzato assumono sempre maggiore importanza per i consumatori. La campagna di comunicazione europea per il triennio 2021-2023, prevede la realizzazione di diverse attività in Francia, Italia e Belgio, con l’obiettivo di coinvolgere il consumatore in un vero e proprio “tour” del “museo del gusto europeo”.

In Italia, in particolare, saranno organizzate attività promozionali in punti vendita specializzati, verrà creato un sito web dedicato con la pagina Instagram @consorzio_carpegna che avrà contenuti ad hoc. Prevista, inoltre, la partecipazione ad eventi di settore, il coinvolgimento di noti influencer che accompagneranno il consumatore nella realizzazione di ricette raccontate tramite i canali social.

