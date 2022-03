Dopo i rumors, l’ufficialità: Pernod Ricard acquisisce la maggioranza Château Sainte Marguerite

Dopo i rumors dei giorni scorsi, arriva la conferma: “Pernod Ricard e la famiglia Fayard annunciano la firma di un accordo per l’acquisizione da parte di Pernod Ricard di una quota di maggioranza di Château Sainte Marguerite, Cru Classé Côtes-de-Provence rosé dal 1955”. Ad annunciarlo una nota del colosso francese del beverage, che già possiede realtà enoiche come i brand di Champagne Mumm e Perrier Jouet, Campo Viejo in Spagna, nella Rioja, Jacob’s Creek, in Australia, Kenwood, in California, o Brancott Estate, in Nuova Zelanda, tra gli altri (oltre a tanti top brand degli spirits come Martell, Havana Club, Ballantine’s e Chivas).

“Di proprietà della famiglia Fayard dal 1977, Château Sainte Marguerite si è affermato come un “gold standard” all’interno della denominazione Côtes-de-Provence con le sue categorie Super Premium e Ultra Premium. I vini di Château Sainte Marguerite completeranno il portafoglio di lusso di Pernod Ricard, accanto ai suoi champagne Mumm e Perrier-Jouët”, sottolinea ancora il gruppo. Che aggiunge: “Château Sainte Marguerite è uno dei 18 prestigiosi vini “cru classé” della Provenza e siamo lieti di aggiungere un’altra pietra miliare nel nostro sviluppo, sia in Francia che a livello internazionale, grazie alla competenza di Pernod Ricard e alla sua incredibile rete di distribuzione. Château Sainte Marguerite continuerà ad operare con le sue attuali squadre guidate da Olivier Fayard. Cyril Claquin, vice direttore generale, sarà responsabile dell’integrazione e della strategia del marchio nella rete internazionale di Pernod Ricard”. Il closing ufficiale dell’affare sarà completato nei prossimi mesi.

Copyright © 2000/2022