Dopo più di un secolo di vita, il Negroni è il cocktail più venduto nei bar del mondo

Aver più di un secolo di vita eppure essere ancora attualissimo, al punto da essere il cocktail più gettonato nei bar di tutto il mondo. Succede al Negroni, storico cocktail nato a Firenze nel 1919, ad opera del conte Camillo Negroni, che, secondo la storia, chiese Fiorentino, al barman Fosco Scarselli dell’allora locale Casoni (poi Caffè Giacosa) di rendere più forte e diverso il suo Americano. Che, oggi, con la sua classica ricetta “un terzo, un terzo e un terzo” fatta di gin, Campari e Vermut rosso, è il drink più venduto secondo la classifica “The World’s Best-Selling Classic Cocktails 2022” by “The Drinks International”, che ha sondato le opinioni di 100 bar diffusi in tutto il pianeta.

Un altro piccolo primato del bere all’italiana, con il Negroni davanti a tutti, sul podio, seguito da altri due grandi classici come l’Old Fashioned ed il Dry Martini. Con una “Top 10” completata da Margarita, Daiquiri, Aperol Spritz (con il Prosecco co-protagonista), ed ancora Espresso Martini, Manhattan, Mojto e Whiskey Sour.

