Due maestri del cinema e un’eccellenza italiana: Tornatore e Morricone per lo spot di Grana Padano

Due grandi maestri del cinema di casa nostra, entrambi vincitori di un Premio Oscar, per promuovere una delle eccellenze del food made in Italy: il regista Giuseppe Tornatore firma il nuovo spot del Grana Padano, il formaggio Dop più consumato al mondo, sulle note di “Gabriel’s Oboe” di Ennio Morricone. In onda dal 2 ottobre, la nuova campagna di comunicazione internazionale del Grana Padano è stata battezzata “Un’emozione italiana” e, in linea con le rinnovate strategie di marketing del Consorzio, sarà trasversale su tutti i mezzi: tv, radio, stampa e digital, in Italia e nei Paesi della “Golden area europea” (Francia, Germania, Spagna, Belgio, Svizzera e Regno Unito).

“Se i luoghi dove lavoriamo, i prodotti che realizziamo, i cibi che mangiamo, la loro qualità e il modo in cui lo facciamo, ci rappresentano, allora il Grana Padano è la denominazione di origine protetta che caratterizza la nostra identità e che ogni giorno rafforza i valori in cui crediamo - dichiara Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela del Grana Padano - Oggi più che mai questo formaggio è un simbolo nazionale e il suo gusto ineguagliabile è il custode di tradizioni, di culture e di stili di vita che hanno fatto innamorare il mondo”. Lo spot firmato Tornatore è stato girato nei luoghi storici dell’abbazia cistercense di Chiaravalle, dove i monaci nel Medioevo misero a punto la ricetta del Grana Padano, e nelle terre in cui oggi viene prodotto e stagionato. “Abbiamo fortemente voluto che fosse affidata a due portabandiera dei valori italiani, icone mondiali dell’arte cinematografica, la rappresentazione visiva e sonora del Grana Padano - è il commento di Stefano Berni, dg Consorzio Grana Padano - personaggi incomparabili, maestri per genio, professionalità e fama, in grado di restituire al pubblico che ci sceglie, le emozioni che sono racchiuse nel gusto unico del nostro formaggio.”

La nuova campagna sarà anche l’occasione per mostrare in Italia e all’estero il restyling del logo Grana Padano che andrà a contraddistinguere le prossime confezioni e che era immutato dal 1954. Sarà un logo più moderno, adeguato agli stili di comunicazione, con la quale viene sottolineata, anche mediante il lettering appositamente progettato, l’unicità del formaggio. Il progetto creativo, messo a punto dall’Agenzia Adv Service Plan Italia, ha l’obiettivo di evolvere il posizionamento di Grana Padano da Dop più consumato al mondo a brand globale. Dal 2 al 4 ottobre, in Italia, saranno on air le due speciali director’s cut del Maestro Tornatore: una di 30 e una di 45 secondi. Dal 5 ottobre, sempre in Italia, andranno in onda le versioni da 60, 30 e 15 secondi. Dal 9 ottobre, lo spot sarà trasmesso sulle tv nazionali dei Paesi target.

“L’idea creativa centrale di questa pubblicità - conclude Stefano Berni - che è espressa con l’abbraccio, uno dei gesti umani emotivamente più potenti che esistano, di cui il mondo intero ha un grande bisogno, specialmente in questo momento storico, ha, a mio avviso, centrato in pieno l’obiettivo che ricercavamo, ovvero quello di raccontare il significato di un formaggio che rappresenta per tutti noi un’emozione italiana.”

Copyright © 2000/2022