E. Leclerc e Grands Chais de France insieme a sostegno delle Aoc francesi in difficoltà

Un patrimonio fatto di viticoltori, paesaggio, saperi e cultura da difendere per quello che è uno dei vanti della Francia, il vino. Un comparto che, anche se parliamo sempre della prima nazione al mondo in termini di valore alla produzione, vive una situazione delicata negli ultimi anni, come WineNews più volte ha raccontato, tra cali di consumi, eccessiva presenza di prodotto, costi che sono diventati un problema. Una situazione nota, ma nella quale c’è anche chi ha deciso di dare concretamente una mano: E. Leclerc, “colosso” dei supermercati in Francia, ha annunciato, infatti, una partnership con Grands Chais de France, uno dei più grandi gruppi vinicoli francesi, per sostenere cinque denominazioni in difficoltà, offrendo vini a un prezzo molto vantaggioso.

“Sosteniamo i nostri viticoltori” è il nome della gamma lanciata da E. Leclerc e da Grands Chais de France dal Salone dell’Agricoltura 2025 a Parigi (fino al 2 marzo), con l’obiettivo di aiutare le denominazioni Bergerac, Bordeaux, Pinguente, Côtes du Rhône e Corbières. In che modo? Mettendo in vendita bag-in-box al prezzo unico di 11,95 euro per tre litri. E. Leclerc e Grands Chais de France concedono ai viticoltori una remunerazione mediamente superiore del 20% al prezzo medio dell’Aoc in questione, con il 48% del prezzo di vendita che sarà devoluto ai vignerons.

Sulla scia del calo del consumo di vino rosso da diversi anni, “questo accordo è una mano tesa ai viticoltori, per aiutarli a vivere del loro lavoro e ad investire nelle loro attività”, come si legge in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Michel-Edouard Leclerc, presidente E. Leclerc.

