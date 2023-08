É quella italiana la cucina più votata al mondo, secondo la classifica World of Statistics 

La cucina più votata al mondo? É quella italiana, secondo la classifica World of Statistics, portale specializzato in statistiche. Con un punteggio di 4.72, il nostro ricchissimo patrimonio gastronomico, che come è noto è candidato ufficialmente come Patrimonio Culturale Immateriale Unesco, conta su migliaia di ricette e specialità regionali. La Grecia si piazza al secondo posto, totalizzando un punteggio di 4.68. A seguire troviamo la cucina di Spagna, Giappone, India, Messico, Turchia e Stati Uniti. La Francia si deve accontentare della posizione n. 9, seguita da Perù, Cina, Brasile e Portogallo. La classifica è stata fatta mettendo insieme i singoli punteggi relativi a ingredienti, piatti e bevande. Nelle insolite classifiche di World of Statistics vengono messi in fila, tra il serio e il faceto, una pluralità di temi, dalla cucina all’economia, dallo sport ai social media.

