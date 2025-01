È Roma la migliore destinazione gastronomica al mondo secondo gli utenti Tripadvisor

L’Italia ha sempre attratto milioni di turisti, stranieri e non, per la sua arte, la sua cucina, ma anche per la sua offerta variegata offrendo la possibilità di visitare sia grandi città che piccoli borghi, andare al mare o in montagna, oltre a esplorare colline, fiumi e vulcani. Ma sembra essere proprio il cibo uno dei fattori principali che spinge le persone di tutto il mondo a visitare il Belpaese tanto che ben due città italiane, Roma al n. 1 assoluto , con i suoi “Spaghetti alla Carbonara”, i “Tonnarelli Cacio e Pepe”, i “Bucatini alla Amatriciana”, i “Carciofi alla Giudia”, la “Coda alla vaccinara” e il “Maritozzo”, tra le mille ricette possibili, e Napoli alla posizione n. 5, che non è solo patria della pizza, ma anche del “Casatiello”, della “Pastiera”, nonchè della “Babà”, e della“Mozzarella di Bufala” sono tra le “Best Food Destinations” del mondo nei “Best of the Best Travellers’ Choice Awards 2025”, un titolo che viene assegnato alle destinazioni che ricevono un volume elevato di recensioni e opinioni eccellenti dalla community globale di Tripadvisor, la più grande piattaforma di recensioni di tutto il mondo, in un periodo di 12 mesi (1 ottobre 2023 - 30 settembre 2024) sulla base di sette categorie tra cui “Top Destinations” (Destinazioni principali), “Trending Destinations” (Destinazioni di tendenza), “Culture Destinations” (Destinazioni culturali), “Food Destinations” (Destinazioni gastronomiche), “Honeymoon Destinations” (Destinazioni per la luna di miele) con due nuove sottocategorie introdotte quest’anno ovvero “Solo Travel Destinations” (Destinazioni di viaggio per singoli) e una sottocategoria speciale per celebrare l’anniversario n. 25 di Tripadvisor in onore delle “25th Anniversary Destinations”(Le migliori destinazioni degli ultimi 25 anni) sulla base delle recensioni di tutti i tempi.

La città della Lupa Capitolina guadagna, inoltre, la posizione n. 6 nella categoria “Top Destinations” (preceduta, in ambito italiano, dalla Sicilia al n.4), la n. 5 tra le “Culture Destinations”, e la n. 3 tra le “25th Anniversary Destinations” - aggiunge Tripadvisor - mentre Firenze, patria della celebre “Bistecca alla fiorentina”, ma non solo, si attesta alla posizione n. 8 tra le “Honeymoon Destinations”.

