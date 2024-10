Eataly prende il largo con Msc Crociere: la cucina italiana salpa a bordo della nuova ammiraglia

Ad aprile 2025 Msc Crociere inaugurerà la nuova ammiraglia Msc World America che salperà da PortMiami in direzione dei Caraibi. E oltre alla bellezza visiva di spiagge, mare e panorami, gli ospiti in viaggio potranno gustarsi anche le migliori eccellenze culinarie italiane grazie a Eataly che, sulla base di un accordo con la compagnia di navigazione, aprirà un nuovo ristorante a bordo della nave, dopo quelli già esistenti sulle Msc Preziosa, Divina e Meraviglia. Una partnership che si rinnova, dunque. e che promette esperienze di qualità: dalla pasta fresca alle prelibatezze della tradizione, ogni portata del menù esprimerà i sapori autentici dello Stivale e verrà servita in un contesto elegante che richiama l’atmosfera dei migliori ristoranti italiani.

Il nuovo ristorante Eataly di Msc World America offrirà, infatti, un menù con i principali piatti della gastronomia italiana, da quelli più amati disponibili in tutti gli shop del brand, aprendo anche a pietanze che si potranno gustare esclusivamente a bordo. Gli ospiti troveranno una selezione di ingredienti accuratamente selezionati dai fornitori italiani, per una crociera culinaria che celebra i sapori d’Italia oltre ogni confine.

