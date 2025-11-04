Alessandro Regoli, in alto i calici! Il Merano WineFestival premierà il giornalista toscano … Il Merano WineFestival premierà il giornalista toscano, direttore di “WineNews”, per aver saputo interpretare con visione pionieristica l’evoluzione della comunicazione nel mondo del vino. Un riconoscimento meritatissimo per un giornalista autorevole e per una testata che è diventata un prezioso punto di riferimento per l’informazione enogastronomica nel BelPaese. Il Merano WineFestival, che è considerato il “salotto buono” del vino italiano, venerdì 7 novembre premierà WineNews, come miglior “Wine & Food Journalist Web” e il suo direttore Alessandro Regoli. I complimenti di Helmuth Köcher, patron del Merano WineFestival. Quest’anno il prestigioso Oscar 2025 che premia le personalità di spicco del mondo enogastronomico, capaci di illuminarlo con la loro passione, la dedizione e l’impegno, è stato assegnato al giornalista toscano Alessandro Regoli dal patron nonchè fondatore e presidente del Merano WineFestival, Helmuth Köcher. Un evento che ogni anno, a novembre, riunisce nella città termale l’eccellenza del vino e del cibo italiano. Quest’anno la rassegna, giunta alla 34esima edizione, aprirà i battenti venerdì 7 novembre per concludersi martedì 11 novembre. WineNews, un punto di riferimento per l’informazione enogastronomica. Il riconoscimento ad Alessandro Regoli - si legge nella motivazione - è stato assegnato al giornalista toscano “per aver saputo interpretare, con visione pionieristica, l’evoluzione della comunicazione nel mondo del vino. Fondatore (con Irene Chiari, insieme nella vita e nel lavoro, ndr) e direttore WineNews, testata nata nel 2000 dopo un lungo percorso iniziato già nel 1985, Alessandro Regoli è stato tra i primi a credere nel potenziale del web, dando vita a uno dei primi wine blog italiani e internazionali. Con rigore, passione e autorevolezza, ha conquistato il primo posto in Italia e il n. 23 nel mondo tra le testate giornalistiche dedicate al vino, diventando un punto di riferimento per l’informazione enogastronomica.” La cerimonia delle “The WineHunter Stars” avrà luogo venerdì 7 novembre durante la cena di gala che inaugura il “Merano WineFestival” nella cornice del salone delle feste del Kursaal a Merano. In alto i calici. Prosit!

