Eleonora Riso vince MasterChef Italia n. 13: “è un riscatto verso me stessa”

Eleonora Riso, 27 anni, di Livorno, cameriera in un famoso ristorante di Firenze, è la nuova MasterChef italiana, la n. 13, vincitrice, ieri sera, del capitolo finale del cooking show più amato e seguito della storia della cucina in tv (firmato Sky Original e prodotto da Endemol Shine Italy), dopo una nuova e avvincente sfida ai fornelli.

Il suo menù degustazione “Ichigo Ichie” - un mix di cucina giapponese e tradizioni culinarie personali - ha conquistato i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. “È un riscatto verso me stessa” ha dichiarato Eleonora, che si è sempre definita una ragazza fuori dagli schemi, libera e anticonformista.

Per lei, oltre all’ambito titolo di nuova MasterChef italiana, 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette e l’accesso ad un prestigioso corso di alta formazione presso Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Nella seguitissima prova finale Eleonora Riso si è confrontata con Michela Morelli, personal trainer di Appiano sulla Strada del Vino, e Antonio Mazzola, geometra siciliano che vive a Monaco di Baviera. Al quarto posto si è piazzata Sara Bellinzona, impiegata di Montalto Pavese, eliminata subito prima dello scontro a tre.

