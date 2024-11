Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia: ora sono 14, con la seconda Stella di Villa Elena

Enrico Bartolini viene consacrato dall’edizione 2025 della Guida Michelin Italia lo chef più stellato del Belpaese, ed è tra i tre più stellati al mondo, insieme ai pluristellati chef francesi Yannick Alléno ed Alain Ducasse. Ad essere insignito di una nuova Stella Michelin è stato il suo ristorante Villa Elena, a Bergamo Alta, condotto con impegno e passione dallo chef resident Marco Galtarossa e dal restaurant manager Filippo Maria Casè (e rispettive brigate), che dal Belvedere di San Vigilio, circondato dalle Mura veneziane Patrimonio Unesco, si affaccia con la sua splendida terrazza sugli orti bergamaschi e sulla “città dei Mille”, a due anni dall’apertura del locale. Enrico Bartolini, eletto dalla Michelin “Chef Mentor” nel 2022, vanta ora un totale di 14 Stelle più una Verde.

Sono tre le Stelle Michelin di Enrico Bartolini al Mudec-Museo delle Culture di Milano, due al Glam a Palazzo Venart a Venezia (chef Donato Ascani), alla Locanda del Sant’Uffizio del Relais Sant’Uffizio a Cioccaro di Penango (chef Gabriele Boffa), al Villa Elena a Bergamo in Città Alta (chef Marco Galtarossa), ed una a testa con l’Anima Ristorante dell’Hotel Una Verticale-Una Esperienze sempre a Milano (chef Michele Cobuzzi), a Il Fuoco Sacro del Petra Segreta Resort & Spa a San Pantaleo in Sardegna (chef Luigi Bergeretto e Alessandro Menditto), a Poggio Rosso di Borgo San Felice Relais & Châteaux del Gruppo Allianz a Castelnuovo Berardenga (chef Juan Camilo Quintero, con Stella Verde per la sostenibilità), alla Trattoria Enrico Bartolini dell’Andana Resort del Gruppo Terra Moretti a Castiglione della Pescaia (chef Bruno De Moura Cossio), e al Bluh Furore del Furore Grand Hotel in Costiera Amalfitana della famiglia Irollo de Lutiis (chef Vincenzo Russo).

“Sono molto fiero di tutta la squadra di Villa Elena - commenta Enrico Bartolini - Marco Galtarossa è uno chef di cucina ricco di talento, ha un grande palato ed un proprio stile che lo contraddistinguono, e che esprime in un contesto elegante, ricco di storia e di cultura. È importante ribadire quanto sia fondamentale il contributo di ogni collaboratore a tutti i livelli per poter ricevere un riconoscimento così prestigioso. Un particolare ringraziamento va ad Antonio Ferrari e Elena Maria Piatti che ci hanno permesso di aprire al pubblico questa meravigliosa villa storica nel 2023. Sono convinto che i luoghi storici vadano vissuti e la cucina, che racconta un messaggio contemporaneo e unisce le persone in ogni epoca, è un mezzo per far vivere anche i borghi e i piccoli centri di provincia, oltre alle grandi città”.

