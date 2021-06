L’AGENDA DI WINENEWS

Eventi: dalla “coppia” Franciacorta-Porsche al Mugello a quella Berlinguer-Corona a “Sorsi d’autore”

In Trentino è tempo di “A tutto Müller”. Il Lago di Garda ospita “Spumantitalia”. Vino & musica a “Monferrato On Stage”. Le wine experience in cantina