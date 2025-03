Export carni e salumi in Ue, +13,9% in volume e +7,5% in valore nei primi 11 mesi del 2024

Nei primi 11 mesi del 2024 i numeri delle esportazioni di carne e salumi made in Italy in Europa hanno registrato un significativo incremento, pari al +13,9% in volume e al +7,5% in valore (1.449,7 milioni di euro), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’export totale in Europa e Paesi terzi nei primi 11 mesi dell’anno ha registrato +12,8% in volume e +9,2%in valore, pari a 2.173,3 milioni di euro. I dati sono stati presentati a Roma dall’Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica), in occasione di un evento dedicato al progetto europeo “Trust Your Taste, Choose European Quality’” promosso da Assica e co-finanziato dall’Unione europea fin dal 2021. Il progetto ha come obiettivo un nuovo modello di filiera attento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del settore, favorendo il dialogo tra produttori, distributori, istituzioni e pubblico e sensibilizzando i consumatori sulla qualità della carne suina e dei salumi. In tal senso sono state messe in campo azioni di informazione specifiche sui temi della sicurezza alimentare, degli aspetti nutrizionali, del benessere animale e più in generale della produzione sostenibile.

Nel dettaglio, i dati dell’analisi di mercato registrano nel periodo 2019-2023 in Europa una crescita del +12,8% in volume e del +39,1% in valore. Positivo anche il risultato in Belgio, Paese obiettivo, oltre all’Italia, della campagna “Trust Your Taste”, che ha registrato un aumento a doppia cifra sia in volume (+20,7% per 10.525 tonnellate), sia in valore (+11,0% per 118,9 milioni di euro). “Un successo questo che conferma - sottolineano gli analisti - l’ottima performance del periodo 2019-2023, nel quale le esportazioni verso il Belgio hanno registrato un +17,8% in volume e un +34,8% in valore”.

“Si tratta indubbiamente - ha affermato Davide Calderone, direttore Assica - di un risultato molto lusinghiero, soprattutto considerando le numerose difficoltà affrontate dal settore, in particolare a causa degli alti costi delle materie prime e delle restrizioni al commercio causate dalla diffusione della Peste suina africana (Psa). Da segnalare anche la preoccupazione per i recenti innalzamenti del prezzo dell’energia e per le incertezze del quadro politico internazionale, con le inevitabili ripercussioni sul commercio”.

“Come settore ci stiamo muovendo ormai da anni nel promuovere buone pratiche ambientali più sostenibili, dall’efficienza energetica all’utilizzo di energie a basso impatto, dall’utilizzo di ex prodotti alimentari per produrre biogas alla riduzione della plastica negli imballaggi sino alla lotta contro lo spreco alimentare - ha dichiarato Monica Malavasi, responsabile comunicazione Assica - il paradigma della sostenibilità vede inevitabilmente le aziende in prima linea in quanto realtà produttive chiamate a misurare e migliorare il proprio impatto su società e ambiente, tenendo sempre presente la sostenibilità economica del business. In quest’ottica, con oltre 30 moduli che compongono 11 percorsi formativi e più di 50 ore di didattica erogate negli ultimi anni, come Assica supportiamo le aziende associate a comprendere ed implementare pratiche più sostenibili e innovative che includano anche l’impiego dell’Intelligenza artificiale”.

La campagna “Trust Your Taste”, nella sua riedizione 2024-2027, si è arricchita di due nuove iniziative mirate alla formazione e alla divulgazione verso i consumatori, secondo quanto riferito dall’associazione. Dallo scorso novembre è stato avviato un innovativo progetto di formazione finalizzato a diffondere la cultura dell’eccellenza agroalimentare europea nelle scuole alberghiere italiane. In collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, questo progetto permetterà a oltre 700 studenti di 18 scuole in tutta Italia di conoscere, direttamente dai professionisti del settore, il mondo dei salumi e della carne suina. Le lezioni comprenderanno una parte teorica, tenuta da esperti in nutrizione, storia dell’alimentazione e specialisti di Assica, e una parte pratica con show-cooking per valorizzare le diverse specialità e caratteristiche dei salumi italiani.

Per quanto riguarda la divulgazione verso i consumatori, a marzo 2025 partirà la pubblicazione di un podcast originale di 10 episodi, che offrirà una nuova prospettiva sui salumi e la carne suina. Il podcast, intitolato “Il Taglio Giusto,” sarà animato da un talk condotto da Francesca Romana Barberini, docente di Storia della Gastronomia Italiana, autrice e conduttrice televisiva, con la presenza fissa di Peppone Calabrese, noto per il programma storico di RaiUno “Linea Verde” e oste illuminato. Ogni episodio, della durata di circa 15 minuti, sarà distribuito sulla piattaforma OnePodcast (Gruppo Gedi) e sulle principali piattaforme (come Spotify, Amazon Music e Apple Podcast), con l’obiettivo di raggiungere decine di migliaia di ascoltatori e appassionati.

