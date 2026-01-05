Prosecco startet Projekt für berufliche Inklusion & soziale Nachhaltigkeit … Um dem Fachkräftemangel auf Weingütern entgegenzuwirken, haben sich die Prosecco-Konsortien, das Arbeitsmarktservice und die Caritas zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie qualifizierte Programme an… Mit ihrem neuen Projekt möchten die Prosecco-Konsortien die soziale Inklusion fördern, indem der Bedarf an Arbeitskräften auf Weingütern und Arbeitssuchenden auf eine transparente und qualifizierende Weise zusammengebracht werden. Wie das italienische Weinmagazin Winenews berichtet, wird das Programm vom Arbeitsmarktservice der Region Veneto und der Caritas koordiniert. Das Projekt, das bereits 2025 gestartet wurde und in den kommenden Monaten fortgesetzt wird, zielt außerdem darauf ab, neue Beschäftigungsmöglichkeiten für derzeit nicht erwerbstätige Personen durch Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu bieten. Bedarf an geschultem Personal In einer ersten Phase wurden die Bedürfnisse des Weinsektors in Treviso erfasst, wobei fast 200 Unternehmen aus der Region teilnahmen. Vor allem der Bedarf an geschultem und zuverlässigem Personal wurde dabei hervorgehoben. Mehr als 30 Prozent der Unternehmen würden Saisonarbeiter einstellen. Der durchschnittliche Bedarf würde bei vier bis fünf Personen pro Unternehmen liegen, insbesondere in den Zeiten der Weinlese und des Rebschnitts. Neben der Unterstützung bei der Personalsuche, werden unter Einbeziehung der Berufsverbände und Ausbildungszentren auch technische und sprachliche Schulungen für Arbeitnehmer:innen und Arbeitssuchende mit Modulen zu Sicherheit, Weinbergbewirtschaftung und Kellerarbeiten angeboten. Die Initiative ist Teil der umfassenderen Maßnahmen zur sozialen Nachhaltigkeit, die vom Weinbausektor im Einklang mit den Zielen der gemeinsamen Verantwortung von Unternehmen, Institutionen und lokalen Gemeinschaften gefördert werden.

