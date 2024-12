Festa del Barolo, Vinous Icons, Vinous Icons Italy: il vino d’Italia a New York, con Antonio Galloni

Elio Grasso e Produttori del Barbaresco dal Piemonte, Cantina di Terlano dall’Alto Adige, Allegrini, Bisol1542, Dal Forno, Livio Felluga e Masi dal Veneto, Canalicchio di Sopra, Castello di Ama, Castello di Monsanto, Domini Castellare di Castellina, Fèlsina, Fontodi, Gagliole, Grattamacco, Il Marroneto, Isole e Olena, Mazzei - Castello di Fonterutoli, Piaggi di Vannucci Silvia, Ornellaia, Querciabella, Tenuta Luce, Tenuta Sette Ponti e Tua Rita dalla Toscana, e Tenuta delle Terre Nere dalla Sicilia: ecco le cantine, tra le icone del vino tricolore, che rappresenteranno l’Italia, tra i grandi vini di tutto il mondo, a “Vinous Icons” 2025, l’evento firmato dalla rivista guidata da Antonio Galloni, di scena a New York dal 27 febbraio al 1 marzo 2025 nella Grande Mela, e che sarà ponte ideale tra “La Festa del Barolo”, sempre a New York, tra il 29 gennaio ed il 1 febbraio 2025 - con cantine come Brovia, Ceretto, Crissante Alessandria, Elio Altare, Elio Grasso, E. Pira - Chiara Boschis, G.B. Burlotto, G.D. Vajra, Luciano Sandrone, Massolino, Paolo Scavino, Poderi e Cantine Oddero, Roagna, Trediberri e Vietti - e “Vinous Icons Italy”, nuovo evento dedicato solo alle cantine italiane in calendario il 16 e il 17 maggio 2025 (ma del quale ancora non si conoscono le aziende partecipanti), sempre a New York.

Eventi attraverso i quali le griffe del Belpaese cercano di consolidare immagine e posizionamento in un mercato vitale per l’Italia del vino, quello degli Stati Uniti d’America, che da solo vale quasi il 25% delle esportazioni di vino italiano (1,4 miliardi di euro nei primi 9 mesi 2024 su 5,9 totali, secondo i dati Istat, analizzati da WineNews, con un crescita del +8,4% sullo stesso periodo 2023).

