Francia, il Ministro Annie Genevard annuncia un fondo da 10 milioni di euro ai giovani viticoltori

Magari c’era chi ne chiedeva di più, e quindi 40 milioni di euro per aiutare anche i vivai, le imprese e la promozione dell’enoturismo, ma la risposta del Governo francese per dare una mano ai giovani viticoltori, colpiti dai rischi climatici e dalle difficoltà economiche, è comunque arrivata in un momento non certo facile per quella che è la prima potenza vinicola al mondo in valore. La crisi del vino in Francia, come abbiamo sovente raccontato su WineNews, è stata causata da una serie di fattori, tra cui la sovrapproduzione, il calo dei consumi interni e la diminuzione delle esportazioni. Tanti i temi già trattati sul tavolo per il presente e il futuro del settore, ma i punti di vista non sempre hanno coinciso tra le parti. Però, intanto, viene ufficializzata una novità che vale 10 milioni di euro per i giovani viticoltori. Ad annunciarla è stata, nei giorni scorsi, il Ministro dell’Agricoltura, Annie Genevard, in visita in Gironda a Château de L’Hurbe.

“Essere Ministro - ha detto Genevard - significa anche tendere la mano a chi si trova ad affrontare le maggiori difficoltà. In Gironda ho incontrato i nostri viticoltori che si trovano ad affrontare grandi sfide climatiche ed economiche. In questa occasione ho annunciato un fondo di emergenza di 10 milioni di euro per sostenere i giovani viticoltori e anche i vivai vitivinicoli. Proteggere la prossima generazione e sostenere i giovani agricoltori significa preservare il futuro della nostra viticoltura”.

Copyright © 2000/2025