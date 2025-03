Crisi del vino in Francia: dal Governo un fondo di 10 milioni di euro per i giovani viticoltori

Ammonta a 10 milioni di euro il fondo di emergenza ad hoc annunciato dal Ministro dell’Agricoltura francese, Annie Genevard, per aiutare i giovani viticoltori colpiti dai rischi climatici e dalle difficoltà economiche. Ma per i vignaioli non basta, e chiedono 40 milioni di euro per aiutare anche i vivai, le imprese e la promozione dell’enoturismo, ovvero l’intera differenza di quanto prima promesso e poi stanziato per il piano dedicato alle estirpazioni dei vigneti. Ennesimo capitolo di una crisi profonda, quella del vino francese, come riporta la rivista online francese Vitisphere. La crisi del vino in Francia, come abbiamo raccontato spesso, è stata causata da una serie di fattori, tra cui la sovrapproduzione, il calo dei consumi interni e la diminuzione delle esportazioni. E per affrontare questa crisi, il Governo francese ha dato il via libera alle estirpazioni di 27.400 ettari di vigneti entro il 2025, con un piano finanziato di circa 110 milioni di euro (con un “premio” di 4.000 euro per ogni ettaro estirpato). Ma i vignaioli non fanno lo stesso calcolo, prendendo come base i 150 milioni di euro promessi il 31 gennaio 2024 dal precedente ministro dell’Agricoltura Marc Fesneau. Per loro, quindi, sono 40 i milioni di euro che dovrebbero andare al settore vitivinicolo e non 10, evidenziando quindi una differenza di 30 milioni di euro. “Garantire 10 milioni di euro ai giovani viticoltori come primo passo non toglie nulla ai restanti 30 milioni per il 2025” dichiara Jérôme Despey, presidente del consiglio specializzato del vino di FranceAgriMer, che da novembre chiede la mobilitazione di tutti questi fondi invitando l’attuale Governo a mantenere l’impegno preso un anno fa di stanziare 150 milioni di euro. Nel frattempo, però, ad essere stati stanziati sono 10 milioni di euro “che fornirànno un sostegno concreto ai giovani viticoltori che si trovano in una grande situazione di fragilità, aggravata dalle perdite economiche o produttive subite nel 2024”, esprime un comunicato stampa di “Jeunes Agriculteurs”, un sindacato professionale composto da agricoltori under 38, del 28 febbraio 2025 , che chiede, inoltre, “l’apertura dello sportello per sostenere i giovani in difficoltà”, concludendo che “oggi più che mai, l’industria vitivinicola deve essere in grado di beneficiare di tutti gli strumenti e i mezzi disponibili per garantirne la resilienza climatica, sanitaria ed economica”.

