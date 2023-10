Fuori casa, gli italiani adottano strategie contro il carovita e spendono di più se c’è innovazione

Nonostante il complicato contesto economico attuale, nel nostro Paese sembra venir fuori un canale “resiliente” di consumatori che adottano strategie per mantenere le abitudini fuori casa e alzano le loro aspettative: sebbene l’attenzione relativa all’aumento dei prezzi resti elevata, solo un consumatore su dieci dichiara di avere difficoltà a consumare fuori casa, mentre un quarto dei consumatori (27%) dichiara di non aver cambiato le proprie abitudini. Emerge dall’analisi della società di ricerche Circana per “HostMilano”, salone internazionale della ristorazione e dell’accoglienza, a Milano, dal 13 al 17 ottobre.

A giugno 2023, i consumi “out of home”, in Italia, hanno raggiunto i 66 miliardi di euro annui (+14% sull’anno precedente), anche grazie ad un aumento positivo nel numero di visite, salite a 14,9 miliardi (+9,9%), con numeri molto vicini al pre-pandemia. L’ultimo studio di sentiment relativo alla ristorazione di Circana rileva che il 72% dei consumatori si aspetta che i ristoranti siano inclusivi e soddisfino anche i consumatori che hanno diete o esigenze alimentari speciali, e il 56% pensa che la tecnologia aiuti ad essere più inclusivi. In generale, la tecnologia piace agli italiani che consumano fuori casa: il 40%, grazie alle app e al digitale, si gode di più l’esperienza in bar e ristoranti ed al 46% piace usare dispositivi digitali o app per interagire con i luoghi che frequenta. L’innovazione non è soltanto tecnologia, ma è anche contaminazione, ibridazione e offerta rinnovata di cibo e bevande. La ristorazione, in Italia, è percepita ancora come troppo tradizionale (36%), mentre il consumatore è sempre più informato e vede ciò che accade all’estero dove la contaminazione tra cucine diverse è forte. Così il 48% dei consumatori italiani si aspetterebbero innovazioni su ricette e sapori.

Una piccola rivoluzione per il consumatore italiano ancorato alle proprie abitudini e restio alla sperimentazione, ma i tempi cambiano e cambiano soprattutto le motivazioni e i contesti di consumo: sempre meno occasioni funzionali e stili di vita e lavoro che limitano gli spostamenti e in generale la mobilità. Allora l’occasione di consumo fuori casa diventa sempre più esperienziale e non sostituibile con cibo e bevande in casa.

Ma la voglia di esperienza come si sposa con il carovita che grava sugli italiani? I consumatori sono senz’altro attenti, ma adottano strategie per mantenere costante la quota di reddito dedicata ai ristoranti che non sono in cima alla lista delle rinunce. Anzi, in media 3 italiani su 4 sono disposti a pagare di più per avere maggiore innovazione nella ristorazione.

Tra le tendenze, anticipate in anni recenti da “HostMilano”, e che oggi stanno alimentando la domanda di tecnologie e prodotti dedicati, si segnalano, per esempio, lo sviluppo della ristorazione veloce, anche in risposta al ritorno al lavoro in presenza, e le occasioni di consumo sempre più sfumate - brunch in settimana, insalate e bowl come snack - e i margini di crescita nell’alto di gamma e nella cucina fusion, con i consumatori che desiderano vivere esperienze sempre più multisensoriali e lifestyle, guardando alla novità, la qualità ma anche al design.

“HostMilano” 2023, dove tendenze e tecnologia dialogano animando un mercato da 178 miliardi di euro, ospiterà oltre 2.000 espositori, dei quali il 40% internazionali, provenienti da 50 Paesi del mondo. Il comparto più rilevante in numeri assoluti è l’arredo-tavola con 94 miliardi di euro (+35% sul 2019), mentre quello che cresce di più è la ristorazione professionale (+45% sul 2019), sfiorando l’anno scorso i 75 miliardi di euro.

Nella ristorazione professionale, con 4,6 miliardi di euro, la produzione italiana vale più del 10% dell’intero mercato globale, stimato in 44 miliardi di dollari. Alla crescente domanda di esperienze lifestyle si risponde con la creatività, ma anche con tecnologie di punta come l’AI e il machine learning in attrezzature iperconnesse.

Copyright © 2000/2023