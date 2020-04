Gambero Rosso, ricavi a quota 13,1 milioni di euro, in calo l’utile netto

Il Cda di Gambero Rosso Spa, holding del Gruppo Gambero Rosso, tra i punti di riferimento nel settore del wine travel food, si è riunito per approvare il bilancio 2019. I risultati sono stati definiti “particolarmente positivi” dal management alla luce anche delle difficoltà che sta attraversando il settore editoriale.I ricavi netti di vendita sono aumentati sensibilmente (+1%) a 15,7 milioni di euro spinti dalle attività di promozione (+4%), tv & digital (+4%), partnership e consulenze (+7%), contents (+5%). In aumento l’ebitda (+25% sull’anno precedente) e la redditività aziendale (+29%).

Il risultato netto consolidato ammonta a poco meno di 600.000 euro (era di oltre oltre 880.000 euro nel 2018). Senza considerare gli effetti IFRS 16, è pari ad 630.000 euro. In crescita i principali indicatori della capogruppo, come riporta il quotidiano “Italia Oggi”: ricavi aumentati del 25% (pari a 13,1 milioni), ebidta del 102% (4,56 milioni) con la redditività passata dal 20 al 33%. L’utile netto è stato di 5,5 milioni (era 0,32 milioni nel 2018) per effetto della plusvalenza generata dal conferimento di un ramo di azienda nella società di nuova costituzione, “Gambero Rosso Brands & Contents”.

“Stante la situazione attuale, che rende impossibile effettuare previsioni affidabili su impatto economico derivante dalla diffusione del Covid-19 a livello mondiale, oltre che sulle attività aziendali, Gambero Rosso si è impegnata - continua ancora il quotidiano “Italia Oggi” - nel riorganizzare le attività e nel ridurre i costi, oltre che in una forte azione di spinta della attività commerciale, per quanto possibile, e di attenzione al cash flow”.

