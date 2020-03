Gdo, rallentano le vendite nei supermercati: gli italiani scoprono i negozi di vicinato

Continuano a crescere gli acquisti nei supermercati ma, per la prima volta, si assiste ad un rallentamento. Se guardiamo alla seconda settimana (16-22 marzo) in cui gli italiani hanno dovuto limitare il più possibile gli spostamenti causa Coronavirus, le vendite della grande distribuzione organizzata (Gdo) continuano a crescere (+5,4% sullo stesso periodo del 2019) ma non più a doppia cifra come le tre settimane precedenti. Nell’ultima l’incremento era stato tre volte tanto, ovvero del 16,4% come rilevato da Nielsen.Probabilmente a frenare la corsa alle provviste hanno contribuito i numerosi appelli a non creare “ammassamenti di gente” nei supermercati ed anche una miglior organizzazione e pianificazione della spesa da parte degli italiani.

Non a caso le piccole botteghe e i negozi di quartiere stanno diventando più gettonati perché più vicini alle case dei cittadini e meno propensi alla formazione di lunghe file davanti agli ingressi. Nel dettaglio, è il Nord Est dello Stivale (+8,9%) a registrare gli incrementi più alti, seguito dal Sud (+8,3%), dal Nord Ovest (+4,2%) e dal Centro (+2,3%).

“I dati - ha spiegato Romolo De Camillis, Retailer Service Director di Nielsen Connect Italia - confermano i primi segnali di “rottura” rilevati in precedenza: da un lato, causati dalle nuove procedure di ingresso nei negozi, che limitano l’afflusso per garantire le distanze di sicurezza, e dall’altro, la continua ascesa dei negozi di vicinato, che si trovano nei pressi delle abitazioni e permettono quindi di limitare il tragitto per la spesa”.

E poi ci sono le ultime disposizioni che hanno bloccato la vendita di quei prodotti ritenuti non essenziali, come ad esempio la cancelleria ed elettronica di consumo: una decisione che, di fatto, ha influito sul rallentamento della crescita.

