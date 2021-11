“Gender gap”, imprenditrici della ristorazione uniscono le forze con Global Thinking Foundation

La pandemia ha provocato un forte danno anche ai numeri dell’occupazione, in primis quella femminile che, nei settori della ristorazione e del turismo, ha pagato un conto salatissimo: ben 183.000 lavoratrici, infatti, sono state costrette ad abbandonare la loro attività, per rimanere a casa con i figli (costretti a seguire la scuola con la didattica a distanza) o perché, avendo contratti spesso part time o stagionali, non sono state chiamate in servizio a causa della crisi. I numeri del settore certificano che il 51,4% della forza lavoro di bar e ristoranti è composto da donne ma che solo il 28,7% dei locali è a titolarità femminile. Una percentuale che, nel 2021, è destinata ad assottigliarsi ulteriormente proprio a causa delle chiusure post pandemia.

Dati che fotografano un “gender gap” a tutti gli effetti sia tra le lavoratrici che tra le imprenditrici, tanto che il fenomeno è stato messo nel mirino del Gruppo Donne di Fipe-Confcommercio, deciso a invertire il trend, ricorrendo al supporto anche della Global Thinking Foundation, fondazione creata nel 2016 e presieduta da Claudia Segre per sostenere l’alfabetizzazione finanziaria delle fasce più deboli della società, donne comprese.

“Quello di raggiungere l’uguaglianza di genere in tutte le sue forme e manifestazioni è uno degli obiettivi di sostenibilità che si è data l’Unione europea entro il 2030 - spiega Valentina Picca Bianchi, presidente Donne Fipe/Confcommercio- per farlo è indispensabile che i corpi intermedi, come la Federazione, cessino di considerare il proprio ruolo come puramente sindacale. È necessario che si facciano carico di percorsi di empowerment, necessari a sviluppare una cultura d’impresa femminile. Anche perché una cosa è sicura: la ristorazione avrà un futuro se saprà professionalizzarsi e adottare un approccio manageriale alla filiera, al lavoro e al servizio alla clientela. E, in queste attività, è inutile negarlo, le donne hanno una marcia in più”.

