Gianduia, nocciole e cioccolato: ecco “Hallelujah”, il “Gusto dell’anno” di gelato per il Giubileo

Gianduia, nocciole tos tate e una variegatura di cioccolato puro. Ecco “Hallelujah”, il “Gusto dell’anno” 2025 di gelato, sancito e decretato ufficialmente dopo il concorso indetto da Artglace al “Sigep World” di Rimini, il Salone dedicato ai professionisti del gelato, della pasticceria, della panificazione artigianale, della pizza e del caffè, giunto alla sua edizione n. 46, la più grande di sempre (con 1.300 brand e la partecipazione di oltre 3.000 buyer internazionali), che si chiuderà oggi, 22 gennaio. Il contest ha visto sfidarsi tra loro 30 maestri gelatieri provenienti da tutta Europa e alla fine ha vinto la ricetta di un italiano: quella di Vincenzo Squatrito, della gelateria “Ritrovo Orchidea” di Oliveri, a Messina, che mette così la firma sulla speciale edizione 2025 del “Gelato Day”, in quanto dedicata al Giubileo.

Si festeggerà come ogni anno il 24 marzo per celebrare il gelato artigianale, l’unico alimento a cui il Parlamento Europeo ha dedicato una giornata, ma già dal 23 marzo ai pellegrini presenti in Piazza Pio XII, vicino San Pietro, sarà offerto l’“Hallelujah”, ora finalmente svelato. A partire dal giorno seguente invece questo sarà disponibile in tutte le gelaterie europee aderenti al “Gelato Day”, sia nella versione “originale” secondo la ricetta ufficiale, sia reinterpretato dai maestri gelatieri di tutta Europa con ingredienti e ispirazioni del loro territorio.

Nel frattempo, a proposito di Giubileo, il Dicastero per l’evangelizzazione ha selezionato anche l’olio ufficiale del massimo evento cattolico che è stato affidato all’Oleificio Toscano Morettini di Monte San Savino, ad Arezzo. All’azienda, che aveva già realizzato l’olio per il Giubileo della Misericordia del 2016, il compito di produrre e distribuire l’olio extra vergine d’oliva con il logo dell’Anno Santo 2025.

“Sarà ricavato da una selezione delle migliori olive del territorio estratte a freddo - spiegano i Morettini - e commercializzato con packaging e grafica appositamente studiati per trasmettere lo spirito giubilare, andando a rappresentare un olivo stilizzato che assume la forma di crocifisso”. Il prodotto sarà poi distribuito in tutta la penisola e anche all’estero, oltre che tra i rivenditori ufficiali di articoli religiosi e i punti vendita dello stesso Oleificio Morettini. “La rinnovata fiducia verso la nostra attività - spiega il direttore generale Alberto Morettini - è un motivo di particolare soddisfazione e, allo stesso tempo, di responsabilità. In un anno tanto importante per la Chiesa cattolica, infatti, avremo il compito di rappresentare lo spirito e i valori di questo grande evento giubilare attraverso il nostro olio extra vergine d’oliva”.

