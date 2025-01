Giovani e di talento, i “magnifici 10” finalisti della “S.Pellegrino Young Chef Academy Competition”

Elisa Frutti, Lorenzo Manosperti, Alessio Magistro, Marco Pezzaioli, Edoardo Tizzanini, Eros Castrogiovanni, Gabriel Collazzo, Josefina Zojza, Silvia Rozas e Simone Buggiani: sono questi i dieci giovani e talentuosi chef italiani che parteciperanno alla finale del nostro Paese della “S.Pellegrino Young Chef Academy Competition”, edizione 2024-25, uno dei più importanti contest di cucina a livello internazionale. In palio, un posto per la Grand Finale e il titolo di Miglior chef under 30 al mondo.

I cuochi si sfideranno, il 21 gennaio a Milano, davanti ad una giuria composta da Davide Di Fabio, Karime Lopez, Matteo Metullio, Giancarlo Perbellini e Isabella Potì. Tutti hanno superato un rigoroso processo di selezione da parte della scuola di cucina Alma, che ha scelto 165 talenti da tutto il mondo che passeranno al livello successivo grazie al signature dish presentato durante il processo di iscrizione.

Ogni due anni, “S.Pellegrino Young Chef Academy” invita i migliori e più talentuosi chef di tutto il mondo a prendere parte al progetto internazionale “S.Pellegrino Young Chef Academy Competition”, per mostrare la loro idea di cucina. Il risultato è un concorso destinato ai giovani chef da tutto il mondo - tra i 18 e i 30 anni, che si sfidano in un evento per vincere il titolo di miglior chef emergente, quello che più di tutti sarà in grado di far emergere la sua visione sul futuro della gastronomia.

Focus - I dieci finalisti italiani della “S.Pellegrino Young Chef Academy Competition” 2024-25 e i loro signature dish

Elisa Frutti - Ristorante Forme (Brescia)

(R)evolution

Lorenzo Manosperti - L’Orangerie by Di Pinto c/o Le due Matote Relais (Bossolasco, Cuneo)

Lamb & conifers

Alessio Magistro - Identità Golose Milano (Milano)

Ossi di seppia

Marco Pezzaioli - Capriccio (Manerba del Garda)

Sweetbr3d

Edoardo Tizzanini - Da Vittorio (Brusaporto, Bergamo)

An artichoke heart

Eros Castrogiovanni - Marè (Cesenatico)

Cipolla alla Royale

Gabriel Collazzo - VeRo Venetian Roots c/o Hotel Ca’ di Dio (Venezia)

Ris voyageur

Josefina Zojza - Locale Firenze (Firenze)

Trota Puccini

Silvia Rozas - Salso (Venezia)

Alien meets native

Simone Buggiani - Azotea (Torino)

Capretto in tre tempi

