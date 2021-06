Gli hacker adesso si tuffano sul cibo. Attacco informatico a Jbs, mondo dell’alimentare in allerta

Il record dei prezzi dei prodotti alimentari scatena gli interessi degli hacker, che dalle elezioni si spostano al cibo dove, dopo la pandemia, si è aperto uno scenario di riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti, speculazioni e incertezza che spinge la corsa dei singoli Stati ai beni essenziali per garantire le forniture alla popolazione. Lo afferma Coldiretti, in riferimento al riscatto di 11 milioni di dollari (in bitcoin) pagato ad una gang di hacker russi, dopo aver subito un cyberattacco, dalla filiale americana della Jbs, colosso brasiliano e maggior fornitore di carne del mondo con interessi anche in Italia (dove il marchio più rinomato del gruppo è Rigamonti, specializzata in bresaole), come riportato dal quotidiano finanziario americano “The Wall Street Journal”.

Il cibo è diventato una risorsa strategica con i prezzi dei prodotti alimentari che hanno raggiunto a livello mondiale il massimo da quasi 10 anni, trainati dalle quotazioni in forte aumento per oli vegetali, zucchero e cereali, secondo l’analisi Coldiretti su dati dell’Indice Fao relativi a maggio 2021. A tirare la volata sono i prezzi internazionali dei cereali cresciti del 36,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma va anche segnalato il balzo del 10% nelle quotazioni della carne.

La paura di non poter soddisfare i bisogni primari come il cibo ha convinto la stessa Unione Europea a lanciare una consultazione pubblica per raccogliere contributi dagli operatori, ma anche dalle autorità e dai cittadini per realizzare un piano finalizzato a conquistare l’autosufficienza alimentare. L’emergenza Covid, rileva la Coldiretti, sta innescando un nuovo cortocircuito sul fronte delle materie prime anche nel settore agricolo nazionale che ha già sperimentato i guasti della volatilità dei listini in un Paese come l’Italia che è fortemente deficitaria ed ha bisogno di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodity, dal grano al mais fino all’atteso piano proteine nazionale per l’alimentazione degli animali in allevamento per recuperare competitività rispetto ai concorrenti stranieri.

Nell’immediato, sostiene la Coldiretti, occorre però garantire la sostenibilità finanziaria delle stalle affinché i prezzi riconosciuti per latte e carne non scendano sotto i costi di produzioni in forte aumento per effetto dei rincari delle materie prime alla base dell’alimentazione degli animali. Proprio per i ritardi infrastrutturali in Italia si trasferiscono solo marginalmente gli effetti positivi delle quotazioni sui mercati internazionali che invece impattano molto più pesantemente sul lato dei costi per le imprese soprattutto impegnate nell’allevamento che stanno affrontando una grave crisi.

“L’aumento delle quotazioni conferma che l’allarme globale provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza - spiega il presidente Coldiretti, Ettore Prandini - ma anche le fragilità presenti in Italia sulle quali occorre intervenire per difendere la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali e creare nuovi posti di lavoro”.

Copyright © 2000/2021