“Global & local”, la strategia anche del colosso Coca-Cola che compra il 30% del Caffè Vergnano

La distribuzione esclusiva dei prodotti all’estero e la cessione del 30% al colosso mondiale delle bevande della più antica azienda di torrefazione italiana la cui governance resterà nelle mani della famiglia che da 135 anni guida il marchio torinese. Ecco l’accordo siglato da Caffè Vergnano con Coca-Cola per “rafforzare la presenza del brand fuori dall’Italia - spiega in una nota l’azienda del caffè - posizionando il marchio e i suoi prodotti nel segmento premium all’interno dell’offerta di Coca-Cola”.

“La firma di questo accordo con Coca-Cola rappresenta un momento importante per l’evoluzione di Caffè Vergnano: è la conferma di come un family business gestito in modo coerente e consapevole possa raggiungere grandi obiettivi senza perdere la propria natura e i propri valori - sottolineano Franco e Carlo Vergnano, ceo e presidente di Caffè Vergnano - è in quest’ottica di continuità che vogliamo guardare al futuro della nostra azienda e di tutti i partner e collaboratori che in questi anni hanno percorso con noi questa strada”.

“Siamo molto lieti di accogliere Coca-Cola come nostro nuovo partner strategico per contribuire a sviluppare nuove opportunità di crescita e sostenere il viaggio del nostro brand al di fuori del nostro mercato domestico - aggiungono Carolina Vergnano, Enrico Vergnano e Pietro Vergnano, quarta generazione della famiglia nel cda dell’azienda - la nostra expertise porta con sé valori che appartengono a una tradizione radicata e ricca di storia. Il caffè non è solo un prodotto, ma un rito sociale che attraversa Paesi e Continenti. Combinando l’esperienza, il know-how di Coca-Cola con la qualità delle nostre miscele e la profonda conoscenza del settore, siamo certi che questa si rivelerà una partnership illuminata per esportare nel mondo i valori e la cultura dell’autentico espresso italiano”.

