Google: nel 2023 cresce a doppia cifra la ricerca online di wine tasting e food tasting in Italia

L’interesse dei viaggiatori del mondo per il turismo enogastronomico in Italia, è confermato anche da Google: la crescita delle ricerche online, nei primi cinque mesi 2023, di esperienze enoturistiche e wine tasting è del +13% sul 2019, mentre quella di food tasting segna addirittura un +17% (fonte Google Trends). E, secondo i dati di The Fork, cresce anche la richiesta di ristoranti, con un aumento di prenotazioni tra gennaio e maggio del +18% sul 2022. Interessante, inoltre, scoprire che l’Italia, dopo la Francia, è il Paese con più ristoranti Michelin sulla piattaforma di prenotazioni online, 613, il 30% dei ristoranti presenti nella celeberrima Guida “Rossa”. Sul fronte enoturismo e dal lato domanda al lato offerta, l’“Osservatorio nazionale del Turismo del Vino” 2023 by Nomisma-Wine Monitor e Città del Vino evidenzia una grande crescita nella ricerca di personale per l’accoglienza turistica in cantina, dal 42% del 2022 al 53% del 2023, e la cui formazione è considerata “molto strategica” per garantire lo sviluppo economico delle cantine e del territorio (72%), attrarre nuovi flussi turistici (71%) e cogliere nuovi trend (67%), con le competenze in comunicazione, digital e social media che sono le più richieste (72%). Sono queste le anticipazioni del “Food&Wine Tourism Forum” n. 6, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione del turismo enogastronomico, che torna, domani, nel Castello di Grinzane Cavour, nelle Langhe, Roero e Monferrato Patrimonio Unesco, promosso da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, guidato da Bruno Bertero, con la direzione scientifica di Roberta Milano. A confronto sul filo conduttore “Prospect”, 50 esperti, ricercatori, accademici, rappresentanti istituzionali, giornalisti e imprenditori del settore, da Magda Antonioli, vicepresidente Etc European Travel Commission, ad Alessandra Priante, direttore Europa Unwto, da Fabio Galetto, Travel Director Google Italia, Valentina Quattro, Industry Relations Director Italia-TheFork, da Roberta Gabrielli, Senior Project Manager Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino - Nomisma-Wine Monitor, a Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, a Maria Elena Rossi, direttore Marketing e Promozione Enit. E, con panel, dedicati ai territori del vino Unesco (Paesaggi Vitivinicoli delle Langhe-Roero e Monferrato, Cinque Terre e Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene) ed alla rete delle “Città Creative della Gastronomia” Unesco (Bergamo, Rouen, Burgos e Alba), e con la Spagna, tra le destinazioni enoturistiche maggiormente cresciute negli ultimi decenni, il Paese ospite d’onore.

