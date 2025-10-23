“Grandi Vini”, “Vini Innovativi”, “Vini di Territorio”, “Vini Valore/Prezzo”: le Top 100 by Vitae

Ci sono i “Grandi Vini”, ovvero “quelle etichette leggendarie che hanno definito lo stile italiano nel mondo”; ma anche i “Vini Innovativi”, quelli che “una volta versati nel calice, sanno stupire”, che raccontano “scelte coraggiose, pensate per chi vuole scoprire dove sta andando il vino italiano”; ancora, ci sono i “Vini di Territorio”, quelli capaci più di altri di “raccontare la loro terra senza filtri”, e, toccando un tema più attuale che mai, i “Vini Valore/Prezzo”, quelli capaci di esprimere grande qualità a prezzi accessibili. A selezionare le “Top 100” per ogni categoria, è la “Guida Vitae” 2026 dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais), guidata da Sandro Camilli, la più grande associazione della sommellerie del Belpaese, con oltre 46.000 soci iscritti e 147 delegazioni regionali, che la presenterà il 15 novembre, alla Stazione Leopolda, a Firenze, con, tra le altre cose, il “Concorso per il Miglior Sommelier d’Italia - Premio Trentodoc”, ma soprattutto, con in assaggio tutti i vini premiati tra gli “oltre 10.000 degustati alla cieca e 3.000 cantine recensite” da “una squadra di 1.000 degustatori”. E con “Vitae” 2026, spiega Ais via social, arriva anche una novità editoriale: “fondamentale: le introduzioni alle regioni sono state trasformate in un’analisi approfondita e ragionata delle annate”.
Focus - I 100 “Grandi Vini” della “Guida Vitae” 2026
Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2020 - Masciarelli
Trebbiano d’Abruzzo 2021 - Valentini
Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe 2023 - Emidio Pepe
Alto Adige
Alto Adige Bianco Appius 2020 - Cantina San Michele Appiano
Alto Adige Pinot Nero Aton Riserva 2020 - Elena Walch
Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012 - Cantina Terlano
Basilicata
Aglianico del Vulture Superiore Roinos 100 Riserva 2012 - Eubea
Calabria
Gravello 2023 - Librandi
Campania
Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024 - Marisa Cuomo
Fiano di Avellino Alessandra 2015 - di Meo
Taurasi Grand Cru Luigi Moio Riserva 2020 - Quintodecimo
Taurasi Radici 2020 - Mastroberardino
Emilia
Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Invecchiato In Botte 2019 - Tizzano
Friuli Venezia Giulia
Bianco Vintage Tunina 2023 - Jermann
Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2023 - Vie di Romans
Rosazzo Terre Alte 2022 - Livio Felluga
Lazio
Habemus 2023 - San Giovenale
Montiano 2022 - Famiglia Cotarella
Liguria
Padrefiglio, Cantine Lunae
Lombardia
Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 2016 - Ca’ del Bosco
Franciacorta Extra Brut Lucrezia Etichetta Nera Riserva 2011 - Castello Bonomi
Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2014 - Guido Berlucchi
Lugana Vigne di Catullo Riserva 2022 - Tenuta Roveglia
Marche
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2022 - Bucci
Conero Sassi Neri Riserva 2021 - Fattoria Le Terrazze
Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2022 - Velenosi
Molise
Molise Rosso Don Luigi Riserva 2021 - di Majo Norante
Piemonte
Alta Langa Pas Dosé Special Cuvée 2016 - Contratto
Barbaresco 2022 - Gaja
Barbaresco Asili Riserva 2020 - Bruno Giacosa
Barbaresco Asili Riserva 2020 - Produttori del Barbaresco
Barbaresco Camp Gros Martinenga Riserva 2020 - Marchesi di Grésy - Tenute Cisa Asinari
Barbaresco Vanotu 2022 - Pelissero
Barbaresco Vigneto Valeirano 2022 - La Spinetta
Barbera d’Asti Bricco Dell’Uccellone 2022 - Braida Giacomo Bologna
Barolo 2021 - Bartolo Mascarello
Barolo Aleste 2021 - Sandrone Luciano
Barolo Bric Dël Fiasc 2021 - Paolo Scavino
Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2019 - Cavallotto
Barolo Bricco Delle Viole 2021 - Vajra
Barolo Bussia Cicala 2021 - Poderi Aldo Conterno
Barolo Cannubi 2021 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis
Barolo Ginestra Casa Maté 2021 - Elio Grasso
Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2021 - Conterno Fantino
Barolo Monvigliero 2021 - Comm. G.B. Burlotto
Barolo Rocche di Castiglione 2021 - Vietti
Barolo Vigna Francia 2021 - Conterno
Barolo Vigna Rionda Riserva 2019 - Massolino - Vigna Rionda
Barolo Vigna Rionda Riserva 2019 - Oddero
Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2021 - Giovanni Rosso
Carema Etichetta Nera 2021 - Ferrando
Gattinara Molsino 2021 - Nervi
Lessona 2020 - Proprietà Sperino
Piemonte Moscato d’Autunno 2024 - Saracco
Roero Vigna Trinità Riserva 2021 - Malvirà
Soldati La Scolca d’Antan Blanc De Blancs Brut 2013 - La Scolca
Puglia
Es 2023 - Gianfranco Fino Viticoltore
Graticciaia 2020 - Vallone
La Dama Forestiera di d’Araprì Pas Dosé 2019 - d’Araprì
Primitivo di Manduria Raccontami 2023 - Vespa Vignaioli per Passione
Romagna
Romagna Sangiovese Marzeno Pietramora Riserva 2019 - Fattoria Zerbina
Romagna Sangiovese Predappio Vigna del Pruno Riserva 2022 - Drei Donà Tenuta La Palazza
Sardegna
Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2021 - Cantina Santadi
Turriga 2021 - Argiolas
Vernaccia di Oristano Riserva Antico Gregori 1991 - Attilio Contini
Sicilia
Contea di Sclafani Rosso del Conte Regaleali 2020 - Tasca d’Almerita
Faro Palari 2020 - Palari
Sicilia Inzolia Bianca di Valguarnera 2022 - Duca di Salaparuta
Vecchio Samperi, Marco De Bartoli & C.
Toscana
Bolgheri Sassicaia 2022 - Tenuta San Guido
Bolgheri Superiore Guado Al Tasso 2022 - Tenuta Guado al Tasso
Bolgheri Superiore Ornellaia 2022 - Ornellaia
Brunello di Montalcino Riserva 2019 - Poggio di Sotto
Brunello di Montalcino Tenuta Greppo Riserva 2018 - Biondi-Santi
Chardonnay Monteverro 2022 - Monteverro
Chianti Classico Gran Selezione Bragantino 2020 - Monteraponi
Chianti Classico Gran Selezione Colonia 2022 - Fèlsina
Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2022 - Castello di Volpaia
Ferro 2022 - Tenuta Collazzi
Le Pergole Torte 2022 - Montevertine
Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022 - Rocca di Frassinello
Masseto 2022 - Masseto
Mello 700 2022 - Tolaini
Messorio 2022 - Le Macchiole
Montellori Pas Dosé Collection Cuvée 2016 - Fattoria Montellori
Solaia 2022 - Marchesi Antinori
Suisassi 2022 - Duemani
Vin Santo del Chianti Rufina Riserva 2014 - I Veroni
Vin Santo di Carmignano 2015 - Fattoria di Bacchereto
Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2021 - Boscarelli
Trentino
San Leonardo 2020 - San Leonardo
Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016 - Ferrari - Tenute Lunelli
Umbria
Cervaro Della Sala 2023 - Castello della Sala
Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021 - Arnaldo Caprai
Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2020 - Lungarotti
Valle d’Aosta
Clairet - Ottin
Veneto
Amarone Della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2013 - Tommasi
Colli Berici Carmenère Oratorio di San Lorenzo Riserva 2020 - Inama
Colli Euganei Fior d’Arancio Passito Alpianae 2020 - Vignalta
Lugana Sergio Zenato Riserva 2022 - Zenato
Focus - I 100 migliori “Vini di Territorio” della “Guida Vitae” 2026
Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo Binomio 2021 - Fattoria La Valentina
Trebbiano d’Abruzzo 2023 - Amorotti
Trebbiano d’Abruzzo Fosso Cancelli 2022 - Ciavolich
Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2022 - Valle Reale
Alto Adige
Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2021 - Cantina Convento Muri Gries
Alto Adige Schiava Gschleier Alte Reben 2023 - Cantina Girlan
Basilicata
Aglianico del Vulture Il Sigillo 2019 - Cantine del Notaio
Calabria
Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2018 - Ippolito 1845
Terre di Cosenza Colline del Crati Rosso Terraccia Riserva 2023 - Serracavallo
Campania
Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2023 - La Sibilla
Costa d’Amalfi Ravello Bianco Vigna Grotta Piana 2024 - Ettore Sammarco
Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2021 - Villa Matilde Avallone
Fiano di Avellino Neviera di Sopra Riserva 2020 - Rocca del Principe
Ischia Biancolella Vigna del Lume 2024 - Cantine Mazzella
Emilia
Colli Bolognesi Barbera Mg 2023 - Isola
Friuli Venezia Giulia
Collio Bianco Ronco della Chiesa 2023 - Borgo del Tiglio
Collio Bianco Stare Brajde 2023 - Muzic
Malvasia 2022 - Škerk
Vitovska Kamen 2022 - Zidarich
Lazio
Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2023 - Formiconi
Dithyrambus 2021 - Marco Carpineti
La Torre a Civitella 2023 - Sergio Mottura
Liguria
Colli di Luni Vermentino Superiore 2024 - Ottaviano Lambruschi
Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2023 - Bruna
Lombardia
Franciacorta Extra Brut Ebb Millesimato 2019 - Mosnel
Moscato di Scanzo 2019 - Biava
Valtellina Superiore Valgella Cà Moréi 2021 - Fay
Valtènesi Chiaretto Riviera del Garda Classico Molmenti 2021 - Costaripa
Marche
… Le Oche … Integrale 2019 - Fattoria San Lorenzo
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Balciana Riserva 2023 - Sartarelli
Colli Pesaresi Focara Pinot Nero Rive di Focara Pinot Noir 2022 - Fattoria Mancini
Grenache Cinabro 2021 - Le Caniette
Molise
Tintilia del Molise Tintillaia 2018 - Cantine Salvatore
Piemonte
Barolo Bricco Rocche 2021 - Ceretto
Barolo Brunate 2021 - Enzo Boglietti
Barolo Brunate 2021 - Rinaldi
Barolo Bussia 2021 - Barale
Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2020 - Cascina Fontana
Barolo Le Coste di Monforte 2021 - Piero Benevelli
Barolo Monvigliero 2021 - Fratelli Alessandria
Barolo Rocche di Castiglione 2021 - Brovia
Boca Antonio Cerri 2018 - Le Piane
Bramaterra 2021 - Antoniotti
Canelli Sant’Ilario 2024 - Ca’ d’Gal
Derthona 2023 - Vigneti Massa
Dogliani Superiore Maioli 2022 - Anna Maria Abbona
Dogliani Superiore Pianezzo Vigna del Ciliegio 2022 - Francesco Boschis
Erbaluce di Caluso Passito Riserva 2013 - Bruno Giacometto
Gavi del Comune di Gavi Monterotondo 2022 - Villa Sparina
Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Indi 2024 - La Mesma
Grignolino d’Asti 2024 - Luigi Spertino
Lessona Riserva Vigna Gaja 2017 - Massimo Clerico
Lessona San Sebastiano allo Zoppo 2017 - Tenute Sella
Loazzolo Piasa Rischei 2022 - Forteto della Luja
Nizza Viti Vecchie 2023 - Gianni Doglia
Roero Ciabot San Giorgio Riserva 2022 - Angelo Negro e Figli
Strevi Passrì 2020 - Marenco
Puglia
Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2021 - Tormaresca
Gioia del Colle Primitivo Chiaromonte Riserva 2018 - Tenute Chiaromonte
Old Vines Primitivo 2021 - Morella
Patriglione 2020 - Taurino Cosimo Az. Agr. Vigneti & Cantine
Romagna
Romagna Sangiovese Bertinoro P.Honorii Riserva 2021 - Tenuta La Viola
Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Probi Riserva 2022 - Villa Papiano
Romagna Sangiovese Predappio di Predappio Vigna del Generale Riserva 2022 - Fattoria Nicolucci
Sardegna
Mandrolisai Superiore Angraris 2021 - Fradiles
Sicilia
Etna Rosso Koine’ Riserva 2018 - Antichi Vinai
Malvasia delle Lipari Passito Decima Espressione 2023 - Punta Aria
Sicilia Grillo Vendemmia Tardiva Grillodoro 2020 - Tenuta Gorghi Tondi
Toscana
Aleatico Passito dell’Elba Silosò 2024 - Arrighi
Bolgheri Superiore Marianova 2022 - Michele Satta
Brunello di Montalcino Giobi 2019 - La Fortuna
Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2020 - Banfi
Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020 - Canalicchio di Sopra
Carmignano Riserva 2022 - Piaggia
Chianti Classico Gran Selezione Canto Dieci 2019 - Tenuta Cappellina
Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2022 - Ricasoli
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Casi 2021 - Castello di Meleto
Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2022 - Fontodi
Chianti Classico Gran Selezione Vigna il Poggio 2020 - Castello di Monsanto
Chianti Montalbano Riserva 2022 - Fattoria Betti
Chianti Rufina Vigneto Erchi Riserva 2020 - Fattoria Selvapiana
Colli di Luni Vermentino Pini di Corsano 2023 - Terenzuola
Cortona Syrah Apice 2021 - Stefano Amerighi
Maremma Toscana Superiore Vermentino Belguardo V 2023 - Tenuta Belguardo
Montecucco Sangiovese Ad Agio Riserva 2021 - Basile
Montecucco Vermentino Irisse 2023 - ColleMassari
Morellino di Scansano Roggiano Riserva 2022 - Vignaioli del Morellino di Scansano
Vino Nobile di Montepulciano Cervognano Alto 2021 - Le Bèrne
Vino Nobile di Montepulciano Pieve Le Caggiole 2021 - Poliziano
Trentino
Teroldego Rotaliano Luigi Vigna Sottodossi Riserva 2022 - Dorigati
Umbria
Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2020 - Antonelli San Marco
Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2022 - Palazzone
Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2023 - Decugnano dei Barbi
Valle d’Aosta
Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle Pas Dosé Pavese Xxxvi 2020 - Ermes Pavese
Veneto
Colli di Conegliano Torchiato di Fregona Piera Dolza 2018 - Cantina Produttori di Fregona
Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Riserva 2021 - Il Filò delle Vigne
Custoza Superiore La Guglia 2023 - Tamburino Sardo
Soave Classico Staforte 2023 - Graziano Prà
Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024 - Col Vetoraz
Venissa Bianco 2020 - Venissa
I 100 “Vini Innovativi/Rivelazione” della “Guida Vitae” 2026
Abruzzo
Inoltre 2020 - Inalto Vini d’altura di Adolfo De Cecco
Marramiero Brut, Marramiero
Trebbiano d’Abruzzo Cocciopesto 2022 - Fattoria Nicodemi
Alto Adige
Alto Adige Sauvignon Alto Riserva 2022 - Weingut Romen
Basilicata
Aglianico del Vulture Superiore Barone Rotondo 2020 - Paternoster
Calabria
Pecorello 2024 - Caparra & Siciliani
Campania
Campi Flegrei Bianco Tenuta Jossa 2021 - Cantine Astroni
Cilento Aglianico Siope’ 2019 - Luigi Maffini
Fiano di Avellino Ciro 906 2022 - Ciro Picariello
Montevetrano 2023 - Montevetrano
Zagreo 2023 - I Cacciagalli
Emilia
Tenute Nura Blanc De Noirs Dosaggio Zero, Tenute Nura
Friuli Venezia Giulia
Braide Alte 2023 - Livon
Collio Ribolla Gialla 2021 - Podversic
Friuli Colli Orientali Friulano 2023 - Ronco Severo
Friuli Colli Orientali Schioppettino di Prepotto Sant’Elena 2022 - Petrussa
Friuli Venezia Giulia Bianco Morus Alba 2023 - Vignai da Duline
Lazio
Scarpe Toste Unplugged 2024 - Le Macchie
Sul Iss 2020 - Masseria Barone
Liguria
Rossese di Dolceacqua Pini 2023 - Maixei
Lombardia
Botticino Pià De La Tesa 2022 - Noventa
Franciacorta Extra Brut D.T. Riserva 2015 - Faccoli
Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2017 - Bosio
Metodo Classico Pas Dosé Pinot Nero Nature, Monsupello
Sforzato di Valtellina Infinito 2021 - Tenuta Scerscé
Marche
Blanc De Blancs Pas Dosé 2022 - Cossignani L.E. Tempo
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Kochlos Riserva 2023 - Edoardo Dottori
Skiants 2023 - Fattoria Villa Ligi
Verdicchio Dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Michele 2023 - Campanelli
Piemonte
Alta Langa Pas Dosé Espressione Bianc 2018 - Giulio Cocchi
Barbaresco Albesani Vigna Borgese 2021 - Piero Busso
Barbaresco Pian Cavallo 2022 - Giuseppe Negro
Barolo Lazzarito Vigna Preve 2021 - Gianni Gagliardo
Barolo Le Coste Riserva 2019 - Giacomo Grimaldi
Caluso Idi di Maggio 2023 - Orsolani
Canavese Nebbiolo Toppia 2022 - Figliej Viticoltura di Montagna
Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso Archetipo 2023 - Ezio Poggio
Colli Tortonesi Timorasso Bourg 2022 - Luigi Boveri
Colli Tortonesi Timorasso Derthona Scaldapulce 2021 - Borgogno
Colline Saluzzesi Pelaverga Divicaroli 2024 - Cascina Melognis
Delsignore Extra Brut Rosé 2023 - Cantina Delsignore
Dogma Brut Nature Blanc De Noirs 2020 - Borgo Maragliano
Gabiano A Matilde Giustiniani Riserva 2020 - Castello di Gabiano
Gavi del Comune di Gavi Spumante Pas Dosè Cuvée Marina 2010 - La Ghibellina
Il Giallo di Costa 2022 - Carlo Daniele Ricci
Moscato d’Asti 2024 - I Vignaioli di Santo Stefano
Moscato d’Asti Canelli Sanbastian 2019 - Cerutti
Moscato d’Asti L’Astralis 2019 - Mongioia
No 2023 - Elio Perrone
Pinerolese Rosso El Merlu De Muntanera 2022 - L’Autin
Roero Roccapalea 2021 - Tibaldi
Valli Ossolane Nebbiolo Superiore Diecibrente 2022 - Cantine Garrone
Valsusa Baratuciat 2023 - La Chimera Viticoltura Eroica, Consorzio Valsusa DOC
Puglia
Brindisi Rosso Torre Testa 2021 - Tenute Rubino
Cerasa 2024 - Michele Calò e Figli
Luna 2024 - Conti Zecca
Pisan-Battel Pas Dosé Rosé 2022 - Pisan Battel
Primo Passo 2018 - Torre Ospina
Utopia 2018 - Michele Biancardi
Romagna
Romagna Albana Damadora Anfora 2023 - La Grotta
Romagna Albana Passito Podere La Berta 2017 - Podere La Berta
Sardegna
Al Sol Brilla 2022 - La Contralta
Sicilia
Barone Emanuele Pas Dosé 2013 - Murgo
Cinque Inverni 2018 - Possente
Franchetti 2023 - Passopisciaro
Passito Rosso, Feudo Montoni
Toscana
Amor Oris 2020 - San Luciano
Amphora-Maris 2021 - Podere San Cristoforo
Berni Domenico 2021 - Pietroso
Bolgheri Superiore Il Castellaccio 2022 - Podere Il Castellaccio
Camboi 2021 - Castello di Meleto
Canapone 2023 - Fattoria Santa Vittoria
Carmignano Villa di Capezzana 10 Anni 2015 - Capezzana
Castello del Terriccio 2020 - Castello del Terriccio
Corbezzolo 2017 - Podere La Cappella
Inedito 2024 - Terre del Marchesato
Maremma Toscana Ciliegiolo Il Ciliegiolo 2021 - Cecchi
Maremma Toscana Vermentino Prelius Superiore 2023 - Castelprile - Prelius
Maremma Toscana Vermentino Superiore Vigna L’Aja Bruciata 2023 - Rocca delle Macìe
Notte Tempi 2021 - Rocca di Castagnoli
Orefice 2023 - Piscinale
Quota 1100 Bianco 2024 - Terre dei Lontani
Sant’Antimo Rosso 2022 - Capanna
Ser Amerigo 2020 - Marchesi Gondi
Sogno Mediterraneo 2023 - Casadei
Sondraia Bianco 2023 - Poggio al Tesoro
Valdarno di Sopra Sangiovese Vigna Bòggina A 2023 - Petrolo
White Label 1998 - I Balzini
Trentino
Trento Extra Brut Tracce Riserva 2012 - Francesco Moser
Umbria
Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021 - Tabarrini
Orvieto Classico Superiore Luigi E Giovanna 2022 - Barberani
Spoleto Trebbiano Spoletino Le Tese 2023 - Romanelli
Travertino 2024 - Cantina Cenci
Valle d’Aosta
Ad Completorium, La Plantze
Veneto
Colli Berici Rosso Fornetto 2023 - Cavazza
Colli Euganei Rosso Infinito 2021 - Maeli
Pluck 2012 - Bellenda
Sommacampagna Bardolino 2022 - Gorgo
Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive S.Pietro Barbozza Extra Dry Brunoro 2024 - Varaschin Valdobbiadene 1930
Valpolicella Superiore Valfresca 2019 - Roccolo Grassi
I 100 “Vini Valore/Prezzo” della “Guida Vitae” 2026
Abruzzo
Abruzzo Pecorino San Lorenzo 2024 - San Lorenzo
Apoteo Bianco 2023 - Famiglia di Carlo - VignaMadre
Montepulciano d’Abruzzo Caroso Riserva 2020 - Citra
Montepulciano d’Abruzzo Superiore Cocca di Casa 2022 - Fontefico
Alto Adige
Alto Adige Merlot Riserva Gant 2022 - Cantina Andriano
Basilicata
Toccaculo 2022 - Battifarano
Calabria
Donnanó 2021 - Termine Grosso
Campania
Aglianico del Taburno Vigna Cataratte Riserva 2020 - Fontanavecchia
Greco di Tufo Vigna Cicogna 2024 - Benito Ferrara
Vesuvio Lacryma Christi Vigna del Vulcano 2023 - Villa Dora
Emilia
Colli di Scandiano E di Canossa Lambrusco Montericco Amarcord 2024 - Cantina Puianello
Gutturnio Superiore Maia 2024 - Monteverdi
Friuli Venezia Giulia
Collio Malvasia 2024 - Doro Princic
Collio Pinot Bianco 2022 - Blazic
Pittaro Talento Pas Dosé Etichetta Nera 2017 - Vigneti Pittaro
Vitovska 2022 - Kante
Lazio
Cesanese del Piglio Superiore Vajoscuro Riserva 2023 - Giovanni Terenzi
Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2023 - Villa Simone
Olevano Romano Cesanese Riserva 2021 - Damiano Ciolli
Liguria
Cinque Terre Costa De Sèra 2024 - Cooperativa Agricoltura Cinque Terre
Lombardia
Aureum 2022 - Banino
Farfalla Noir Collection N°13 Extra Brut, Ballabio
Franciacorta Brut Nature Secolo Novo Giovanni Biatta Riserva 2011 - Le Marchesine
Franciacorta Pas Dosé Diamant Millesimato 2020 - Villa Franciacorta
Roccapietra Zero Pas Dosé 2019 - Scuropasso
Marche
Colli Maceratesi Ribona Camurena 2022 - Saputi
Offida Pecorino Il Piuma 2023 - San Filippo
Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2022 - Belisario
Molise
Pluris Falanghina 2024 - Cantina San Zenone
Piemonte
Barbaresco Morassino 2022 - Cascina Morassino
Barbaresco Pajorè 2022 - Rizzi
Barbaresco Rabajà 2022 - Giuseppe Cortese
Barbaresco Vallegrande 2022 - Ca’ del Baio
Barolo 2021 - Brezza
Barolo 2021 - Azelia
Barolo 2021 - Marengo
Barolo Broglio 2021 - Schiavenza
Barolo Fontanin 2021 - Livia Fontana
Barolo Meriame 2021 - Paolo Manzone
Barolo Monvigliero 2021 - Arnaldo Rivera
Barolo Ornato 2021 - Palladino
Barolo Ravera 2021 - Cagliero
Barolo Rocche Dell’Annunziata 2021 - Mario Gagliasso
Barolo Vigna Santa Caterina 2021 - Guido Porro
Carema 2021 - Cantina Produttori Nebbiolo di Carema
Colli Tortonesi Timorasso Bricco San Michele 2023 - Claudio Mariotto
Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023 - La Colombera
Dogliani San Luigi 2024 - Chionetti
Gattinara 2022 - Travaglini
Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024 - Nicola Bergaglio
Ghemme Vigna Ronco Maso 2021 - Platinetti
Grignolino del Monferrato Casalese Bricco del Bosco 2024 - Accornero
Grignolino del Monferrato Casalese Bricco Mondalino 2023 - Gaudio - Bricco Mondalino
Roero Arneis Riserva Enritard 2020 - Cornarea
Puglia
Castel del Monte Nero di Troia Ottagono Riserva 2018 - Torrevento
Gioia del Colle Primitivo Fanova Riserva 2021 - Terrecarsiche 1939
Gioia del Colle Primitivo Polvanera 17 2022 - Polvanera
Teresa Manara Primitivo 2023 - Cantele
Romagna
Rambëla 2024 - Tenuta Uccellina
Romagna Centesimino Oriolo 2023 - Ancarani
Romagna Sangiovese Serra Assiolo 2021 - Costa Archi
Sardegna
Cagnulari 2023 - Chessa
Sicilia
Etna Bianco Superiore 2023 - Villagrande
Noto Nero d’Avola Patrono Riserva 2020 - Feudo Ramaddini
Sicilia Grillo Collezione di Famiglia Riserva 2022 - Funaro
Sicilia Nero d’Avola Lu Patri 2023 - Baglio del Cristo di Campobello
Sicilia Syrah Scialo 2021 - CVA Canicattì
Toscana
Bolgheri Superiore Campo Al Mare 2023 - Campo al Mare
Bolgheri Vermentino Giochessa 2024 - Le Vigne di Silvia
Brunello di Montalcino Fiore del Vento 2020 - Corte Pavone
Brunello di Montalcino Ugolforte Riserva 2019 - Tenuta San Giorgio
Chianti Classico Borro del Diavolo Riserva 2021 - Ormanni
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Casanova Dell’Aia 2022 - Istine
Chianti Classico Il Tarocco Riserva 2021 - Torraccia di Presura
Chianti Cosmus Riserva 2022 - Piandaccoli
Chianti Rufina Lastricato Terraelectae Vigneto Unico Riserva 2020 - Castello del Trebbio
Cortona Syrah Crano 2021 - Alfonso Baldetti
Il Drago E Le 8 Colombe 2020 - Donatella Cinelli Colombini - Fattoria del Colle
Isyrose 2024 - La Fralluca
La Sirah 2023 - Tenuta Lenzini
Montecucco Sangiovese Cenere Riserva 2016 - Amiata
Montepepe Bianco 2023 - Montepepe
Rosso di Montalcino Banditella 2023 - Col d’Orcia
Rosso Mediterraneo 2022 - Tenute delle Ripalte
Vernaccia di San Gimignano Riserva 2021 - Panizzi
Vin Santo di Carmignano 2016 - Fattoria Ambra
Vino In Musica 2019 - Fattoria di Valiano
Vino Nobile di Montepulciano 2022 - Bindella
Trentino
Trentino Müller Thurgau San Lorenz 2024 - Bellaveder
Umbria
Amelia Vin Santo 10 Anni 2013 - La Palazzola
Colli del Trasimeno Gamay Poggio Pietroso Riserva 2022 - Duca della Corgna
Ràmici 2022 - Leonardo Bussoletti
Valle d’Aosta
Valle d’Aosta Vuillermin 2023 - Institut Agricole Régional
Veneto
Chiaretto di Bardolino Classico 2024 - Raval
Colli Euganei Merlot Carlotto 2021 - Conte Emo Capodilista - La Montecchia
Lison Classico 2023 - La Frassina
Montello Rosso Superiore Campo del Pra 2022 - Sartor Emilio
Polveriera 2023 - Piovene Porto Godi
Saroel 2023 - De Bacco
Soave Classico 2024 - Gini
