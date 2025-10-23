“Grandi Vini”, “Vini Innovativi”, “Vini di Territorio”, “Vini Valore/Prezzo”: le Top 100 by Vitae

Ci sono i “Grandi Vini”, ovvero “quelle etichette leggendarie che hanno definito lo stile italiano nel mondo”; ma anche i “Vini Innovativi”, quelli che “una volta versati nel calice, sanno stupire”, che raccontano “scelte coraggiose, pensate per chi vuole scoprire dove sta andando il vino italiano”; ancora, ci sono i “Vini di Territorio”, quelli capaci più di altri di “raccontare la loro terra senza filtri”, e, toccando un tema più attuale che mai, i “Vini Valore/Prezzo”, quelli capaci di esprimere grande qualità a prezzi accessibili. A selezionare le “Top 100” per ogni categoria, è la “Guida Vitae” 2026 dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais), guidata da Sandro Camilli, la più grande associazione della sommellerie del Belpaese, con oltre 46.000 soci iscritti e 147 delegazioni regionali, che la presenterà il 15 novembre, alla Stazione Leopolda, a Firenze, con, tra le altre cose, il “Concorso per il Miglior Sommelier d’Italia - Premio Trentodoc”, ma soprattutto, con in assaggio tutti i vini premiati tra gli “oltre 10.000 degustati alla cieca e 3.000 cantine recensite” da “una squadra di 1.000 degustatori”. E con “Vitae” 2026, spiega Ais via social, arriva anche una novità editoriale: “fondamentale: le introduzioni alle regioni sono state trasformate in un’analisi approfondita e ragionata delle annate”.

Focus - I 100 “Grandi Vini” della “Guida Vitae” 2026

Abruzzo

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2020 - Masciarelli

Trebbiano d’Abruzzo 2021 - Valentini

Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe 2023 - Emidio Pepe

Alto Adige

Alto Adige Bianco Appius 2020 - Cantina San Michele Appiano

Alto Adige Pinot Nero Aton Riserva 2020 - Elena Walch

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012 - Cantina Terlano

Basilicata

Aglianico del Vulture Superiore Roinos 100 Riserva 2012 - Eubea

Calabria

Gravello 2023 - Librandi

Campania

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024 - Marisa Cuomo

Fiano di Avellino Alessandra 2015 - di Meo

Taurasi Grand Cru Luigi Moio Riserva 2020 - Quintodecimo

Taurasi Radici 2020 - Mastroberardino

Emilia

Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Invecchiato In Botte 2019 - Tizzano

Friuli Venezia Giulia

Bianco Vintage Tunina 2023 - Jermann

Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2023 - Vie di Romans

Rosazzo Terre Alte 2022 - Livio Felluga

Lazio

Habemus 2023 - San Giovenale

Montiano 2022 - Famiglia Cotarella

Liguria

Padrefiglio, Cantine Lunae

Lombardia

Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 2016 - Ca’ del Bosco

Franciacorta Extra Brut Lucrezia Etichetta Nera Riserva 2011 - Castello Bonomi

Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2014 - Guido Berlucchi

Lugana Vigne di Catullo Riserva 2022 - Tenuta Roveglia

Marche

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2022 - Bucci

Conero Sassi Neri Riserva 2021 - Fattoria Le Terrazze

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2022 - Velenosi

Molise

Molise Rosso Don Luigi Riserva 2021 - di Majo Norante

Piemonte

Alta Langa Pas Dosé Special Cuvée 2016 - Contratto

Barbaresco 2022 - Gaja

Barbaresco Asili Riserva 2020 - Bruno Giacosa

Barbaresco Asili Riserva 2020 - Produttori del Barbaresco

Barbaresco Camp Gros Martinenga Riserva 2020 - Marchesi di Grésy - Tenute Cisa Asinari

Barbaresco Vanotu 2022 - Pelissero

Barbaresco Vigneto Valeirano 2022 - La Spinetta

Barbera d’Asti Bricco Dell’Uccellone 2022 - Braida Giacomo Bologna

Barolo 2021 - Bartolo Mascarello

Barolo Aleste 2021 - Sandrone Luciano

Barolo Bric Dël Fiasc 2021 - Paolo Scavino

Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2019 - Cavallotto

Barolo Bricco Delle Viole 2021 - Vajra

Barolo Bussia Cicala 2021 - Poderi Aldo Conterno

Barolo Cannubi 2021 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

Barolo Ginestra Casa Maté 2021 - Elio Grasso

Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2021 - Conterno Fantino

Barolo Monvigliero 2021 - Comm. G.B. Burlotto

Barolo Rocche di Castiglione 2021 - Vietti

Barolo Vigna Francia 2021 - Conterno

Barolo Vigna Rionda Riserva 2019 - Massolino - Vigna Rionda

Barolo Vigna Rionda Riserva 2019 - Oddero

Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2021 - Giovanni Rosso

Carema Etichetta Nera 2021 - Ferrando

Gattinara Molsino 2021 - Nervi

Lessona 2020 - Proprietà Sperino

Piemonte Moscato d’Autunno 2024 - Saracco

Roero Vigna Trinità Riserva 2021 - Malvirà

Soldati La Scolca d’Antan Blanc De Blancs Brut 2013 - La Scolca

Puglia

Es 2023 - Gianfranco Fino Viticoltore

Graticciaia 2020 - Vallone

La Dama Forestiera di d’Araprì Pas Dosé 2019 - d’Araprì

Primitivo di Manduria Raccontami 2023 - Vespa Vignaioli per Passione

Romagna

Romagna Sangiovese Marzeno Pietramora Riserva 2019 - Fattoria Zerbina

Romagna Sangiovese Predappio Vigna del Pruno Riserva 2022 - Drei Donà Tenuta La Palazza

Sardegna

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2021 - Cantina Santadi

Turriga 2021 - Argiolas

Vernaccia di Oristano Riserva Antico Gregori 1991 - Attilio Contini

Sicilia

Contea di Sclafani Rosso del Conte Regaleali 2020 - Tasca d’Almerita

Faro Palari 2020 - Palari

Sicilia Inzolia Bianca di Valguarnera 2022 - Duca di Salaparuta

Vecchio Samperi, Marco De Bartoli & C.

Toscana

Bolgheri Sassicaia 2022 - Tenuta San Guido

Bolgheri Superiore Guado Al Tasso 2022 - Tenuta Guado al Tasso

Bolgheri Superiore Ornellaia 2022 - Ornellaia

Brunello di Montalcino Riserva 2019 - Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino Tenuta Greppo Riserva 2018 - Biondi-Santi

Chardonnay Monteverro 2022 - Monteverro

Chianti Classico Gran Selezione Bragantino 2020 - Monteraponi

Chianti Classico Gran Selezione Colonia 2022 - Fèlsina

Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2022 - Castello di Volpaia

Ferro 2022 - Tenuta Collazzi

Le Pergole Torte 2022 - Montevertine

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022 - Rocca di Frassinello

Masseto 2022 - Masseto

Mello 700 2022 - Tolaini

Messorio 2022 - Le Macchiole

Montellori Pas Dosé Collection Cuvée 2016 - Fattoria Montellori

Solaia 2022 - Marchesi Antinori

Suisassi 2022 - Duemani

Vin Santo del Chianti Rufina Riserva 2014 - I Veroni

Vin Santo di Carmignano 2015 - Fattoria di Bacchereto

Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2021 - Boscarelli

Trentino

San Leonardo 2020 - San Leonardo

Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016 - Ferrari - Tenute Lunelli

Umbria

Cervaro Della Sala 2023 - Castello della Sala

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021 - Arnaldo Caprai

Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2020 - Lungarotti

Valle d’Aosta

Clairet - Ottin

Veneto

Amarone Della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2013 - Tommasi

Colli Berici Carmenère Oratorio di San Lorenzo Riserva 2020 - Inama

Colli Euganei Fior d’Arancio Passito Alpianae 2020 - Vignalta

Lugana Sergio Zenato Riserva 2022 - Zenato

Focus - I 100 migliori “Vini di Territorio” della “Guida Vitae” 2026

Abruzzo

Montepulciano d’Abruzzo Binomio 2021 - Fattoria La Valentina

Trebbiano d’Abruzzo 2023 - Amorotti

Trebbiano d’Abruzzo Fosso Cancelli 2022 - Ciavolich

Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2022 - Valle Reale

Alto Adige

Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2021 - Cantina Convento Muri Gries

Alto Adige Schiava Gschleier Alte Reben 2023 - Cantina Girlan

Basilicata

Aglianico del Vulture Il Sigillo 2019 - Cantine del Notaio

Calabria

Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2018 - Ippolito 1845

Terre di Cosenza Colline del Crati Rosso Terraccia Riserva 2023 - Serracavallo

Campania

Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2023 - La Sibilla

Costa d’Amalfi Ravello Bianco Vigna Grotta Piana 2024 - Ettore Sammarco

Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2021 - Villa Matilde Avallone

Fiano di Avellino Neviera di Sopra Riserva 2020 - Rocca del Principe

Ischia Biancolella Vigna del Lume 2024 - Cantine Mazzella

Emilia

Colli Bolognesi Barbera Mg 2023 - Isola

Friuli Venezia Giulia

Collio Bianco Ronco della Chiesa 2023 - Borgo del Tiglio

Collio Bianco Stare Brajde 2023 - Muzic

Malvasia 2022 - Škerk

Vitovska Kamen 2022 - Zidarich

Lazio

Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2023 - Formiconi

Dithyrambus 2021 - Marco Carpineti

La Torre a Civitella 2023 - Sergio Mottura

Liguria

Colli di Luni Vermentino Superiore 2024 - Ottaviano Lambruschi

Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2023 - Bruna

Lombardia

Franciacorta Extra Brut Ebb Millesimato 2019 - Mosnel

Moscato di Scanzo 2019 - Biava

Valtellina Superiore Valgella Cà Moréi 2021 - Fay

Valtènesi Chiaretto Riviera del Garda Classico Molmenti 2021 - Costaripa

Marche

… Le Oche … Integrale 2019 - Fattoria San Lorenzo

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Balciana Riserva 2023 - Sartarelli

Colli Pesaresi Focara Pinot Nero Rive di Focara Pinot Noir 2022 - Fattoria Mancini

Grenache Cinabro 2021 - Le Caniette

Molise

Tintilia del Molise Tintillaia 2018 - Cantine Salvatore

Piemonte

Barolo Bricco Rocche 2021 - Ceretto

Barolo Brunate 2021 - Enzo Boglietti

Barolo Brunate 2021 - Rinaldi

Barolo Bussia 2021 - Barale

Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2020 - Cascina Fontana

Barolo Le Coste di Monforte 2021 - Piero Benevelli

Barolo Monvigliero 2021 - Fratelli Alessandria

Barolo Rocche di Castiglione 2021 - Brovia

Boca Antonio Cerri 2018 - Le Piane

Bramaterra 2021 - Antoniotti

Canelli Sant’Ilario 2024 - Ca’ d’Gal

Derthona 2023 - Vigneti Massa

Dogliani Superiore Maioli 2022 - Anna Maria Abbona

Dogliani Superiore Pianezzo Vigna del Ciliegio 2022 - Francesco Boschis

Erbaluce di Caluso Passito Riserva 2013 - Bruno Giacometto

Gavi del Comune di Gavi Monterotondo 2022 - Villa Sparina

Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Indi 2024 - La Mesma

Grignolino d’Asti 2024 - Luigi Spertino

Lessona Riserva Vigna Gaja 2017 - Massimo Clerico

Lessona San Sebastiano allo Zoppo 2017 - Tenute Sella

Loazzolo Piasa Rischei 2022 - Forteto della Luja

Nizza Viti Vecchie 2023 - Gianni Doglia

Roero Ciabot San Giorgio Riserva 2022 - Angelo Negro e Figli

Strevi Passrì 2020 - Marenco

Puglia

Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2021 - Tormaresca

Gioia del Colle Primitivo Chiaromonte Riserva 2018 - Tenute Chiaromonte

Old Vines Primitivo 2021 - Morella

Patriglione 2020 - Taurino Cosimo Az. Agr. Vigneti & Cantine

Romagna

Romagna Sangiovese Bertinoro P.Honorii Riserva 2021 - Tenuta La Viola

Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Probi Riserva 2022 - Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio di Predappio Vigna del Generale Riserva 2022 - Fattoria Nicolucci

Sardegna

Mandrolisai Superiore Angraris 2021 - Fradiles

Sicilia

Etna Rosso Koine’ Riserva 2018 - Antichi Vinai

Malvasia delle Lipari Passito Decima Espressione 2023 - Punta Aria

Sicilia Grillo Vendemmia Tardiva Grillodoro 2020 - Tenuta Gorghi Tondi

Toscana

Aleatico Passito dell’Elba Silosò 2024 - Arrighi

Bolgheri Superiore Marianova 2022 - Michele Satta

Brunello di Montalcino Giobi 2019 - La Fortuna

Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2020 - Banfi

Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020 - Canalicchio di Sopra

Carmignano Riserva 2022 - Piaggia

Chianti Classico Gran Selezione Canto Dieci 2019 - Tenuta Cappellina

Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2022 - Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Casi 2021 - Castello di Meleto

Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2022 - Fontodi

Chianti Classico Gran Selezione Vigna il Poggio 2020 - Castello di Monsanto

Chianti Montalbano Riserva 2022 - Fattoria Betti

Chianti Rufina Vigneto Erchi Riserva 2020 - Fattoria Selvapiana

Colli di Luni Vermentino Pini di Corsano 2023 - Terenzuola

Cortona Syrah Apice 2021 - Stefano Amerighi

Maremma Toscana Superiore Vermentino Belguardo V 2023 - Tenuta Belguardo

Montecucco Sangiovese Ad Agio Riserva 2021 - Basile

Montecucco Vermentino Irisse 2023 - ColleMassari

Morellino di Scansano Roggiano Riserva 2022 - Vignaioli del Morellino di Scansano

Vino Nobile di Montepulciano Cervognano Alto 2021 - Le Bèrne

Vino Nobile di Montepulciano Pieve Le Caggiole 2021 - Poliziano

Trentino

Teroldego Rotaliano Luigi Vigna Sottodossi Riserva 2022 - Dorigati

Umbria

Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2020 - Antonelli San Marco

Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2022 - Palazzone

Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2023 - Decugnano dei Barbi

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle Pas Dosé Pavese Xxxvi 2020 - Ermes Pavese

Veneto

Colli di Conegliano Torchiato di Fregona Piera Dolza 2018 - Cantina Produttori di Fregona

Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Riserva 2021 - Il Filò delle Vigne

Custoza Superiore La Guglia 2023 - Tamburino Sardo

Soave Classico Staforte 2023 - Graziano Prà

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024 - Col Vetoraz

Venissa Bianco 2020 - Venissa

I 100 “Vini Innovativi/Rivelazione” della “Guida Vitae” 2026

Abruzzo

Inoltre 2020 - Inalto Vini d’altura di Adolfo De Cecco

Marramiero Brut, Marramiero

Trebbiano d’Abruzzo Cocciopesto 2022 - Fattoria Nicodemi

Alto Adige

Alto Adige Sauvignon Alto Riserva 2022 - Weingut Romen

Basilicata

Aglianico del Vulture Superiore Barone Rotondo 2020 - Paternoster

Calabria

Pecorello 2024 - Caparra & Siciliani

Campania

Campi Flegrei Bianco Tenuta Jossa 2021 - Cantine Astroni

Cilento Aglianico Siope’ 2019 - Luigi Maffini

Fiano di Avellino Ciro 906 2022 - Ciro Picariello

Montevetrano 2023 - Montevetrano

Zagreo 2023 - I Cacciagalli

Emilia

Tenute Nura Blanc De Noirs Dosaggio Zero, Tenute Nura

Friuli Venezia Giulia

Braide Alte 2023 - Livon

Collio Ribolla Gialla 2021 - Podversic

Friuli Colli Orientali Friulano 2023 - Ronco Severo

Friuli Colli Orientali Schioppettino di Prepotto Sant’Elena 2022 - Petrussa

Friuli Venezia Giulia Bianco Morus Alba 2023 - Vignai da Duline

Lazio

Scarpe Toste Unplugged 2024 - Le Macchie

Sul Iss 2020 - Masseria Barone

Liguria

Rossese di Dolceacqua Pini 2023 - Maixei

Lombardia

Botticino Pià De La Tesa 2022 - Noventa

Franciacorta Extra Brut D.T. Riserva 2015 - Faccoli

Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2017 - Bosio

Metodo Classico Pas Dosé Pinot Nero Nature, Monsupello

Sforzato di Valtellina Infinito 2021 - Tenuta Scerscé

Marche

Blanc De Blancs Pas Dosé 2022 - Cossignani L.E. Tempo

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Kochlos Riserva 2023 - Edoardo Dottori

Skiants 2023 - Fattoria Villa Ligi

Verdicchio Dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Michele 2023 - Campanelli

Piemonte

Alta Langa Pas Dosé Espressione Bianc 2018 - Giulio Cocchi

Barbaresco Albesani Vigna Borgese 2021 - Piero Busso

Barbaresco Pian Cavallo 2022 - Giuseppe Negro

Barolo Lazzarito Vigna Preve 2021 - Gianni Gagliardo

Barolo Le Coste Riserva 2019 - Giacomo Grimaldi

Caluso Idi di Maggio 2023 - Orsolani

Canavese Nebbiolo Toppia 2022 - Figliej Viticoltura di Montagna

Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso Archetipo 2023 - Ezio Poggio

Colli Tortonesi Timorasso Bourg 2022 - Luigi Boveri

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Scaldapulce 2021 - Borgogno

Colline Saluzzesi Pelaverga Divicaroli 2024 - Cascina Melognis

Delsignore Extra Brut Rosé 2023 - Cantina Delsignore

Dogma Brut Nature Blanc De Noirs 2020 - Borgo Maragliano

Gabiano A Matilde Giustiniani Riserva 2020 - Castello di Gabiano

Gavi del Comune di Gavi Spumante Pas Dosè Cuvée Marina 2010 - La Ghibellina

Il Giallo di Costa 2022 - Carlo Daniele Ricci

Moscato d’Asti 2024 - I Vignaioli di Santo Stefano

Moscato d’Asti Canelli Sanbastian 2019 - Cerutti

Moscato d’Asti L’Astralis 2019 - Mongioia

No 2023 - Elio Perrone

Pinerolese Rosso El Merlu De Muntanera 2022 - L’Autin

Roero Roccapalea 2021 - Tibaldi

Valli Ossolane Nebbiolo Superiore Diecibrente 2022 - Cantine Garrone

Valsusa Baratuciat 2023 - La Chimera Viticoltura Eroica, Consorzio Valsusa DOC

Puglia

Brindisi Rosso Torre Testa 2021 - Tenute Rubino

Cerasa 2024 - Michele Calò e Figli

Luna 2024 - Conti Zecca

Pisan-Battel Pas Dosé Rosé 2022 - Pisan Battel

Primo Passo 2018 - Torre Ospina

Utopia 2018 - Michele Biancardi

Romagna

Romagna Albana Damadora Anfora 2023 - La Grotta

Romagna Albana Passito Podere La Berta 2017 - Podere La Berta

Sardegna

Al Sol Brilla 2022 - La Contralta

Sicilia

Barone Emanuele Pas Dosé 2013 - Murgo

Cinque Inverni 2018 - Possente

Franchetti 2023 - Passopisciaro

Passito Rosso, Feudo Montoni

Toscana

Amor Oris 2020 - San Luciano

Amphora-Maris 2021 - Podere San Cristoforo

Berni Domenico 2021 - Pietroso

Bolgheri Superiore Il Castellaccio 2022 - Podere Il Castellaccio

Camboi 2021 - Castello di Meleto

Canapone 2023 - Fattoria Santa Vittoria

Carmignano Villa di Capezzana 10 Anni 2015 - Capezzana

Castello del Terriccio 2020 - Castello del Terriccio

Corbezzolo 2017 - Podere La Cappella

Inedito 2024 - Terre del Marchesato

Maremma Toscana Ciliegiolo Il Ciliegiolo 2021 - Cecchi

Maremma Toscana Vermentino Prelius Superiore 2023 - Castelprile - Prelius

Maremma Toscana Vermentino Superiore Vigna L’Aja Bruciata 2023 - Rocca delle Macìe

Notte Tempi 2021 - Rocca di Castagnoli

Orefice 2023 - Piscinale

Quota 1100 Bianco 2024 - Terre dei Lontani

Sant’Antimo Rosso 2022 - Capanna

Ser Amerigo 2020 - Marchesi Gondi

Sogno Mediterraneo 2023 - Casadei

Sondraia Bianco 2023 - Poggio al Tesoro

Valdarno di Sopra Sangiovese Vigna Bòggina A 2023 - Petrolo

White Label 1998 - I Balzini

Trentino

Trento Extra Brut Tracce Riserva 2012 - Francesco Moser

Umbria

Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021 - Tabarrini

Orvieto Classico Superiore Luigi E Giovanna 2022 - Barberani

Spoleto Trebbiano Spoletino Le Tese 2023 - Romanelli

Travertino 2024 - Cantina Cenci

Valle d’Aosta

Ad Completorium, La Plantze

Veneto

Colli Berici Rosso Fornetto 2023 - Cavazza

Colli Euganei Rosso Infinito 2021 - Maeli

Pluck 2012 - Bellenda

Sommacampagna Bardolino 2022 - Gorgo

Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive S.Pietro Barbozza Extra Dry Brunoro 2024 - Varaschin Valdobbiadene 1930

Valpolicella Superiore Valfresca 2019 - Roccolo Grassi

I 100 “Vini Valore/Prezzo” della “Guida Vitae” 2026

Abruzzo

Abruzzo Pecorino San Lorenzo 2024 - San Lorenzo

Apoteo Bianco 2023 - Famiglia di Carlo - VignaMadre

Montepulciano d’Abruzzo Caroso Riserva 2020 - Citra

Montepulciano d’Abruzzo Superiore Cocca di Casa 2022 - Fontefico

Alto Adige

Alto Adige Merlot Riserva Gant 2022 - Cantina Andriano

Basilicata

Toccaculo 2022 - Battifarano

Calabria

Donnanó 2021 - Termine Grosso

Campania

Aglianico del Taburno Vigna Cataratte Riserva 2020 - Fontanavecchia

Greco di Tufo Vigna Cicogna 2024 - Benito Ferrara

Vesuvio Lacryma Christi Vigna del Vulcano 2023 - Villa Dora

Emilia

Colli di Scandiano E di Canossa Lambrusco Montericco Amarcord 2024 - Cantina Puianello

Gutturnio Superiore Maia 2024 - Monteverdi

Friuli Venezia Giulia

Collio Malvasia 2024 - Doro Princic

Collio Pinot Bianco 2022 - Blazic

Pittaro Talento Pas Dosé Etichetta Nera 2017 - Vigneti Pittaro

Vitovska 2022 - Kante

Lazio

Cesanese del Piglio Superiore Vajoscuro Riserva 2023 - Giovanni Terenzi

Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2023 - Villa Simone

Olevano Romano Cesanese Riserva 2021 - Damiano Ciolli

Liguria

Cinque Terre Costa De Sèra 2024 - Cooperativa Agricoltura Cinque Terre

Lombardia

Aureum 2022 - Banino

Farfalla Noir Collection N°13 Extra Brut, Ballabio

Franciacorta Brut Nature Secolo Novo Giovanni Biatta Riserva 2011 - Le Marchesine

Franciacorta Pas Dosé Diamant Millesimato 2020 - Villa Franciacorta

Roccapietra Zero Pas Dosé 2019 - Scuropasso

Marche

Colli Maceratesi Ribona Camurena 2022 - Saputi

Offida Pecorino Il Piuma 2023 - San Filippo

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2022 - Belisario

Molise

Pluris Falanghina 2024 - Cantina San Zenone

Piemonte

Barbaresco Morassino 2022 - Cascina Morassino

Barbaresco Pajorè 2022 - Rizzi

Barbaresco Rabajà 2022 - Giuseppe Cortese

Barbaresco Vallegrande 2022 - Ca’ del Baio

Barolo 2021 - Brezza

Barolo 2021 - Azelia

Barolo 2021 - Marengo

Barolo Broglio 2021 - Schiavenza

Barolo Fontanin 2021 - Livia Fontana

Barolo Meriame 2021 - Paolo Manzone

Barolo Monvigliero 2021 - Arnaldo Rivera

Barolo Ornato 2021 - Palladino

Barolo Ravera 2021 - Cagliero

Barolo Rocche Dell’Annunziata 2021 - Mario Gagliasso

Barolo Vigna Santa Caterina 2021 - Guido Porro

Carema 2021 - Cantina Produttori Nebbiolo di Carema

Colli Tortonesi Timorasso Bricco San Michele 2023 - Claudio Mariotto

Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023 - La Colombera

Dogliani San Luigi 2024 - Chionetti

Gattinara 2022 - Travaglini

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024 - Nicola Bergaglio

Ghemme Vigna Ronco Maso 2021 - Platinetti

Grignolino del Monferrato Casalese Bricco del Bosco 2024 - Accornero

Grignolino del Monferrato Casalese Bricco Mondalino 2023 - Gaudio - Bricco Mondalino

Roero Arneis Riserva Enritard 2020 - Cornarea

Puglia

Castel del Monte Nero di Troia Ottagono Riserva 2018 - Torrevento

Gioia del Colle Primitivo Fanova Riserva 2021 - Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 17 2022 - Polvanera

Teresa Manara Primitivo 2023 - Cantele

Romagna

Rambëla 2024 - Tenuta Uccellina

Romagna Centesimino Oriolo 2023 - Ancarani

Romagna Sangiovese Serra Assiolo 2021 - Costa Archi

Sardegna

Cagnulari 2023 - Chessa

Sicilia

Etna Bianco Superiore 2023 - Villagrande

Noto Nero d’Avola Patrono Riserva 2020 - Feudo Ramaddini

Sicilia Grillo Collezione di Famiglia Riserva 2022 - Funaro

Sicilia Nero d’Avola Lu Patri 2023 - Baglio del Cristo di Campobello

Sicilia Syrah Scialo 2021 - CVA Canicattì

Toscana

Bolgheri Superiore Campo Al Mare 2023 - Campo al Mare

Bolgheri Vermentino Giochessa 2024 - Le Vigne di Silvia

Brunello di Montalcino Fiore del Vento 2020 - Corte Pavone

Brunello di Montalcino Ugolforte Riserva 2019 - Tenuta San Giorgio

Chianti Classico Borro del Diavolo Riserva 2021 - Ormanni

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Casanova Dell’Aia 2022 - Istine

Chianti Classico Il Tarocco Riserva 2021 - Torraccia di Presura

Chianti Cosmus Riserva 2022 - Piandaccoli

Chianti Rufina Lastricato Terraelectae Vigneto Unico Riserva 2020 - Castello del Trebbio

Cortona Syrah Crano 2021 - Alfonso Baldetti

Il Drago E Le 8 Colombe 2020 - Donatella Cinelli Colombini - Fattoria del Colle

Isyrose 2024 - La Fralluca

La Sirah 2023 - Tenuta Lenzini

Montecucco Sangiovese Cenere Riserva 2016 - Amiata

Montepepe Bianco 2023 - Montepepe

Rosso di Montalcino Banditella 2023 - Col d’Orcia

Rosso Mediterraneo 2022 - Tenute delle Ripalte

Vernaccia di San Gimignano Riserva 2021 - Panizzi

Vin Santo di Carmignano 2016 - Fattoria Ambra

Vino In Musica 2019 - Fattoria di Valiano

Vino Nobile di Montepulciano 2022 - Bindella

Trentino

Trentino Müller Thurgau San Lorenz 2024 - Bellaveder

Umbria

Amelia Vin Santo 10 Anni 2013 - La Palazzola

Colli del Trasimeno Gamay Poggio Pietroso Riserva 2022 - Duca della Corgna

Ràmici 2022 - Leonardo Bussoletti

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta Vuillermin 2023 - Institut Agricole Régional

Veneto

Chiaretto di Bardolino Classico 2024 - Raval

Colli Euganei Merlot Carlotto 2021 - Conte Emo Capodilista - La Montecchia

Lison Classico 2023 - La Frassina

Montello Rosso Superiore Campo del Pra 2022 - Sartor Emilio

Polveriera 2023 - Piovene Porto Godi

Saroel 2023 - De Bacco

Soave Classico 2024 - Gini

