Guida Michelin Italia 2025: in attesa della “Star Revelation” annunciati i 16 nuovi “Bib Gourmand”

Aspettando di svelare le sue Stelle nella “Star Revelation”, il 5 novembre al Teatro Pavarotti-Freni di Modena - una delle capitali della “Food Valley Emiliana” con il Parmigiano Reggiano, il suo Aceto Balsamico, il Prosciutto di Modena, lo zampone ed il cotechino, il Lambrusco, i tortellini e, ovviamente, con il suo Massimo Bottura, lo chef italiano più ammirato nel mondo, con la sua tristellata “Osteria Francescana” - la Guida Michelin Italia 2025, annuncia in anteprima i nomi dei nuovi ristoranti “Bib Gourmand” dell’edizione n. 70: sono 16, che portano così il totale dei locali dello Stivale nella lista a 250, sette in meno dell’anno scorso.

Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menù completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo scopo del team degli ispettori è scoprire nuovi locali di questo tipo in tutti gli angoli d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri raggiungibili per strade sterrate: 9 delle 16 novità del 2025 sono ristoranti già selezionati e inseriti nella Guida Michelin in corso d’anno e che adesso ricevono anche la distinzione del Bib Gourmand. Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella selezione, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione, con Emilia-Romagna (con 33 locali segnalati), Piemonte (31), Lombardia e Toscana (25) e Veneto (18) che si riconfermano le Regioni al top beneficiando più di altre anche dell’indotto generato dai locali inseriti nella Guida che, secondo uno studio, in Italia ammonta a 438 milioni di euro.

“Tra le novità della selezione 2025 troviamo il Ronchi Rò di Dolegna del Collio, un’antica cascina situata sul confine sloveno, che propone una cucina ispirata ai piatti tradizionali della regione e promuove i produttori e i fornitori artigianali locali - spiega il direttore della Guida Michelin Italia, Sergio Lovrinovich - a Podenzano troviamo, poi, l’Osteria Fratelli Pavesi, che offre piatti della tradizione piacentina talvolta anche in veste moderna mentre, a Teramo, trova spazio la cucina internazionale di Oishi, che unisce alla cucina giapponese i prodotti del mediterraneo. Infine, Bro’s Trattoria a Scorrano, Lecce, dove il must è il forno a legna nel quale si cuociono quasi tutte le specialità presenti nel menu giornaliero: ricette rigorosamente tradizionali, da accompagnare con le pucce salentine, il tipico pane locale, e ottimi antipasti”.

Una selezione che fa da preludio all’evento clou, la “Star Revelation” del 5 novembre, che, dopo anni, tornerà in Emilia-Romagna, a Modena, in una Regione che in passato aveva già ospitato la cerimonia a Parma e Piacenza. Sarà al Teatro Pavarotti-Freni, in un evento trasmesso anche in live sui canali Facebook e YouTube di Michelin, che si scoprirà quali saranno, se ci saranno, i nuovi ingressi o le uscite dall’Olimpo della ristorazione italiana che, ad oggi, conta 395 locali stellati (342 Una Stella, 40 Due Stelle, 13 Tre Stelle, oltre ai 58 ristoranti “Stella Verde” dedicata ai progetti migliori in tema di sostenibilità). La Franciacorta, ex “Destination Partner” per tre anni, da quest’anno è “Sparkling Wine Partner” e continua a sostenere il premio “Miglior Sommelier”, sulla scia della partnership, anch’essa triennale, che il Consorzio del Franciacorta ha stretto con la Guida Michelin negli Stati Uniti nel giugno 2024.

Focus - I 16 nuovi “Bib Gourmand” per la Guida Michelin Italia 2025



Piemonte

Osteria La Pimpinella, Bra (Cuneo)

Osteria Veglio, La Morra (Cuneo)

Magazzino 52, Torino

Fratelli Bruzzone, Torino



Lombardia

Osteria Numero 2, Stradella di Bigarello (Mantova)



Liguria

Da Felice, Chiavari (Genova)



Friuli-Venezia Giulia

Ronchi Rò, Dolegna del Collio (Gorizia)



Emilia-Romagna

Osteria dell’Accademia, Montegridolfo (Rimini)

L’Ostreria Fratelli Pavesi, Podenzano (Piacenza)



Toscana

Antica Locanda di Sesto, Ponte a Moriano (Lucca)



Lazio

Trattoria della Fortuna, Monterotondo (Roma)



Abruzzo

Oishi, Teramo

Osteria dei Maltagliati, Torano Nuovo (Teramo)



Puglia

Vez, San Marzano di San Giuseppe (Taranto)

Bros’ Trattoria, Scorrano (Lecce)



Campania

Ostaria Pignatelli, Napoli

