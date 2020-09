Guida Michelin, un libro di Maurizio Campiverdi per ripercorre 120 anni di storia dell’alta cucina

Nata come “breviario” per rendere più piacevole il viaggio degli allora pochissimi automobilisti di Francia, nel 1900, ideata dai fratelli Édouard e André Michelin, che pochi anni prima avevano fondato la omonima fabbrica di pneumatici francesi, oggi la Guida Michelin è il riferimento della critica della ristorazione mondiale. Edita in decine di edizioni dedicate a tanti Paesi e città del mondo, è capace di segnare le sorti di un ristorante o di uno chef. Ma non sempre è stato così. A ripercorre 120 anni di storia, dalla prima edizione del Novecento ad oggi, arriva un libro unico nel suo genere: “Tre Stelle Michelin - Enciclopedia dell’alta ristorazione mondiale con la storia dei 286 ristoranti tristellati, dal 1933 al 2020”, firmato da Maurizio Campiverdi, già autore di libri sulla “Storia delle stelle Michelin”, e presidente dell’ Associazione Internazionale “Menù Storici”. Una piccola bibbia per gli amanti della cucina stellata, con i racconti dei templi dell’alta gastronomia francese e internazionale, i menu e le ricette dei celebri chef dell’haute cuisine, ma anche con l’analisi delle evoluzioni editoriali e dei nuovi accordi commerciali della Michelin (che da qualche anno è anche proprietaria del 100% della rivista di riferimento della critica enoica “The Wine Advocate”, fondata da Robert Parker, ndr), oltre al racconto di ascese stellate e i declini gastronomici che si sono susseguiti i oltre un secolo di storia, e non solo. 286 i ristoranti Tristellati raccontanti nel volume, tutti quelli che sono stati insigniti delle Tre stelle Michelin dal 1933 (anno in cui compaiono per la prima volta) ad oggi. La presentazione del volume, con l’autore e con l’editore Manfredi Nicolò Maretti, è in programma giovedì 10 settembre a Roma, alla Glass Hostaria della chef stellata Cristina Bowerman, che è anche presidente dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

